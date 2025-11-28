Vlč. Bojan Ivešić preuzeo dužnost v.d. ravnatelja Caritasa BiH

U središnjici Caritas Bosne i Hercegovine u četvrtak, 27. studenog 2025. godine, upriličena je primopredaja službe ravnatelja između dosadašnjeg ravnatelja mons. Tome Kneževića i novog v.d. ravnatelja vlč. Bojana Ivešića kojoj su nazočili potpredsjednik Biskupske konferencije BiH i predsjednik Nadzornog vijeća Caritasa BiH, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić te prof. dr. sc. Nikola Papac, član Nadzornog vijeća Caritasa BiH.

Vlč. Ivešić od ljeta 2024. obnaša službu generalnog tajnika Biskupske konferencije BiH.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA