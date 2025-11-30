Upaljena prva adventska svijeća u Mostaru

MOSTAR – Svečanim paljenjem prve adventske svijeće na Trgu hrvatskih velikana ispred Hrvatskoga doma hercega Stjepana Kosače Mostar je u subotu navečer ušao u vrijeme došašća. Liturgijski čin blagoslova svijeće i okupljenih vjernika predvodio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić.

“Drago mi je da smo se večeras, u predvečerje prve adventske nedjelje, okupili kako bismo se prisjetili vremena došašća. Nova liturgijska godina počinje iščekivanjem obraćenja i nade. Iščekujemo ponizan dolazak Spasitelja u naše smrtno tijelo i njegov slavni povratak. Pozvani smo na obraćenje i svjedočenje radosne nade, da u ovom svijetu budemo sol zemlje i svjetlo svijeta”, poručio je biskup Palić.

Okupljenima se obratio i mostarski gradonačelnik Mario Kordić, koji je istaknuo važnost zajedništva i otvorenosti tijekom adventskog razdoblja.

“Želim vam blagostanje u vašim obiteljima, da jedni drugima pružite ljubav. Nije bogat onaj tko ima puno, nego onaj tko se zna radovati. Pošaljimo poruku da su svi koji žele živjeti u Mostaru i s nama dijeliti univerzalne vrijednosti dobrodošli. Bit ćemo dobri susjedi, dobri domaćini i dobri prijatelji. Uživajte u svemu što smo organizirali kako bismo imali bolje mjesto za život i kako bismo zajedno, u miru i radosti, ušli u adventsko razdoblje”, rekao je Kordić.

Blagdanski program upotpunili su Zbor mladih Amadeus i Ivana Jukić.

