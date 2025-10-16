Zlatna Misa u Drinovcima

Fra Stjepan Pandžić, član Čikaške kustodije Hercegovačke franjevačke provincije, nakon što je proslavio Zlatnu Misu u župi sv. Josipa u St. Louisu, Missouri, SAD, u srpnju ove godine, svoj Zlatni jubilej obilježio je i u rodnim Drinovcima u nedjelju 12. listopada 2025. U nazočnosti velika broja vjernika, među koncelebrantima franjevcima, bio je i fra Stjepanov rođak don Krešimir Pandžić, svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije. Njemu je pripala čast da na svršetku sv. Mise pozdravi zlatomisnika ovim riječima:

Dragi zlatomisniče i rođače fra Stjepane!

Poštovani vjernici!

Želio bih iznijeti imena duhovnih zvanja od pradjeda Filipa Pandžića, koji je živio 70 godina (1853.-1923.), a bio je seoski glavar Drinovaca (1898.-1918.). Filipu je supruga Ruža Majić rodila šest sinova i jednu kćer. Evo imena sinova:

– IVAN, koji je živio u Zagrebu. Danas od njegove obitelji samo je u životu sin mu Miljenko.

– ANTE, zvani Kordušić (po ženi Korduši), ima dva sina i kćer Katicu koja je postala klarisa časna sestra Antonija. Živjela u samostanu Mikulići u Zagrebu. Umrla 2006.

– NIKOLA je treći sin Filipov koji je imao dva sina: Stjepana s redovničkim imenom fra Bazilije, koji je doživio 102 godine. Umro na Humcu 2019. I sina Krešu te kćer Martu koja se udala u Goricu za Paška Galića. Njihova je kći Mila postala franjevka, sestra Bazilija (1940.-2014.).

– STJEPAN, četvrti sin Filipov, s redovničkim imenom fra Krešimir koji je pogubljen na Širokom Brijegu, 1945.

– STIPE, koji je imao tri sina: Antu, Filipa i Jerku i četiri kćeri. Od toga Ante i supruge mu Jake rođen je don Krešimir Pandžić, koji vam ovo govori. Rođena mi je sestra Smiljka, časna sestra Livija, služavka Maloga Isusa. Preminula u Sarajevu 2007.

– JURE, šesti sin Filipov, imao je dva sina i dvije kćeri: Katu i Daru. Sinovi su Ljubo koji je postao fratar, fra Borislav, strijeljan na Širokom Brijegu, 1945., i Ivan, kojemu je Ruža Glavaš rodila šestero djece. Jurina kći Kata udala se u Goricu za Franu Galića i rodila tri sina: Ivana i drugu dvojicu koji su postali svećenici: don Nedjeljko Galić (1935.-2018.) i don Milivoj Galić (1943.-2013.). Od Ivana Jurina jest kći Anica, franjevka, sestra Ema, rođena 1946.

A Emin brat jest današnji svečar zlatomisnik fra Stjepan, rođen 1948. Školovao se u Drinovcima, Visokom, Sarajevu i u Njemačkoj. Član Franjevačkog reda od 1970. Za svećenika zaređen u Rimu 1975. Od tada pastoralno djeluje u Hercegovini do 1982. Zatim kao član Kustodije u Americi do 1987. Potom u Kanadi u Montrealu do 1995. i u Norvalu do 2009. Ponovo se vraća u Ameriku. Župnik je u župi sv. Josipa u St. Luisu. U više navrata bio je savjetnik Kustodije.

Zaključak

Od pradjeda Filipa i prabake Ruže kroz tri generacije potječe 11 duhovnih zvanja:

– 4 časne sestre: s. Antonija, s. Bazilija, s. Ema i s. Livija.

– 4 franjevca: fra Bazilije, zatim fra Krešimir i fra Borislav, pogubljeni na Širokom Brijegu, i današnji svečar fra Stjepan;

– 3 biskupijska svećenika: pokojni don Nedjeljko i don Milivoj Galić i ovaj koji ovo čita.

Srdačne čestitke zlatomisniku fra Stjepanu!

Do Božje volje!

Izvor: Crkva na kamenu