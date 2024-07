VII. Obiteljski dan u BiH u kupreškoj crkvi Svete Obitelji

KUPRES – Središnje euharistijsko slavlje na Obiteljski dan u župnoj crkvi Svete Obitelji u Kupresu, u nedjelju 28. srpnja 2024. predvodio je potpredsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Petar Palić, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, u zajedništvu s predsjednikom BK BiH mons. Tomom Vukšićem, nadbiskupom metropolitom vrhbosanskim i apostolskim upraviteljem Vojnog ordinarijata u BiH, te uz koncelebraciju šestorice svećenika i sudjelovanje velikog broja vjernika koji su ispunili jednu od najvećih crkava u BiH. Brojne obitelji s djecom te stariji i mladi bili su od predvorja preko kora do oltara. U prvim klupama bili su bračni parovi koji su slavili srebrni jubilej (25 godina), zlatni (50), dijamantni (60), a jedan par obilježio je 70 godina bračne vjernosti i kršćanskog življenja.

Ovaj Obiteljski dan u BiH održan je pod geslom „Obitelj u susret Jubileju 2025.“

Zahvaljujući PRO TV, Radiju Mariji Bosne i Hercegovine te Kupreškom Radiju brojni vjernici duhom i molitvom ujedinili su sa sudionicima misnog slavlja u Kupresu.

Oko oltara bili su brojni ministranti te dvojica bogoslova Đakovačko-osječke nadbiskupije, a ceremonijama je ravnao kupreški župni vikar vlč. Jadranko Kurt.

Liturgijsko pjevanje animirao je zbor iz župe sv. Ivana Krstitelja Lug-Brankovići pokraj Žepča pod ravnanjem gospođe Jelice Filipović te uz orguljsku pratnju i solo nastup njezine kćerke Anđele.

Tijekom svete Mise biskup Palić krstio je malog Antu pa je tako nastavljena tradicija da svakog Obiteljskog dana svih ovih godina bude ili vjenčanje ili krštenje ili i jedno i drugo tijekom svečanog euharistijskog slavlja.

„Radosni smo i ponosni što u našoj crkvi sv. Obitelji na kupreškoj visoravni slavimo 7. Obiteljski dan BK BiH. Sve vas i sve one koji su s nama zahvaljujući radio i tv postajama, najiskrenije pozdravljam – dobrodošli“, kazao je župnik vlč. Tomislav Mlakić prije početka svete Mise.

Pozdravio je nadbiskupa Vukšića i biskupa Palića, i zahvalio im što „svojom nazočnošću svjedoče blizinu i brigu mjesne Crkve za obitelji i pokazuju da Crkva želi hoditi zajedno s obiteljima i dijeliti njihove i radosti i tuge“. „Kako jednom prigodom reče papa Franjo: Bog je povjerio zemlju savezu muškarca i žene. Ako oni ne uspiju svijet će postati suh, u njemu više neće više biti osjećaja, a nebo nade će se zamračiti. Želimo i molimo uspjeh našim obiteljima i neka se nikada ne zamrači nebo nade nad hrvatskom i katoličkom obitelji u Bosni i Hercegovini. Pozdravljam svu braću svećenike na čelu s generalnim vikarom naše nadbiskupije mons. Slađanom Ćosićem i generalnim tajnikom BK BiH mons. Ivom Tomaševićem – hvala vam što ste ova dva dana bili na raspolaganju vjernicima za sakrament pomirenja“, kazao je župnik Tomislav te pozdravio: povjerenika za brak i obitelj Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Antu Vrhovca, župnika susjedne župe Suho Polje fra Niku Petonjića, nadbiskupova tajnika vlč. Marina Babića i salezijanca don Mislava Alerića. „Pozdrav i svima vama dragi vjernici koji ste se ovoga jutra uspeli na kuprešku visoravan a posebno bračnim drugovima koji će pod ovom Svetom misom obnoviti svoja bračna obećanja – od 20 obitelji spomenut ću samo dida Antu i bake Anđu Čičak koji slave 70. obljetnicu zajedništva – neka dragi Bog i dalje svakodnevno blagoslivlja vaše zajedništvo“, rekao je vlč. Mlakić.

Na početku prigodne propovijedi biskup Palić je podsjetio da je „za područje Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine danas slave i obilježavamo Obiteljski dan“ te da se, osim ovog euharistijskoga zajedništva u župi sv. Obitelji na Kupresu, u župnim zajednicama u biskupijama u BiH također, na poseban način moli za obitelji. Podsjetio je da je toga dana ujedno svjetski dan baka, djedova i starijih osoba te pozvao da i njih uključe u svoje molitve.

Odgovarajući na pitanje što je obitelj, biskup Petar je kazao da se djeca rađaju potpuno bespomoćna i pripremaju se za život u društvu oko dva desetljeća. „Trajanje ovog obrazovnog puta je zbog jedinstvenih sposobnosti učenja i razmišljanja ljudskih bića. Sociološki gledano, obitelj je prije svega skupina ljudi koja pripada zajedno, biološkom vezom, brakom ili slobodnim izborom. To je skupina ljudi koji žive zajedno pod jednim krovom ili raštrkani po cijelom svijetu, s dvjema osobama ili stotinu. Ako pitamo ljude što im obitelj znači, onda bismo odgovor mogli dati pomoću pojmova koje povezujemo s obitelji: odgovornost, ljubav, povjerenje, podrška, sigurnost. S druge strane, puno se boli, nasilja i mržnje događa posebno u obiteljima… Obitelj je naša sudbina. Biblija priča priču o čovječanstvu od početka kao obiteljsku priču. Narodi su jedni drugima kao sestre i braća. I kao u svim obiteljima, bilo je i ima nevjerojatnih izazova unutar i među narodima“, kazao je biskup Palić te protumačio nedjeljna misna čitanja.

„Sveti Pavao zajednicu u Efezu, zajednicu i obitelj kršćana koje povezuje vjera u Isusa Krista, poziva na dostojno življenje poziva. Prvi naš poziv je biti čovjek i po tome smo članovi svojih obitelji: drugi poziv je biti kršćanin, kad po krštenju postajemo članovi jedne veće obitelji – Crkve, a zatim smo pozvani živjeti dostojno ono što smo u svome životu prepoznali kao put ostvarenja svoje osobnosti i svoga života. Pavao sve poziva na ljubav i mir, dva temelja na kojima bi, također, trebala počivati svaka obitelj. Ljubav kao spremnost na žrtvu i služenje i mir kao plod nutarnjega sklada i sklada u odnosu prema Bogu i čovjeku… Nitko nije pošteđen svega onoga što život sa sobom nosi. Ali od svih se traži da naučimo živjeti dostojanstveno i skladno u odnosu s prirodom, sa samim sobom, s drugima, s Bogom. A to se najprije uči u obitelji. Stoga su roditelji nezamjenjivi u odgoju. Ni najbolje ponuđeno obrazovanje, ni sve kurikulne reforme najsposobnijih znanstvenika to ne mogu nadoknaditi. Nove generacije roditelja vrlo su nesigurne. Zato je najvažniji dar za roditelje koji im treba pružiti i društvo i Crkva: sigurnost, poticaj i ohrabrenje!“, proučio je biskup Petar.

„Kao pojedinci i kao obitelji trebamo se okupljati s njim jer on želi da imamo dovoljno i da ne trpimo nedostatak. Nitko ne smije biti izgubljen, nego su svi, baš svi pozvani k njemu. A duhovna hrana koju od njega primamo ne bi trebala ostati s nama: trebamo je sijati, prenositi dalje, jer je još uvijek ima dovoljno, a ima i onih koji su gladni vjere, mira, povjerenja, ohrabrenja, gladni Krista. Kršćani su s pravom bili osjetljivi i kritični na nedavno izrugivanje i ponižavanje kršćanstva na otvaranju Olimpijskih igara u Parizu. Međutim, i to je znak. S jedne strane da je današnji čovjek gladan za Kristom i svim vrjednotama koje danas ne prolazi u okolnostima života. S druge strane, poziv je to svim kršćanima na iskreno, autentično i svjedočko življenje našeg kršćanskog opredjeljenja“, kazao je biskup Palić aludirajući na izrugivanje scene posljednje večere. „Krist nam dopušta da pronađemo sebe kada imamo vjere u Njega. Vjerom se približavamo Bogu i možemo ga iskusiti. Kad vjerujemo, otkrivamo Božji rukopis u našim životima. Isus Krist je kruh koji je sišao s neba i on daje smisao našem životu. Ako ga slijedimo u zajedništvu, lomljenju kruha i u molitvi (usp. Dj 2,42), onda ga nalazimo i postajemo Njegovi živi svjedoci“, poručio je biskup Petar u svojoj propovijedi.

Nakon popričesne molitve biskup Petar izmolio je blagoslovnu molitvu nad svim okupljenim obiteljima.

Potom je nadbiskup Vukšić podijelio pisane blagoslove za jedanaest obitelji koje su proslavile 25. obljetnicu braka iz župa: Kupres, Podmilačje, Grabovica, Mostar, Gradina te sedam obitelji koje su obilježile pedeset ljeta zajedništva iz župa Kupres, Podmilačje, Blagaj-Buna, Mostar i Tomislavgrad. Bračni par Zdravko i Ana Pandža iz Mostara primili su od nadbiskupa Tome pisani blagoslov za dijamantni jubilej (60), a Ante i Anđa Čičak iz župe Kupres za sedam desetljeća bračnog zajedništva.

Prije završnog misnog blagoslova svi zajedno izmolili su Molitvu Jubileja 2025., koju je sastavio papa Franjo, i Ispovijest vjere Hrvata katolika

Izvor: Crkva na kamenu/KTA