Veličina u poniznosti

LEDINAC – Molitvu sv. Maloj Tereziji katolička djeca obično nauče u najranijoj dobi. Ona je na neki način postala zaštitnica malenih. Na nju bismo veoma dobro mogli primijeniti one Kristove riječi: “Zaista, kažem vam, ako se ne obratite i ne postanete kao djeca, ne ćete ući u kraljevstvo nebesko” (Mt 18,3). Ova je svetica cijeloga života ostala Mala, te je kraljevstvo nebesko stekla.

Župa Ledinac i ove je godine, 1. listopada, svečano proslavila svoju zaštitnicu. Kao duhovnu pripravu za ovaj veliki župni blagdan, župnik don Ivan Kordić imao je devetnicu. U tih devet dana prije svete Mise vjernici su molili krunicu, a bila je i prigoda za svetu ispovijed. Svečana sveta Misa na sam blagdan sv. Male Terezije bila je u 11 sati, a predvodio ju je don Ante Jukić, župnik u Crnču. Nadahnut na životnom putu ove svetice, propovjednik je u svojoj propovijedi posebno naglasio tri riječi, tri načela kršćanskoga života: tolerancija, praštanje i ljubav. To je zapravo program našega Otkupitelja, te svatko tko se želi zvati njegovim imenom treba usvojiti i njegove zapovijedi. U kršćanskom životu praštanje i ljubav nemaju nikakvu alternativu. To su dobro shvatili sveci, a na poseban način sv. Mala Terezija. Kada sv. Petar pita Isusa: “Koliko puta da oprostim bratu svome?” (Mt 18,21), Isus mu odgovara: “milijun puta dnevno – uvijek”. A sv. Ivan u svome Evanđelju i poslanicama neumoran je u isticanju činjenice da je Bog ljubav, te svi oni koji žele biti Božji trebaju živjeti od te ljubavi i svojim je životom dijeliti drugima.

Na patron ledinačke župe bijaše predivan jesenski dan. Lijepo je bilo vidjeti vjernicima ispunjenu prostranu župnu crkvu, a u crkvenom dvorištu bilo je čak i više vjernika nego u samoj crkvu. Kako je uokolo crkve postavljen dobar razglas, svi su mogli pobožno sudjelovati u svetoj Misi. I ove je godine župni zbor mnogo doprinio svečanom ozračju proslave svoje Velike – Male zaštitnice. Neka dobro sjeme posijano u srcima vjernika uz ovaj blagdan ovdašnjim žiteljima donese obilne duhovne plodove.

B.G.