Župa Čerin pobjednik 22. Međužupne lige Hercegovine

ČITLUK – Ljubitelji nogometa mogli su uživati u pravoj športskoj igri u nedjelju, 21. travnja u Čitluku. U športskoj dvorani odigrane su polufinalne i finalne utakmice 22. Međužupne lige Hercegovine. Borbenošću i predanom igrom do zadnjega sudačkog zvižduka, titulu pobjednika zavrijedila je župa Čerin.

U polufinalnim susretima sastale su se ekipe župa Čerin i Domanovići i završile utakmicu rezultatom 3:2, nakon čega je uslijedio susret župa Gradina i Humac koji je uz penale završen rezultatom 1:2. U borbi za treće mjesto pobjedu je odnijela ekipa župe Domanovići rezultatom 2:3 protiv ekipe Gradina.

Užarena športska atmosfera doživjela je vrhunac u finalnoj utakmici u kojoj su se susrele ekipe Čerin i Humac. Predanom igrom sve do zadnjih trenutaka i rezultatom 3:2, titulu pobjednika odnijela je župa Čerin.

Istaknutim športskim angažmanom i borbenim duhom nagradu za igrača turnira zaslužio je Darko Ivanković iz župe Čerin, titulu najboljega strijelca Mateo Petrušić iz župe Humac, a titula najboljeg golmana pripala je Ivanu Kalfiću iz župe Domanovići.

Organizator Međužupne lige Hercegovine don Branimir Bevanda iskreno je čestitao ovogodišnjim pobjednicima i uputio zahvalu svima koji su bili dio organizacije. “Svim župama koji su bili dio ovogodišnje Međužupne lige Hercegovine, a osobito župi Čerin, iskreno čestitam na postignutim rezultatima i športskom duhu koji su zadržali sve do finala. Na poseban način želim zahvaliti gospodinu Smiljanu Vidiću, gradonačelniku grada Čapljine, gospodinu Marinu Radišiću, načelniku Općine Čitluk, također gospodinu Kristijanu Vujnoviću, direktoru športskog centra Čapljina i gospodinu Tomislavu Bevandi, direktoru športskog centra Čitluk koji su nas i ove godine srdačno primili u svojim športskim dvoranama.

Sretan sam što sam dio ove športske priče i radujem se vidjeti sve športske uspjehe koji nas očekuju u budućnosti”, kazao je don Branimir.

Titulom prvaka 22. Međužupne lige Hercegovine, zajedno s pobjednicima prošlogodišnjeg izdanja Katoličke malonogometne lige, župom Stolac, župa Čerin kvalificirala se dalje prema ovogodišnjoj završnici Katoličke malonogometne lige koja će se održati u Zagrebu 1. i 2. lipnja 2024.

Barbara Damjanović

Izvor: Crkva na kamenu