Započelo 84. redovito zasjedanje BK BiH

BANJA LUKA – Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine u srijedu, 13. srpnja 2022., u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci započela je svoje 84. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog i apostolskog upravitelja Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tome Vukšića, predsjednika BK BiH. Na zasjedanju također sudjeluju: biskup banjolučki mons. Franjo Komarica, biskup mostarsko-duvanjski i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski mons. Petar Palić, dopredsjednik BK BiH, zatim apostolski vizitator s posebnom ulogom za župu Međugorje nadbiskup Aldo Cavalli, pomoćni biskup banjolučki mons. Marko Semren te delegati Hrvatske i Slovenske biskupske konferencije mons. Bože Radoš, biskup varaždinski, i mons. Franc Šuštar, pomoćni biskup ljubljanski, te generalni tajnik mons. Ivo Tomašević. Biskupima će se u dijelu zasjedanja pridružiti otpravnik poslova Apostolske nuncijature u BiH mons. Amaury Medina Blanco.

U jutarnjim satima, 13. srpnja prije početka radnog dijela zasjedanja biskupi su zajedno slavili Svetu misu na liturgijski spomendan Gospe Bistričke u biskupskoj kapeli posvećenoj Blaženoj Djevici Mariji.

Nakon Zaziva Duha Svetoga, Molitve za Sinodu i molitve Trećeg časa iz Božanskog časoslova, pozdrav i riječi dobrodošlice svima poimence poželio je domaćin biskup Komarica. „Kojom bih zahvalom mogao Bogu uzvratiti za vas, za svu radost kojom se zbog vas radujem pred Bogom?! Parafrazirajući ove riječi apostola Pavla iz njegove Prve poslanice Solunjanima (usp. 1 Sol 3.9) – izražavam svoje osjećaje na početku još jednog redovitog – 84-og po redu – zasjedanja naše Biskupske konferencije – koje sam – Božjom voljom i odlukom Svetog Oca pape Franje – još jedini preostali punopravni član – od prve ‘garniture’ njenih članova“, kazao je biskup Franjo moleći „svjetlo i snagu Duha Svetoga, te zagovor Presvete Djevice i Bogorodice Marije, Majke Crkve i Kraljice apostola, te sv. Bonaventure i bl. Ivana Merza za naše zajedničko promišljanje o aktualnim izazovima, problemima i zadaćama Kristove Crkve na području naših Mjesnih Crkava“.

„Glede aktualnog stanja katoličke zajednice u mojoj biskupiji i posebnih izazova i problema u njoj i oko nje – spomenuti ću samo ono što je najizrazitije i one sličnosti sa situacijom u većem dijelu naše – društveno, pravno i politički još uvijek dobrano nesređene zemlje. Ta se situacija manifestira kontinuiranim iseljavanjem – uzdajmo se i ne definitivnim – naše mlade populacije u druge životne sredine. Zatim želim spomenuti nedostatak nužnih materijalnih sredstava za iole normalni rad mojih postojećih biskupijskih, crkvenih struktura i institucija, kao i za izgradnju u ratu porušenih crkvenih objekata, odnosno crkava. Dodatno je za nas – tijekom zadnje godine – aktualna dobivena obveza spašavanja i revitalizacije velike crkvene kulturne i duhovne baštine nekadašnje trapističke opatije ‘Marija Zvijezda’, velezaslužne za Crkvu i cijelo društvo u široj banjolučkoj regiji“, rekao je biskup Komarica upućujući riječi zahvale svojim suradnicima i svim drugim brojnim, plemenitim ljudima.

Potom je nadbiskup Vukšić uputio uvodni pozdrav svim članovima BK BiH i biskupima delegatima te zahvalio „domaćinima, biskupu Franji i pomoćnom biskupu Marku, i svim njihovim suradnicima za gostoljubivost i sve usluge koje će učiniti da bi ovo zasjedanje odvijalo i bilo na uspješan način privedeno kraju“. „I naravno, na osobit način već danas u ime svih nas, dragi brate i biskupe Franjo, čestitam ti zlatni svećenički jubilej koji ćeš, i mi zajedno s tobom, svečano obilježiti i proslaviti na svetkovinu svetoga Bonaventure, nebeskoga zaštitnika Banjolučke biskupije i svih njezinih vjernika, svećenika, redovnika i redovnica. I neka, po zagovoru ovoga sveca, u skladu sa značenjem njegova lijepog imena, dragi Bog po svom blagoslovu i po doprinosu dobrih ljudi, učini da budućnost ove Biskupije bude dobra, da to bude ‘bona ventura’, bolja negoli je bila njezina prošlost“, poželio je nadbiskup Tomo.

Predsjednik BK BiH se potom osvrnuo na dnevni red zasjedanja te podsjetio da „jedan od najvažnijih pastoralnih pothvata na razini cijele Katoličke Crkve u ovo vrijeme je najavljeno održavanje Šesnaeste redovne opće skupštine sinode biskupa, koja bi trebala biti održana u listopadu 2023. godine“. „A u svezi s tim najavljenim događajem, bila je obveza svake biskupije u svijetu, pa tako i naših biskupija, obaviti propitivanja na svom području te do određenoga datuma svoj sažeti izvještaj dostaviti Biskupskoj konferenciji koja potom, i na osnovu tih izvještaja iz pojedinih biskupija, ima zadaću prirediti svoje izviješće i prijedloge za Tajništvu Sinode biskupa u Rimu. U tom smislu, naše biskupije su već dostavile svoja izviješća pa koristim prigodu zahvaliti svima za pravovremenost, a na ovom zasjedanju provjerit ćemo je li sve spremno za početak priprave zajedničkog izviješća koje i naša Biskupska konferencija uskoro treba poslati spomenutom Tajništvu Sinode biskupa“, kazao je mons. Vukšić te dodao:

„I na kraju, dok je demokratski svijet ujedinjen u djelovanju i molitvama da prestane rat u Ukrajini, predlažem da se, posebice ovih dana kad zasjedamo u Banjoj Luci, u čijem središtu postoji župna zajednica Ukrajinaca a i u njezinoj okolici još njih nekoliko, pridružimo svojim molitvama za mir u toj zemlji, kao i za trajan mir, dijalog, slogu i razboritost u Bosni Hercegovini, naspram svakog oblika nemira i nereda. Po zagovoru svetoga Jozafata i svetoga Bonaventure“.

Srdačne pozdrave i bratsku blizinu biskupa Hrvatske biskupske konferencije prenio je biskupima u Bosni i Hercegovini biskup Radoš te izrazio radost da može sudjelovati na ovom zasjedanju. „Draga braćo! Dio smo istoga tijela Crkve, dio istoga nacionalnoga hrvatskoga bića, pa i ne treba isticati da s posebnom pažnjom i ljubavlju pratimo hod Crkve u Bosni i Hercegovini. Granica ne zaustavlja naš pogled. Nastojimo vidjeti i biti dionici vaših poteškoća, ali i baštinici žara s kojim ih rješavate.

I ovo zasjedanje u svom dnevnom redu ima tema koje su nam zajedničke, stoga se nadam kvalitetnoj suradnji i međusobnoj bratskoj podršci. U tom duhu želim vam blagoslovljeno ovo zasjedanje“, kazao je biskup Bože ukratko izvijestio o djelovanju HBK u razdoblju od travnja do lipnja 2022 godine. Spomenuo je IV. Nacionalni susret hrvatskih katoličkih obitelji, održan 21. i 22. svibnja 2022. u Svetištu Predragocjene Krvi Kristove u Ludbregu pod geslom „Od koljena do koljena dobrota je Tvoja (usp. Lk 1, 50)“, imenovanje mons. Milana Zgrablića nadbiskupom koadjutorom Zadarske nadbiskupije i biskupsko ređenje, i imenovanje franjevca konventualca fra Tomislava Glavnika ravnateljem Hrvatskog Caritasa koji se od samoga početka vrlo aktivno uključio u prikupljanje novčanih sredstava i druge pomoći za ratne stradalnike u Ukrajini. Podsjetio je da državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin posjetio Hrvatsku, od 10. do 12. svibnja 2022. na poziv Hrvatske biskupske konferencije povodom 25. obljetnice ratifikacije triju Ugovora između Svete Stolice i Republike Hrvatske te 30. obljetnice priznanja Republike Hrvatske. Spomenuo je da je redoviti godišnji susret biskupa Hrvatske biskupske konferencije i redovničkih poglavarica i poglavara održan 8. lipnja 2022. u sjedištu Hrvatske biskupske konferencije u Zagrebu te da je na istom mjestu, od 30. lipnja do 3. srpnja 2022. održan susret generalnih tajnika europskih biskupskih konferencija.

Pozdrave članova Slovenske biskupske konferencije prenio je biskup Šuštar koji se ukratko osvrnuo na najvažnija događanja tijekom posljednjih 12 mjeseci. Podsjetio je da je 30. lipnja 2021. Sveti Otac Franjo imenovao mons. Andreja Sajea biskupom biskupije Novo Mesto te kasnije izabran za predsjednika Slovenske biskupske konferencije. Kazao je da je od 31. kolovoza do 1. rujna prošle godine državni tajnik kardinal Pietro Parolin posjetio Sloveniju i slavio Svetu misu za Europu, 31. kolovoza u nacionalnom svetištu Marije Pomoćnice u Brezju za Europu. Također su 8. veljače 2022. proslavili 30. obljetnica uspostave diplomatskih odnosa između Svete Stolice i Republike Slovenije, a 6. svibnja 2022. proslavili su 70. obljetnicu izlaženja slovenskog katoličkog tjednika Družina.

Govoreći o današnjem položaju Crkve u Sloveniji, biskup Šuštar je spomenuo smanjenje broja svećenika i posvećenih osoba kao i da su se dvije godine epidemije Covida-19 „ozbiljno zasjekle u sakramentalni život slovenskih katolika, koji se sada opet polako budi“. „Crkva u Sloveniji nalazi se pred novim pastoralnim izazovima na području obitelji i života. Svjesni smo da nije dovoljno imati dobar pastoralni plan, već nam je potrebno novo razmišljanje i pastoralno obraćenje koje vrijedi za cijeli život i poslanje Crkve. Prepoznajemo da je pastoralno obraćenje moguće ako se slijede sljedeća temeljna načela: od masovnog kršćanstva do zajedničke i osobne vjere, od djelomične do potpune vjere i od nastavnog govora do dijaloškog i svjedočanskog jezika“, rekao je biskup Franc.

Nadbiskup Cavalli je, u skladu sa svojom službom, ukratko upoznao biskupe s stanjem u župi Međugorje.

Zasjedanje će završiti u četvrtak, 14. srpnja 2022. u 12 sati uobičajenom konferencijom za novinstvo u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Banjoj Luci (ulica Kralja Petra I. br. 80). O zasjedanju će na konferenciji govoriti nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić, predsjednik BK BiH, i biskup banjolučki mons. Franjo Komarica.

Na blagdan sv. Bonaventure, nebeskog zaštitnika banjolučke katedrale i biskupije u petak, 15. srpnja 2022. bit će Euharistijsko slavlje u katedrali u Banjoj Luci u 10 sati.

Predsjedat će biskup banjolučki mons. Franjo Komarica, koji će tom prigodom proslaviti zlatni jubilej – 50 godina svećeništva zajedno sa svojim dugogodišnjim suradnikom u Biskupskom ordinarijatu mons. Antom Orlovcem. Prigodnu propovijed uputit će nadbiskup metropolit vrhbosanski u miru kardinal Vinko Puljić.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA