Župa sv. Mateja u zajedništvu proslavila svoju svetkovinu

MOSTAR – Svečano i dostojanstveno župa sv. Mateja Apostola i Evanđelista u Mostaru proslavila je u nedjelju, 21. rujna, svetkovinu svoga nebeskoga zaštitnika. Svečano euharistijsko slavlje predvodio je don Željko Marić, rektor sjemeništa “Petar Barbarić” u Travniku, u zajedništvu s domaćim župnikom don Tomislavom Ljubanom i kapelanom don Matom Galićem te svećenicima iz okolnih župa. Za predvođenje liturgijskoga pjevanja bio je zadužen mješoviti župni zbor mladih pod ravnanjem Emila Bevande.

U svojoj je homiliji don Željko istaknuo kako slaveći patron sv. Mateja podsjećamo se da u trenutcima slabosti, tjeskobe i nemoći nismo sami, jer imamo Onoga koji nas štiti, vidi naše srce i pruža nam snagu i sigurnost u svakodnevnim životnim kušnjama.

“Svatko od nas večeras prisutan na ovoj svetoj Misi sigurno je imao trenutke u svome životu kada se osjećao slab, malen, nemoćan, tjeskoban. Svatko od nas je doživio tu stvarnost. Često nas te stvarnosti mogu odvesti u beznađe, čak i u neku nevjeru, sumnju, ostavlja trag na nama. U opasnosti smo da nam ponekad ti događaji zagorčaju radost života. Mi večeras slavimo patron ove župne zajednica, a riječ patron znači zaštita, imati zaštitnika, imati onoga koji me štiti. U životu je danas sve zaštićeno, mobitel, automobili, kartice, obiteljske kuće, vrata… sve je kodirano. A negdje u tome se izgubilo da čovjek nije zaštićen. Slaveći danas ovaj patron župe sv. Mateja želimo doživjeti jedno iskustvo vjere, da nisam sam, da nisam bez pomoći. Imam Onoga koji me štiti i još važnije da imam Onoga koji zna od čega me je najviše potrebno zaštititi. To je smisao patrona i zato je on zavjetni dan, sveti dan”, istaknuo je don Željko.

Zašto sv. Matej? Iako znamo malo o njemu iz Evanđelja, njegov poziv i obraćenje dogodili su se u istom trenutku zbog Isusovog pogleda uprtog u njegovo srce. Matej, omražen carinik, nosio je svakodnevne tjeskobe, a Isus je vidio njegovu dušu – čovjeka punog ljubavi i spremnog na žrtvu, kazao je don Željko.

Mnogobrojne vjernike na kraju svete Mise pozdravio je župnik don Tomislav izrazivši tom prigodom riječi zahvale predvoditelju misnoga slavlja kao i predvoditeljima trodnevne duhovne priprave od četvrtka 18. rujna do subote 20. rujna. Svaku večer prije svete Mise bila je mogućnost za svetu ispovijed.

Izvor: Crkva na kamenu