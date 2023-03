Započelo 86. redovito zasjedanje BK BiH u Mostaru

MOSTAR – Biskupska konferencija Bosne i Hercegovine, u jutarnjim satima 21. ožujka 2023., u prostorijama Biskupskog ordinarijata u Mostaru, započela je svoje 86. redovito zasjedanje pod predsjedanjem nadbiskupa metropolita vrhbosanskog i apostolskog upravitelja Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tome Vukšića, predsjednika BK BiH. Članovima BK BiH pridružili su se predsjednik Hrvatske biskupske konferencije mons. Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup koadjutor, delegat Talijanske biskupske konferencije mons. Piero Coccia, nadbiskup metropolit Pesara u miru te vladika križevački mons. Milan Stipić koji ima svoju pastvu i u Bosni Hercegovini. U prvom dijelu zasjedanja sudjelovao je i apostolski nuncij u BiH nadbiskup Francis Assisi Chullikatt.

Riječi pozdrava svim okupljenima uputio je nadbiskup Vukšić koji je najprije zahvalio potpredsjedniku BK BiH i domaćinu zasjedanja mons. Petru Paliću, biskupu mostarsko-duvanjskom i apostolskom upravitelju trebinjsko-mrkanskom i njegovim suradnicima za sve usluge i gostoljubivost. „S nama je prvi put apostolski nuncij mons. Francis Chullikatt čija nas prisutnost raduje i kojega u ime svih pozdravljam s poštovanjem. Želimo mu dobru suradnju s Biskupskom konferencijom i uspješno djelovanje u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori za dobro katolika i svih ljudi i naroda. Proteklih dana navršilo se deset godina otkako papa Franjo predvodi katoličku zajednicu Isusovih vjernika pa molimo Nuncija da mu prenese našu zahvalnost i obećanje da ćemo ga i ubuduće pratiti svojim molitvama da, nastavljajući službu apostola Petra, svoju braću i sestre jača u vjeri (usp. Lk 22,32)“, kazao je nadbiskup Tomo te poimence pozdravio sve sudionike zasjedanja.

Pošto se ukratko osvrnuo na dnevni red zasjedanja, započetog slavljem Svete mise u večernjim satima 20. ožujka u mostarskoj katedrali i potom sudjelovanjem na svečanom otvaranju izložbenog postava umjetničke i povijesne zbirke Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije u Biskupijskom centru, nadbiskup Vukšić je poručio: „Po zagovoru svetoga Josipa, zaštitnika ove biskupije, preporučujemo u Božji blagoslov ponajprije svoj dvodnevni rad, sve članove Crkve Kristove i sve ljude s kojima živimo i koje susrećemo sa željom posvuda i uvijek širiti istinu da su svi ljudi među sobom braća i sestre. Važno je to propovijedati, svjedočiti i često ponavljati u ovo vrijeme u Bosni i Hercegovini. Temelj toga je istina vjere da je svaki čovjek Božje stvorenje i Isusove riječi: ‘Svi ste vi braća’ (Mt 23,8), koje je On uputio svima koji su se bili okupili oko njega, mnoštvu ljudi i svojim učenicima među njima. I nastavljamo moliti i djelovati sa željom neka Bog svima dadne dovoljno mudrosti i razbora da mogu tomu doprinosit. Neka u svakom društvu i državi bude dovoljno mudrih ljudi, koji će znati razborito upravljati razlikama, uvijek i posvuda izbjeći sukobe te graditi i jačati mir, pravdu, povjerenje i slogu među ljudima i narodima i jedino dijalogom rješavati pitanja koja još uvijek čekaju pravedan odgovor. To što smo ljudi i među sobom braća i sestre prethodi svakom drugom identitetu i pripadnosti. To je volja Božja, Isusov nauk i korisno za sve ljude“.

Riječi dobrodošlice uputio je biskup Palić. „Drago mi je što nakon jučerašnjeg svečanog Euharistijskog slavlja ovo svoje zasjedanje započinjemo u biskupskoj rezidenciji ovdje u Mostaru, središtu Mostarsko-duvanjske biskupije. Svima izražavam srdačnu dobrodošlicu uime vjernika ovih dviju biskupija koje su povjerene pastirskoj skrbi mostarsko-duvanjskoga biskupa, uime svećenika, redovnika i redovnica, te u ime svojih najbližih suradnika koji Vam za sve potrebe stoje na raspolaganju. Okupili smo se na svom redovitom zasjedanju kao biskupi koji vrše pastirsku službu za Kristove vjernike u Bosni i Hercegovini. Jučerašnjom euharistijom i otvaranjem izložbe ‘Biskupijsko umjetničko blago’ htjeli smo posvjedočiti svoju prisutnost i svoju želju da i danas damo svoj doprinos sveukupnoj životnoj stvarnosti ovoga društva i zemlje u kojoj živimo. Kao i svaki put kad se nađemo zajedno, tako će nam i ovo zasjedanje omogućiti razmjenu mišljenja, traženje najboljih načina i putova evangelizacije, a sve u svrhu promicanja općeg dobra Crkve u Bosni i Hercegovini. U ovoj zemlji punoj različitih izazova kao pastiri nastojimo graditi uvijek iznova učinkoviti konsenzus među nama biskupima, pridonoseći tako jedinstvu Crkve u zajedništvu s papom Franjom. Nazočnost mons. Kutleše i mons. Coccie potvrđuje naše veze s Crkvama u susjednim zemljama i jača i obogaćuje napore za umnažanje vjere i naviještanje evanđeoske poruke svima narodima“, kazao je biskup Petar i svima poželio dobrodošlicu.

U ime Hrvatske biskupske konferencije i u osobno ime „svu okupljenu braću u biskupstvu, članove Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine“ i nuncija Chullikatta pozdravio je nadbiskup Kutleša. Podsjećajući na najvažnija događanja u posljednje vrijeme, spomenuo je najvažnije točke izvanrednog zasjedanja HBK održanog 24. siječnja 2023. u Zagrebu i tijek redovitog polugodišnjeg sastanka članova Stalnog vijeća HBK s predsjednikom Vlade RH Andrejem Plenkovićem i njegovim suradnicima održanog 28. studenoga 2022. u Banskim dvorima. Podsjetio je i na pojedina imenovanja u episkopatu HBK te na Deseti pastoralno-katehetski kolokvij za svećenike održan 28. veljače i 1. ožujka 2023. u Zagrebu i na Nacionalni studijski dani za djelatnike u obiteljskom pastoralu i pastoralu osoba s invaliditetom upriličenom od 17. do 19. ožujka 2023. u Topuskom.

Nadbiskup Coccia prenio je pozdrave i najbolje želje talijanskih biskupa, a posebno predsjednika Talijanske biskupske konferencije kardinala Mattea Zuppija i generalnog tajnika, nadbiskupa Giuseppea Baturija ističući da ovim pozdravima „žele izraziti duh zajedništva talijanske Crkve prema Crkvi u Bosni i Hercegovini“. Spomenuo je da on trenutno predsjeda zakladom „Komunikacija i kultura“ i tvrtkom pod nazivom „Rete Blu“ (Plava mreža) Talijanske biskupske konferencije koja je zadužena za televizijsku kuću „TV 2000“ i radiopostaju „Rete in Blu“. „Posebno sam povezan s vašim Crkvama jer već godinama na području biskupskog pastorala na razinama odgovornosti, školskog vjeronauka i u svom osobnom tajništvu imam za cijenjene i poštovane suradnice, časne sestre franjevke Krista Kralja, koje svi vi dobro poznajete. U prošlosti sam bio nekoliko puta u vašoj mučeničkoj zemlji. Razumio sam tešku situaciju u kojoj su se nalazile vaše zajednice, posebno tijekom nedavnog rata, ali i nakon njega. S vama je u tom teškom trenutku bila i talijanska Crkva, a posebno biskupije u Markama, koje su s vama povezane Jadranskim morem… Vi ste proživjeli ratnu dramu, sličnu drami ukrajinskog naroda, i svjedoci ste poteškoća u održavanju mira zbog etničkih, kulturnih i vjerskih razloga. U tim situacijama Crkva ima odlučujuću ulogu, zalažući se u njegovanju iskustva jedinstva, a poštujući različitosti. Vaše iskustvo u tom smislu puno nam znači i na njemu i danas učimo. Talijanska Crkva svega je toga potpuno svjesna i cijeni ono što ste uspjeli postići“, kazao je nadbiskup Piero te zahvalio za gostoprimstvo. „Čuvat ću ovo bogato iskustvo provedeno u zajedništvu s vama i prenijet ću ga Predsjedništvu Talijanske biskupske konferencije za obostrano obogaćivanje naših voljenih Crkava“, kazao je na kraju mons. Piero Coccia.

Tijekom zasjedanja biskupi će, između ostalog, biti upoznati s radom Vijeća, Komisija, Tajništva, Katoličke tiskovne agencije Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine te Misijske središnjice i Papinskih misijskih djela BiH u 2022. godini. Također će saslušati osvrt s Kontinentalne faze Sinode o sinodalnosti u Europi, održane od 6. do 12. veljače 2023. u Pragu, te izabrati svoga delegata za zasjedanje Opće skupštine Biskupske sinode u listopadu 2023. u Rimu. Dogovorit će i teme svojih susreta predviđenih za 2023. godinu.

