SARAJEVO – U prostorijama Nadbiskupijskog centra za pastoral mladih „Ivan Pavao II.“ u Sarajevu u srijedu, 22. studenoga održana je zajednička korona svećenika Sarajevskoga i Mostarskoga dekanata na kojoj je sudjelovalo 25 prezbitera, izvijestio je portal Katoličkog tjednika Nedjelja.

Najprije je u kapelici slavljena sv. misa koju je predslavio preč. Marko Zubak, fojnički arhiđakon i kanonik u koncelebraciji s pristiglim sudionicima korone među kojima je bio i sarajevski dekan i stupski župnik preč. Miroslav Ćavar te kancelar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije preč. Stipe Gale. Svoju propovijed preč. Zubak koncipirao je kroz tri točke. Prvo se osvrnuo da spomendan Sv. Cecilije, djevice i mučenice, poručivši kako osoba koja nije spremna dati svoj život za viši ideal nema puno razloga ni za živjeti. Zatim je progovorio o sve prisutnijem burnout sindromu to jest „sagorijevanju na poslu“ čime su izloženi i sami svećenici. U završnici je ponudio „lijek“ kako do toga ne bi došlo i to u pravilima Sv. Franje budući da se ove godine obilježava 800. godina otkako ih je Papa odobrio.

Radni dio susreta započeo je čitanjem i usvajanjem zapisnika od proljetne korone svećenika Sarajevskog dekanata da bi zatim dekan Ćavar ukratko predstavio dekanat kojem je na čelu. Pri tome je kazao kako se sastoji od 13 župa te da prema podacima iz prošlogodišnjeg blagoslova obitelji u njemu živi 7 299 vjernika.

Nakon njega isto je napravio i dekan preč. Ivan Turudić za Mostarski dekanat te je ujedno održao prigodno predavanje na temu Izgradnja međudekanatskog partnerstva i unutarcrkvenog zajedništva. U svome razmišljanju krenuo je od pavlovske slike Crkve kao mističnog Tijela Kristova kojemu je Isus glava, a krajevne Crkve njezini udovi. Na osnovu iskustva partnerskih odnosa tri župe iz Hercegovine sa župama iz Austrije koje je započelo u 2000.-im i traje do danas ponudio je na razmišljanje neke modele suradnje između dva dekanata. Osobito je istaknuo kako unatoč tomu što je život Crkve u Mostaru i Sarajevu izuzetno različit da se ipak osjete i zajednički problemi koji se ogledaju u odlasku ljudi, osobito mladih, iz zemlje.

Zatim su prisutni svećenici ukratko predstavili svoje pastoralno djelovanje s osobitim naglaskom na mogućnost međusobne suradnje i bolje povezanosti. Dogovoreno je da će se uzvrati posjet dogoditi na proljeće u Gradu na Neretvi.

Inače, Sarajevski i Mostarski dekanat su partnerski dekanati te je ovo bio prvi susret svećenika koji djeluju u ova dva dekanata.

Izvor: Crkva na kamenu/Nedjelja.ba