Susret zborova na uočnicu proslave sv. Josipa

MOSTAR – Proslava sv. Josipa, zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije, u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve započela je trodnevnicom u petak, 17. ožujka. Kalendarski proslava sv. Josipa slavi se 19. ožujka, a kako je ove godine na taj datum nedjelja, liturgijski se proslava zaštitnika Mostarsko-duvanjske biskupije prebacuje u ponedjeljak, 20. ožujka. Uoči proslave, 19. ožujka, na večernjoj svetoj Misi bilo je osobito svečano. Bila je to treća večer trodnevnice i večernju svetu Misu predslavio je mjesni biskup mons. Petar Palić u suslavlju generalnoga vikara naših biskupija don Nikole Menala, biskupijskoga kancelara don Stipu Galu te nekoliko svećenika.

Nakon misnoga slavlja upriličen je susret velikih župnih zborova s područja Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Svi su pristigli župni zborovi pjevali zajedno za vrijeme svete Mise, raspoređeni po glasovima, lijevo od oltara ženski glasovi a desno muški. Zajedno su dirigirali maestro don Dragan Filipović i gosp. Drago Soldo, voditelj zborova župe Sv. Petra i Pavla u Mostaru. Na orguljama svirala je s. Matea Krešić.

Biskup Petar je u homiliji istaknuo da nas ova četvrta korizmena nedjelja izaziva da u susretu s Isusom otklonimo sve svoje sljepoće, točnije da nam on otkloni one sljepoće koje su u nama. Postoji nekoliko vrsta sljepoća od kojih ljudi pate: tjelesna sljepoća (kao čovjek iz današnjega Evanđelja koji je slijep), intelektualna sljepoća, duhovna sljepoća (ne imati Isusa u svome životu, njega koji je Svjetlo svijeta), vjerska sljepoća (sljepoća koja dolazi kao rezultat predrasuda naše vjere). Današnje Evanđelje govori upravo o vjerskoj slobodi koja se spustila na farizeje, vjerske vođe Isusova vremena. Predrasude su strašna stvar, a mogu se naći i među nama vjernicima, zbog toga se moramo čuvati predrasuda u svemu što radimo. Predrasude su moguće i u Crkvi, na župnim sastancima, dekanatskim, biskupijskim, u župnim vijećima pa i u zborovima. Donoseći svjetlo Isus, ne samo slijepcu koji je progledao, nego svima nama, donosi jasnoću istine. Kad gledamo Isusovim očima, brata čovjeka vidimo drugačije. Kao djeca Svjetla, jer je Isus svoje učenike a time i sve nas prozvao sinovima Svjetlosti, zadaća nam je obasjati svjetlom svaku tamu i podržati sve one koji žele živjeti u Kristovu svjetlu.

Obrativši se okupljenim pjevačima Biskup je kazao kako je kršćanska zajednica raspjevana zajednica a crkveni zborovi imaju posebnu ulogu koja se odražava pjevanjem u liturgiji. Pjevate na slavu Božju, na izgradnju zajednice vjernika i na vlastitu radost, rekao je biskup Petar. Budućnost Crkve će uvelike ovisiti o tome hoće li ona ostati raspjevana Crkva. Pjevanje uvijek izriče radost. Dok svoje srce u ovome korizmenom vremenu otvaramo Bogu, zahvalimo mu jer nam je dao milost da i ovu korizmu doživimo, da se i ove korizme obratimo. Usmjerimo svoje srce prema njemu te, tako obraćeni, zapjevajmo mu hvalu.

Nakon svete Mise i završne zajedničke pjesme sve okupljene pozdravio je don Nikola, generalni vikar, te najavio koncert i zborove koji su slijedom nastupali a to su zborovi iz župa: Svetoga Tome u Mostaru, Studenci, Svetoga Mateja u Mostaru, Potoci, Ravno-Trebinja, Prenj, Sv. Petra i Pavla u Mostaru, Sv. Ivana u Mostaru, Gradina, Rotimlja, Sv. Marka i Luke u Mostaru i na kraju domaćini, katedralni zbor Marija. Svi zborovi pjevali su po jednu duhovnu skladbu, uglavnom korizmenu ili na čast sv. Josipu. Biskup Palić, obrativši se na kraju koncerta pjevačima i slušateljima, izrazio je radost na ovome susretu na slavu Bogu i na čast sv. Josipu ali i nadu da će ovo okupljanje postati tradicija te da će se svake godine okupiti još više pjevača i pjevačica slaveći i moleći Boga pjesmom.

