Zaziv Duha Svetoga na početku nove školske i vjeronaučne godine

MOSTAR – Na početku svake nove školske i vjeronaučne godine slavi se u župnim crkvama posebna sveta Misa za školsku djecu, njihove roditelje i obitelji, nastavnike i profesore. Tako je i u mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve na blagdan sv. Mateja apostola, 21. rujna, slavljena sveta Misa sa Zazivom Duha Svetoga za svu školsku djecu katedralne župe.

Svetu Misu u 9 sati na tu nakanu slavio je župni vikar don Gabrijel Pavlović. Tumačeći u svojoj propovijedi prispodobu o nepoštenom upravitelju iz Evanđelja 25. nedjelje kroz godinu, istaknuo je kako u duhovnome smislu moramo biti snalažljivi i posegnuti za svakim mogućim sredstvom koje bi nam osiguralo stanove vječne. A govoreći o nepoštenom upravitelju i njegovoj snalažljivosti, naglasio je kako u životu trebamo biti ponizni i stati pred Gospodina, priznati mu svoje pogrješke zbog kojih se sramimo jer se on „osramotio“ za nas davno prije nas. Poželio je djeci blagoslovljenu i uspješnu novu školsku godinu i potaknuo ih na redovitost u dolascima na župni vjeronauk.

Djeca su pred oltar donijela i svoje torbe s knjigama kao simbol predanja sebe, svojih školskih obaveza i svojih obitelji Gospodinu. Na koncu misnoga slavlja don Gabrijel je izmolio blagoslovnu molitvu za uspjeh, zdravlje i zaštitu školaraca tijekom ove školske godine. Liturgijsko pjevanje animirao je Dječji zbor „Slavuj“ i Tamburaški sastav „Slavuj“ koje uvježbava i vodi maestro don Dragan Filipović.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA