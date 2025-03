Započela korizmena kampanja “40 dana za život”

MOSTAR – U srijedu, 5. ožujka, u Mostaru je započela proljetna korizmena kampanja Inicijative “40 dana za život”. Misnim slavljem u kapelici Sveučilišne kliničke bolnice, kojem je nazočilo oko stotinu ljudi, simbolično je obilježen početak ovoga molitvenog bdjenja.

Cilj kampanje je, kroz molitvu, post i miroljubivo bdjenje, zaštititi nerođeni život od začeća do smrti u idućih 40 dana.

“Mostar je sada dio međunarodne ‘pro-life’ zajednice ove Inicijative, koja okuplja više od 65 svjetskih država koje započinju s kampanjom upravo ovog trenutka”, istaknula je glasnogovornica Inicijative Danijela Mustapić.

Tijekom kampanje molitve će biti usmjerene na nerođeni život, majke, ali i na medicinsko osoblje.

“Imamo više od 60 ljudi koji su se prijavili za bdjenje, a ovaj tjedan je već popunjen, što smatramo pravim čudom, s obzirom na to da smo odabrali ‘megalomanskih’ 12 sati za bdjenje, od 8 do 20 sati. Svaki trenutak bdjenja bit će popraćen prisutnošću više od jednog molitelja”, kazala je Danijela.

Iako je odaziv u prvom tjednu izniman, bdjenje traje svih 40 dana i potrebni su molitelji kako bi se osigurala stalna prisutnost tijekom cijele kampanje. Iz Inicijative pozivaju sve koji žele sudjelovati da se pridruže i prijave svoje termine u idućim tjednima!

Ova svjetska Inicijativa broji više od milijun sudionika, a rezultati su impresivni: više od 20.000 spašenih života, 251 liječnik i medicinski radnik koji su radili pobačaje dali su otkaz, a 145 klinika je zatvoreno.

“U Hrvatskoj sudjeluje 37 gradova, a Mostar je prvi grad u Bosni i Hercegovini koji se pridružio ovoj inicijativi. Nadamo se da će nam se u budućim kampanjama pridružiti i drugi gradovi. Već smo primili upite iz drugih gradova, a na jesen će nam se priključiti još jedan grad”, dodala je Danijela.

Ravnatelj SKB-a Mostar, dr. Ante Kvesić, zajedno s bolničkim kapelanom fra Svetozarom Kraljevićem, posjetio je članove Inicijative i upoznao se s njihovim planovima i radom. Inicijativa je prethodno dobila i podršku od biskupa mostarsko-duvanjskog i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog, mons. Petra Palića.

“Biskup nas je primio s otvorenim srcem, pozdravio naš rad i rekao da će nas pratiti. On je sam veliki zagovornik zaštite života, pa nam je njegova podrška iznimno važna”, kazala je Mustapić.

Prvi dan kampanje protekao je u ozračju radosti i entuzijazma, a molitelji su izrazili svoje zadovoljstvo i pozitivne dojmove.

“Ova kampanja donosi veliki blagoslov našoj bolnici, našem gradu i cijeloj zemlji. Kao što biblijsko čitanje kaže: ‘Velika nam djela učini Svesilni’, tako i ja s radošću svjedočim tom osjećaju”, istaknula je Jasna Karlović, voditeljica Inicijative.

“Ovaj grad će mnogo dobiti time što bdijemo za nerođene. Statistike pokazuju da su u gradovima u kojima su započele slične inicijative mnoge klinike za abortus zatvorene, natalitet je porastao, a naš narod doživio duhovnu obnovu”, kazao je sudionik Darko Anđelić.

Molitelji će svakodnevno moliti ispred SKB-a Mostar od 8 do 20 sati sve do 13. travnja.

Izvor: Crkva na kamenu