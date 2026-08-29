Župa Prisoje proslavila bl. Miroslava Bulešića – biskup Palić: „Nijedan život pred Bogom nije izgubljen“

PRISOJE – U ponedjeljak, 24. kolovoza 2026., kod Kapelice Srca Isusova na groblju u Glavičicama, u župi Uznesenja Blažene Djevice Marije – Prisoje, svečano je proslavljen spomendan blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika i mučenika.

Svečano euharistijsko slavlje predvodio je mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski, u zajedništvu s desetak svećenika, među kojima su bili župnik don Ivan Aničić i duvanjski dekan don Ilija Drmić.

Kapelica Srca Isusova na Glavičicama čuva relikvije blaženoga Miroslava Bulešića, zbog čega je njegovo liturgijsko slavlje na ovome mjestu imalo posebno značenje. Okupljeni su se spomenuli i svih žrtava ratova i totalitarnih režima, osobito poginulih hrvatskih branitelja i stradalnika ovoga kraja.

Pozdravljajući biskupa Petra, župnik don Ivan istaknuo je kako je njegova prisutnost znak zajedništva mjesne Crkve okupljene oko svoga pastira. Osvrćući se na samo mjesto slavlja, grobove pokojnika i Buško jezero koje se pruža na horizontu, naglasio je kako ljudski pogled često ostaje horizontalan vezan uz zemlju, grobove i uspomene; dok nas Euharistija poziva podignuti pogled prema Bogu, jer je „naša domovina na nebesima“.

Nijedan čovjek nije izgubljen pred Bogom

U homiliji je biskup Palić naglasio kako ovo slavlje ima posebnu ozbiljnost jer nas poziva da ljude i njihove žrtve ne prepustimo zaboravu, ali istodobno naš pogled usmjerava prema Bogu, pred kojim nijedan život nije izgubljen i nijedna žrtva nije zaboravljena.

Polazeći od misnih čitanja, biskup je povezao sliku svetoga Grada iz Knjige Otkrivenja sa susretom Isusa i Natanaela iz Ivanova Evanđelja. Podsjetio je kako sveti Ivan vidi grad koji silazi s neba, s dvanaest temelja i dvanaest vrata na kojima su ispisana imena apostola.

Crkva je izgrađena ljudima koji su čuli Kristov poziv i svojim životom postali temeljem vjere koja se prenosi kroz naraštaje. Među tim imenima nalazi se i ime svetoga Bartola, čiji se blagdan toga dana slavi.

Biskup je potom govorio o važnosti čovjekova imena i sjećanja. S vremenom, kazao je, iza čovjeka ostane ime, pokoja uspomena koju čuva obitelj ili fotografija, ali Bog poznaje cijeli čovjekov život, sve što je nosio u srcu, sve kroz što je prošao, pa i ono što je u njegovu životu ostalo nedovršeno.

Svako ime pripada osobi koja pred Bogom ima neponovljivo dostojanstvo. Smrt prekida zemaljski put, ali ne briše čovjeka iz Božjega pamćenja, poručio je biskup.

Sjećanje na branitelje obvezuje žive

U toj se vjeri, nastavio je biskup Palić, kršćani spominju i poginulih hrvatskih branitelja te svih žrtava ovoga kraja, ljudi koji su u teškim vremenima stali u obranu svojih domova.

U njihovim su obiteljima ostale rane koje s vremenom mogu postati tiše, ali nikada potpuno ne prestaju biti dijelom njihova života. Kršćansko sjećanje, međutim, nije samo vraćanje u prošlost. Ono obvezuje žive da odgovorno žive ono što im je povjereno i da čuvaju vrijednosti za koje su drugi bili spremni podnijeti žrtvu.

„Moja osveta je oprost“

Upravo se u tom kontekstu, kazao je biskup, pred vjernicima pojavljuje lik blaženoga Miroslava Bulešića, svećenika koji je ostao vjeran službi koju mu je Crkva povjerila i koji je u Lanišću ubijen zbog svoje svećeničke vjernosti. Posebno se osvrnuo na Bulešićeve riječi: „Moja osveta je oprost.“

Biskup je naglasio da te riječi imaju osobitu težinu upravo zato što ih nije izgovorio čovjek kojemu je bilo lako oprostiti, nego netko tko je živio pod stvarnom prijetnjom nasilja.

Blaženi Miroslav nije dopustio da neprijateljstvo zavlada njegovim srcem. Njegov oprost nije značio zaboraviti ono što se dogodilo niti zanijekati nepravdu, nego je bio izraz duboke vjere da posljednja riječ ne pripada nasilju, mržnji niti smrti, nego Kristu.

Zaključujući homiliju, biskup Palić pozvao je vjernike da upravo Kristu povjeravaju svoje srce te da pred Njega dolaze slobodna srca, oslobođena mržnje i želje za osvetom.

Proslava blaženoga Miroslava Bulešića u Glavičicama tako je i ove godine povezala molitvu za pokojne, zahvalno sjećanje na žrtve i branitelje te snažnu kršćansku poruku praštanja, ostavljajući vjernicima Bulešićeve riječi kao trajan izazov i program života.

Izvor: Crkva na kamenu