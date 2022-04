Župa Teslić svečano proslavila stotu obljetnicu

TESLIĆ – Župa sv. Josipa, zaručnika Blažene Djevice Marije, u Tesliću u Bosni i Hercegovini svečano je u nedjelju 3. travnja proslavila jubilarnu stotu obljetnicu svoga postojanja. U prepunoj crkvi uz domaćeg župnika Ivana Ravlića i još nekoliko svećenika svečano euharistijsko slavlje predvodio je nadbiskup metropolit vrhbosanski i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH mons. Tomo Vukšić. Slavlje je pjevanjem uzveličao Katedralni mješoviti zbor “Josip Stadler” pod vodstvom svećenika Marka Stanušića. Riječ dobrodošlice nadbiskupu Vukšiću, prisutnim svećenicima i brojnom puku među kojima su bili predstavnici društveno-političkih vlasti na početku svete Mise uputio je župnik Ravlić. Čestitajući župljanima ovaj veliki jubilej nadbiskup ih je na početku Mise pozvao na molitvu za predstojeća vremena da budu bolja i mirnija od prošloga stoljeća obilježenog ratovima i progonima.

U prigodnoj homiliji naslovljenoj “Jedno oko gleda, ništa mu se sakrit ne da”, nadbiskup Vukšić pozvao je vjernike da i dalje mole zagovor sv. Josipa, da se sa zahvalnošću i u molitvi sjećaju svih vjernika koji su se u toj župi okupljali, primali sakramente, bili poučavani o istinama kršćanske vjere i pripadnosti Katoličkoj Crkvi te svojim životom to svjedočili i prenosili budućim naraštajima. Također je ukazao na važnost sjećanja i molitve za sve svećenike, redovnike i redovnice koji su kroz proteklo stoljeće djelovali u toj župi, za pokojne članove te župne zajednice, napose za one kojima je nasilno oduzet život. Prisjetio se i stare u zadnjem ratu porušene župne crkve.

“Kad govorimo o onima kojih više nema, sjećamo se i nekadašnje župne crkve svetoga Josipa koju je ‘ubila’ zla ruka 1992. godine, točno na šezdesetu godišnjicu od početka njezine gradnje (1932.). I budući da je više nema, ne može ove godine obilježiti svoju devedesetu obljetnicu. Stoga je danas, naravno, prigoda za podsjetiti da je, uz stotu obljetnicu župne zajednice, ovo i dvadeseta godišnjica od početka gradnje sadašnje župne crkve. Također je ovo vrlo prikladna prigoda da njoj i svim vjernicima, koji su njoj okupljaju na molitvu, zaželimo da nikada više ne budu svjedoci sličnih stradanja niti žrtve ljudske zlobe. I jednako to želimo svim drugim ljudima i svim njihovim molitvenim prostorima bez obzira koju vjeru u njima ispovijedali”, rekao je vrhbosanski nadbiskup te u nastavku promišljao o evanđeoskom odlomku koji govori o Božjem milosrđu i potrebi čovjekova obraćenja. Svjestan što su sve proživjeli napose u zadnjem ratu župljane kao i ljude svih vjeroispovijesti pozvao je na praštanje i molitvu da nikada više ne budu svjedoci sličnih stradanja. “Zvonik ove župne crkve, koji kao ispruženi prst upire u nebo, podsjeća da tamo negdje ima jedno oko što uvijek gleda i kojemu se ništa sakrit ne da. On koji već svojim položajem i simbolikom poziva na obraćenje, a svojim zvonom okuplja na molitvu i poniznost, neka svim ljudima bude trajan podsjetnik da ‘Bog oprosnik nam darova vrijeme ovo obnovno’. I kad budu izliječena ljudska srca što su grijehom ranjena, cio će se svijet klanjati dobrote punoj Trojici, jer sve ljude će milost obnoviti da pjevaju novu pjesmu uzajamnoga poštivanja i društvene sloge. Vratite se životu, nadi, prijateljstvu s Bogom i ljudima. Njegujte i poštujte svoje i tuđe dostojanstvo. Svjedočite svima i u ovom gradu Tesliću, posebice u ovo vrijeme pokore i obraćenja, koje jedni kršćani nazivaju Korizma i drugi Veliki post, da je Bog milosrdan, da Isus nije ‘došao zvati pravedne, nego grešnike na obraćenje’ (Lk 5,32) i da će na nebu biti velika radost zbog samo jednog obraćena grešnika (usp. Lk 15,7). Po zagovoru svetoga Josipa, nebeskoga zaštitnika ove župne zajednice, neka milosrdni Gospodin, svojim blagoslovom, svima nama udijeli milost obraćenja”, zaključio je nadbiskup Vukšić.

Radost toga dana bio je i trenutak kada je nadbiskup udijelio sakrament krizme djevojčici Ivoni Bradarić, jer su takvi događaji u toj župi doista rijetki. “Bogu smo zahvalni na svim milostima koje je kroz ovo stoljeće dijelio našoj župi i župljanima te je vidljivo kako On sve vodi, svako zlo okreće na dobro”, naglasio je u zahvalnom govoru na kraju mise župnik Ravlić te nadbiskupu Vukšiću posebno zahvalio na riječima kojima je pozvao vjernike na praštanje i molitvu da se zlo koje se u zadnjem ratu dogodilo nikada više ne ponovi. “To bi trebala biti želja svakog čovjeka, bez obzira koje vjere, nacije i stranačke pripadnosti. Dosta nam je svima zla, mržnje i ratova”, poručio je župnik.

Svjestan da, ono što nije zapisano kao da i nije bilo, on je za tu prigodu tiskao knjigu Povijest župe Teslić, te omogućio svima da je mogu nabaviti u župi po pristupačnoj cijeni.

Župa sv. Josipa utemeljena još 1922. godine odvajanjem pojedinih naselja od župe Bežlja i pripada Usorskomu dekanatu. Župna crkva dovršena je 1934. U drugoj polovini 1974. otvoren je samostan sestara milosrdnica koje su djelovale do prije nekoliko godina. Tijekom zadnjega rata u kolovozu 1992. srpski su ekstremisti protjerali gotovo sve Hrvate katolike s područja Teslića, a iste godine minirali i u potpunosti porušili župnu crkvu. No, župljani su u proljeće 1993. na istome mjestu sagradili park i u njemu na temeljima stare crkve sagradili novu župnu crkvu koja je posvećena 2008. Na području župe nalazi se šest groblja, a pripadaju joj naselja Banja Vrućica, dio, Bardaci, Barići, Gomjenica, Martinovići, Prometna, Putešić, Rudnik, Ružević, Stenjak, i Teslić, grad. Župa je 1991. godine imala 2.950 vjernika, 2010. godine 784, a sada ih tu stalno živi tek oko 250 Hrvata katolika.

B. Lukačević

Izvor: Crkva na kamenu