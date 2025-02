Župa Čapljina i Caritasov dom Betanija obilježili Dan bolesnika

ČAPLJINA – Čapljinska župa sv. Franje Asiškoga pridružila se drugim župnim zajednicama Crkve u Hrvata koje su na dostojan način proslavile blagdan Gospe Lurdske i Svjetski dan bolesnika. S obzirom na to da se župni molitveni prostor nalazi u sklopu Caritasova doma za stare i iznemogle osobe s hospicijem “Betanija” upriličena je zajednička proslava blagdana Gospe Lurdske. Dom “Betanija” je tom prigodom proslavio 12. rođendan.

Uvodnim pozdravom čapljinski župnik don Ilija Petković pozdravio je sve stare, iznemogle i bolesne osobe koje su došle na zajedničko i najsvečanije obilježavanje Dana bolesnika, a to je upravo sveta Misa. Zahvalio je i nešto mlađim osobama koji su ih doveli, a poseban pozdrav uputio je svima koji su zbog svojih teških zdravstvenih stanja bili primorani ostati kući. “Molit ćemo za njih, ali i za sve nas da ustrajemo u životu, u podnošenju križa, tegobe, žrtve te da ne klonemo i ustrajemo unatoč našim bolestima”, rekao je don Ilija koji je vjernike pozvao da upru pogled na križ i zahvale na patnji koju je Krist podnio za sve ljude.

Nakon završnoga blagoslova župnik don Ilija i kapelan don Radoslav Zovko udijelili su sakrament bolesničkoga pomazanja okupljenim župljanima, ali i korisnicima i djelatnicima doma “Betanija” koji su nakon Mise skromno proslavili svoj rođendan. Voditeljica Martina Goluža rekla nam je da su se ove godine odlučili na nešto skromniju proslavu s obzirom na to da nije riječ o nekom jubilarnom rođendanu te da je sve proteklo u krugu korisnika, njihovih članova obitelji i djelatnika. S obzirom na to da je Gospa Lurdska njihova zagovornica svakodnevno se zajedničkom, ali i pojedinačnom molitvom utječu zaštitnici bolesnika kako bi korisnicima pomogla u podnošenju tereta bolesti, a karitativnim djelatnicima u obavljanju teškoga i odgovornoga posla.

Posjetili smo i dvojicu korisnika, cimere Antu Malića i Zdravka Tomića. Anti su zbog bolesti amputirane obje noge iznad koljena, a ni Zdravkovo zdravstveno stanje ne opisuje njegovo ime, naprotiv. U zadnje vrijeme ne može živjeti bez kontinuirane potpore aparata za kisik. Obojica nam kazuju kako su im otvorene oči usmjerene prema televizoru, ipak sat koji se nalazi pokraj televizora svakodnevno broji 24 sata. Međutim, kada svoje umorne oči zaklope, tada duhom odlaze na Izvor s kojega crpe snagu za lakše nošenje teških životnih križeva. “Tko je zdrav neka uživa, a tko nije neka se moli Bogu za ozdravljenje”, poručuje nam Ante nakon iskrenih pohvala iznesenih na račun marljivog i pobožnog osoblja doma “Betanija”.

Ante Bender

Izvor: Crkva na kamenu