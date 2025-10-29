Završen “Tečaj radosnog kršćanstva” u župi Gorica – Struge

GORICA – STRUGE – U župi Gorica – Struge od 23. 10. (četvrtak) do 26. 10. (nedjelja), održala se duhovna obnova za odrasle župljane, točnije „Tečaj radosnog kršćanstva – Kursiljo“. Na ovaj Tečaj odazvalo se oko trideset i pet župljana naše župe, što je veoma lijep odaziv za ovu malu zajednicu.

Ovo je prvi samostalni tečaj koji je održan u organizaciji tajništva Kursilja Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije i koji je samostalno predvodio naš biskupijski povjerenik za Kursiljo don Davor Berezovski.

Nakon međusobnog upoznavanja u četvrtak te zajedničkog euharistijskog klanjanja i svete mise, u nastavku duhovne obnove razmišljalo se o temama: Tko sam ja? Kome pripadam? Kroz svećeničke i laičke teme svi sudionici doživjeli su iskustvo susreta sa samim sobom, naglašavajući da smo Božja djeca. Promišljalo se o tome što nas čini istinski sretnima. Posebno je lijepo bilo vidjeti da su svi sudionici posebno polaznici tečaja bili veoma aktivni.

U petak, ohrabreni kroz temu „Milost“ da smo ljubljeni sinovi i kćeri Božje, otkrivali smo darovane nam talente i odlučili koristiti ih u svojoj Crkvi. Promišljali smo kako unijeti evanđeoski Duh u sve pore društva.

Svjedočenja svećenika i suradnika, zajednički subotnji ručak, doprinijeli su otvorenosti, radosti i opuštenoj atmosferi.

U grupama za stolom tražili smo odgovore na konkretna životna pitanja; kako nositi križ, kako oprostiti, kako pomoći djeci u njihovim poteškoćama, kako rasti u vjeri. Dotaknuli smo se i važne teme teologije tijela. Svjedočili smo i kako živimo našu kućnu Crkvu. Također, divili smo se kako On svoj pogled ne usredotočuju na naše pogreške, već nam uvijek pruža ruku, podiže nas i govori – Prijatelju, nije kasno!

O tom milosnom daru – Duhu Svetom slušali smo i u nedjelju u izlaganju don Davora. Nadahnuti Duhom Svetim poslani smo u svijet naviještati Radosnu vijest Božje ljubavi u obitelji, prijateljima, poznanicima, susjedima, kolegama na poslu… da i oni mogu iskusiti beskonačnu ljubav Kristovu, koja oslobađa i mijenja život.

Don Davor je nakon svojih svećeničkih tema imao duhovne razgovore i ispovijedi polaznika tečaja, a trećeg dana su na ispomoć don Davoru i župniku župe Gorica – Struge don Tomislavu Rajiču u ispovijedanju došli i don Ilija Petković župnik iz Čapljine kao i don Bernard Marijanović župnik iz Gabela Polja.

Na nedjeljnoj svetoj misi bila je podjela križeva. Za vrijeme dodjele, na nekim licima su zablistale i suze radosnice. Molitvom “apostolski sat“ i zajedničkim domjenkom završili smo našu duhovnu obnovu i Tečaj radosnog kršćanstva.

Neka dobri Bog u čije smo se ime okupili na ovaj tečaj i duhovnu obnovu, podari u svakom sudioniku živu vjeru i predanost Gospodnjoj volji. Neka dobri Gospodin od naših života koji su često tmurni i oblačni, depresivni i zabrinuti, učini radosne, svjetlom obasjane i Duhom Božjim ispunjene ljude i kršćane koji u ovom svijetu nose Kristovu nadu svakom čovjeku.

