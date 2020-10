Župa Posuški Gradac proslavila svoga nebeskog zaštitnika

POSUŠKI GRADAC – Blagdan je sv. Franje Asiškoga, utemeljitelja franjevačkoga reda i suutemeljitelja reda klarisa i jednoga od najvećih svetaca Katoličke Crkve. Posebno svečano bilo je u župi Posuški Gradac čiji je patron župe upravo sv. Franjo Asiški. Svečano misno slavlje na vanjskom oltaru župne crkve predslavio je u 11 sati vikar Franjevačkoga samostana u Mostaru fra Ante Marić. On je u propovijedi pokušao povezati svetog Franju s nama, ističući razmatranja iz pojedinih dijelova Franjina života. Poseban naglasak stavio je na Franjinu pjesmu koja je poznata pod nazivom Pohvale stvorova. Istaknuo je osobito ovu hvalu: “Hvaljen budi, Gospodine moj, po onima koji opraštaju iz ljubavi tvoje i podnose rado bijede života; blaženi koji sve podnose s mirom, jer ćeš ih vječnom okruniti krunom.” To su oni koji u miru, u tišini svoje sobe, bez puno žaljenja podnose teškoće ovoga života, pouzdajući se u Boga, istaknuo je fra Ante.

Govoreći o ostavštini svetoga Franje fra Ante je istaknuo i da je nakon više od 800 godina sveti Franjo prisutan. “Od večeri 3. listopada 1226. kada je napustio ovozemaljski život, sveti Franjo je sve prisutniji kako su godine odmicale. Evo i ovdje na ovom mjestu, 133 godine su prošle. Kao što je vaš župnik rekao: tu sveti Franjo ne poznaje nedjelju ili obični dan. Njegovi štovatelji tu uvijek dođu: to sam i sam osjetio”, kazao je fra Ante.

Govoreći pak o nekoliko činjenica iz života svetoga Franje Asiškog, fra Ante je istaknuo da je nakon Umbrije i Italije, upravo Hrvatska bila zemlja koju je sveti Franjo prvo posjetio. Bilo je to 1212. godine, ubrzo nakon što je sveti Franjo od pape dobio dopuštenje za propovijedanje. “Prije više od 800 godina bio je u Hrvatskoj. Tu je posijao sjeme franjevaštva. Ono je izraslo u jednu predivnu biljku, jedno ogromno stablo franjevaštva koje je svoje grane raširilo u i kršu Hercegovine”.

Proslavi sv. Franje u župi Posuški Gradac prethodila je duhovna trodnevnica koju je za svoje vjernike priredio župnik fra Valentin Vukoja.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.radioposusje.ba/