Župa Ledinac proslavila blagdan sv. Male Terezije

LEDINAC – Župa Ledinac je u srijedu, 1. listopada, pod svečanom svetom Misom u 18 sati proslavila svoj patron, blagdan sv. Male Terezije od Djeteta Isusa. Vjernici ove župe i štovatelji lika sv. Male Terezije su se za ovaj blagadan pripremali kroz devetnice koju je predvodilo devet različitih svećenika, dok je svečanu svetu Misu na sam blagdan sv. Male Terezije predslavio vlč. Marko Kovač , kancelar Zagrebačke nadbiskupije i duhovni pomoćnik u župi Svete Obitelji u Zagrebu. U koncelebraciji su bili domaći župnik don Ivan Marčić, don Damir Pažin, don Ante Čarapina, don Davor Berezovski, don Nikša Pavlović i vlč. Marinko Miličević. Osim župljana na misnom slavlju je bio i veliki broj hodočasnika, neki su i došli pješice, a ledinačka crkva je bila prepuna vjernika pa je dobar dio misara ostao vani ispred crkve u crkvenom dvorištvu u pobožnom slušanju svete Mise.

Vlč. Marko se u svojoj homiliji osvrnuo na život sv. Male Terezije, govoreći o njezinom životu te citirajući njezine misli naglašavao je veličinu ove male svetice koja je crkvena naučiteljica, zaštitnica misija i misionara, književnika, cvjećara i avijatičara. Nakon svečane svete Mise, druženje se nastavilo u krugu crkvenoga dvorišta uz pučko veselje kao vanjski znak proslave blagdana sv. Male Terezije od Djeteta Isusa.

Mario Knezović

Izvor: Crkva na kamenu