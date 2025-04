Večer zahvale kao kruna prve korizmene kampanje “40 dana za život”

MOSTAR – Prva proljetna korizmena kampanja Inicijative “40 dana za život” Mostar svečano je završena sinoć, 13. travnja, veličanstvenom Večeri zahvale u prepunom restoranu hotela i studentskog doma “Dompes”.

Večer zahvale: večer zajedništva i svjedočanstava

U sklopu završne večeri, koju je pozdravnim govorom otvorio član organizacijskog odbora Darko Anđelić, okupilo se više od 100 molitelja te preko 40 djece.

“Nisam mogao ni zamisliti da ćemo nakon 40 dana bdijenja imati ovakvu večer zahvale. Hvala vam na ovom zajedništvu! Gdje je dvoje ili troje u Moje ime, tu sam i Ja – a nas je večeras puno više. Hvala Bogu na svemu!”

Koordinatorica događaja i glasnogovornica Inicijative, Danijela Mustapić, poručila je:

“Večer zahvalnosti organizirali smo u manje od 24 sata nakon posljednjeg sata bdijenja. Bilo je izazovno, ali naši molitelji, mediji, donatori i svi koji su nas podržali – zaslužuju samo najbolje. Ova večer je zahvala njima i Bogu za sve što je učinjeno kroz ovih 40 dana.”

Sve prisutne je blagoslovio fra Svetozar Kraljević, bolnički kapelan i duhovnik Inicijative:

“Vi niste ništa posebno učinili. Vi ste samo normalni. Danas je hrabrost biti normalan. Hrabrost je stati pred bolnicu i moliti. A vi ste to činili. I divim vam se!”

Na večeri je prisustvovao i fra Danko Perutina, gvardijan franjevačkog samostana sv. Petra i Pavla, koji nije krio zadovoljstvo i radost zbog svega što je kampanja donijela Mostaru.

Dirljiva svjedočanstva dodatno su osnažila poruku kampanje na večeri zahvale.

“Evo me, Isuse… ali ne mogu sama”

Iz organizacijskog odbora kampanje dojmove je podijelila Dragana Marić, majka četvero djece: “Još u srednjoj školi čula sam za duhovno posvojenje i od tada sam u molitvi posvojila toliko djece da im više ne znam broj. Od tada osjećam da trebam učiniti nešto više za zajednicu, ali nisam znala kako ni odakle krenuti. Često sam u molitvi šaptala Isusu: ‘Evo me… ali ne mogu sama.’ Kad je Inicijativa ’40 dana za život’ stigla u Mostar, osjetila sam – to je to. To je bio odgovor na moju čežnju. Konkretan način da budem glas onih koji ga nemaju. I tada sam znala da više nisam sama.”

“Petim carskim rezom izabrala sam život”

Franciska Pinjuh, majka petero djece i redovita moliteljica pred bolnicom, otvoreno je podijelila: “Kada sam ostala trudna po peti put, nakon četiri carska reza, rečeno mi je da mogu odlučiti što želim – misleći, naravno, na pobačaj. ‘Razumijemo vas’, rekli su. Ali ja sam odlučila izabrati njihovo ‘nerazumijevanje’. Izabrala sam život. Rodila sam svoju djevojčicu živu i zdravu. Danas ima pet godina.”

“I neželjeno dijete ima pravo na život”

Potresno svjedočanstvo večeri podijelila je jedna moliteljica, koja je odlučila ostati anonimna:

“Ja sam bila neželjeno dijete, začeto izvan braka. Nisu me željeli ni otac ni majka. Te rane sam nosila kroz život… ali nikada nisam dopustila da me prošlost definira. Spas sam pronašla u Bogu. Oprostila sam i ocu i majci. Danas sam sretna žena – majka četvero djece i baka. Zato vam iz srca poručujem: i dijete koje nitko ne želi – Bog želi. I ono ima pravo na život.”

Za glazbeni ugođaj pobrinula se grupa “Otkrivenje” iz Mostara, a najmlađi su uživali u posebno uređenom prostoru s večerom i igrom. Svi gosti na ulazu su dobili simbolične darove, uključujući i brošure o duhovnom posvojenju nerođenih – poruku koja se nosi kući.



Kampanja koja je ostavila trag

Inicijativa “40 dana za život” u Mostaru započela je 5. ožujka na Čistu srijedu, a završena je na Cvjetnicu, 13. travnja, svetom Misom zahvale u kapelici SKB-a. Kroz punih 40 dana molitelji su svakodnevno bdjeli pred bolnicom od 8 do 20 sati, neprekidno – i radnim danima i vikendima.

Kampanja je okupila velik broj ljudi iz cijele Hercegovine i šire, različitih profila, generacija, vjera. Ova kampanja pokazala je snagu zajedništva i koliko su ljudi spremni ustati za one koji nemaju glas.

Pogled unaprijed – Jesenska kampanja i osnivanje udruge

Tijekom večeri najavljena je i jesenska kampanja, kao i osnivanje Udruge koja će omogućiti dodatno djelovanje i još snažniju prisutnost Inicijative u zajednici kroz nove projekte.

Izvor: Crkva na kamenu