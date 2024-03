Biskup Majić u zajedništvu s biskupom Radošem predvodio Euharistijsko slavlje u Prijedoru u okviru Tjedna solidarnosti

PRIJEDOR – Svečano euharistijsko slavlje, u treću korizmenu nedjelju 3. ožujka 2024. u župnoj crkvi sv. Josipa u Prijedoru predvodio je biskup banjolučki mons. Željko Majić, predsjednik Caritasa Banjolučke biskupije, u zajedništvu s predsjednikom s Hrvatskog Caritasa i varaždinskim biskupom mons. Božom Radošem i uz koncelebraciju desetorice svećenika, među kojima je bio i prijedorski župnik vlč. Marko Vidović, te asistenciju jednog đakona.

Euharistijsko slavlje u okviru Tjedna solidarnosti, koji se ove godine odvija pod motom „Solidarnost u deset riječi!“, izravno je prenosila Hrvatska Radiotelevizija na svom prvom kanalu, a izravni prijenos preuzimala je i RTV Herceg-Bosna.

Liturgijsko pjevanje animirao je zbor pod ravnanjem djelatnice biskupijskog Caritasa iz Mostara Ive Rozić.

U ovu nedjelju, koja se u Bosni i Hercegovini obilježava i kao Nedjelja solidarnosti, članovima prijedorske župne zajednice pridružili su se pojedini djelatnici iz sva tri biskupijska Caritasa sa sjedištima u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu te Caritasa BiH i iz Hrvatskog Caritasa kao i iz biskupijskih Caritasa sa sjedištem u Zagrebu, Varaždinu, Sisku, Gospiću i Splitu. Među njima bile su i ravnateljica Caritasa Zagrebačke nadbiskupije Jelena Lončar, članica je Družbe Školskih sestara franjevki Krista Kralja Provincije Presvetog Srca Isusova, te zamjenica ravnatelja Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije s. Kata Ostojić, Školska sestra franjevka Krista Kralja Provincije Svete Obitelji u Hercegovini. Na Misnom slavlju sudjelovale su i sestre Družbe Misionarki Ljubavi poznate kao sestre Majke Terezije iz Banje Luke.

Direktor Caritasa Banjolučke biskupije mons. Miljenko Aničić uputio je na početku Svete mise pozdrav svima nazočnima i svima koji su se duhom ujedinili prateći televizijski i radijski prijenos.

Podsjetio je da su se po osamnaesti put, u okviru akcije Hrvatskog Caritasa pod nazivom Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u BiH, sastali u jednoj župi u pojedinoj od četiriju biskupije u Bosni i Hercegovini. „Ovaj put je to župa Prijedor. Pozdravljam našeg novog biskupa mons. Željka Majića koji će predvoditi Svetu misu. Ovo je prva župa koju biskup posjećuje nakon preuzimanja biskupije. Dobrodošlicu želim predsjedniku Hrvatskog Caritasa i varaždinskom biskupu, mons. Boži Radošu, kao i ravnatelju Hrvatskog Caritasa fra Tomislavu Glavniku. Oče biskupe, dragi ravnatelju, dobro došli i veliko hvala vama i svima koji preko Hrvatskog Caritasa pomažu Caritas i ljude u potrebi u Bosni i Hercegovini“, kazao je mons. Aničić koji je potom pozdravio ravnatelja Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomu Kneževića, ravnatelja Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije vlč. Mirka Šimića, v. d. ravnatelja biskupijskog Caritasa iz Mostara don Antu Pavlovića, ravnatelja Caritasa Vojnog ordinarijata u RH vlč. Josipa Kešinovića, ravnatelj Caritasa Gospićko-senjske biskupijedon Luku Blaževića, ravnatelja biskupijskog Caritasa Vittoria Veneta u Italiji don Andrea Foresta, župnika banjolučke župe Ljubija vlč. Zlatka Matića te ravnatelja biskupijskog Caritasa u Kopru u Sloveniji đakona vlč. Tihomira Busiju. Također je pozdravio djelatnike i dobročinitelje Caritasa Mantova i Vittorio Veneto iz Italije te predstavnike zaklade „Pomoć Crkvi u nevolji“ iz biskupije Haarlem u Nizozemskoj, dobročinitelje iz njemačkog grada Hanvovera i sve ostale. Zahvalio je i svim svećenicima i župljanima prijedorske i drugih župa kao i župniku Vidoviću i svima koji u pomogli u pripremi Misnog slavlja i kasnije zajedničkog druženja.

Uvodeći u Misno slavlje, biskup Majić je pozdravio brata u biskupstvu Božu, svu braću svećenike, đakona, drage i poštovane časne sestre i svu dragu braću i sestre kao i sve gledatelje i slušatelje koji ih prate putem medija.

„Počinjemo Tjedan solidarnosti. Danas je u Bosni i Hercegovini također i dan solidarnosti vjernika ove zemlje između sebe“, kazao je mons. Majić te podsjetio da će u misnom evanđeoskom odlomku čuti da je Isus istjerao iz jeruzalemskog hrama prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače novca te da su se njegovi učenici riječi iz Svetoga Pisma: Izjeda me revnost za Dom tvoj. Potaknuo je sve da se prisjete Isusovih riječi da će Sin Čovječji doći u slavi i sjest će na prijestolje slave svoje te da će se sabrati pred njim svi narodi, a on će ih jedne od drugih razlučiti kao što pastir razlučuje ovce od jaraca te da će „reći onima sebi zdesna: ‘Dođite, blagoslovljeni Oca mojega! Primite u baštinu Kraljevstvo pripravljeno za vas od postanka svijeta! Jer ogladnjeh i dadoste mi jesti; ožednjeh i napojiste me; stranac bijah i primiste me; gol i zaogrnuste me; oboljeh i pohodiste me; u tamnici bijah i dođoste k meni“. „Ovaj dan i ovaj Tjedan želi nas uvijek podsjetiti na taj poziv da prepoznamo Isusa onima koji su potrebni Prepoznajući Isusa u onima koji su potrebni, prepoznat će Isus i nas u našim potrebama koje ćemo sada iznijeti ovdje na oltaru“, rekao je mons. Željko.

Prvo i drugo čitanje pročitali su katehistica u Prijedoru Martina Boje i voditeljica Đačkog doma „Sv. Josip“ u Prijedoru Marina Mitrović, a psalam je otpjevao djelatnik biskupijskog Caritasa u Mostaru Radoslav Dodig.

Prigodnu propovijed uputio je biskup Radoš. „Smijem se obratiti najprije tebi, dragi biskupe Željko. Jučer si zaređen, posvećen za banjolučkog biskupa. Mnogi od nas bili smo dionici lijepoga, svečanog, pobožnoga slavlja. Nakon ređenja svaki svećenik ima mladu, prvu misu. Ako to vrijedi za svećenika, onda na svoj način vrijedi i za biskupa nakon njegovog ređenja. Pa smijem kazati, ovo je Tvoja mlada biskupska misa. Na mladoj misi obično ne propovijeda sam ređenik, nego nekoga izabire da mu propovijeda na mladoj misi. Ja imam milost da mogu propovjediti evo na ovoj posebnoj mladoj misi. Mlada misa, zna to ovaj kraj dobro, okupi puno svijeta. Župa koja slavi, ali i župe koje su okolo i one znaju doći da zajedno slave. Tako se upravo događa i danas. Župe, koje okružuju ovu župu, došle su ispuniti ovu crkvu da zajedno molimo. Vrata su prigodom mlade mise svima otvorena, barem ovdje u ovom kraju. Svatko može doći. Pa i ova vrata su svima otvorena, a onima koji gledaju putem televizije, kazat ćemo prozor je otvoren, mogu doći i sudjelovati, mogu čuti propovjednika koji viče glasno preko radija, i oni žele biti dio Euharistijskog slavlja“ kazao je biskup Božo.

„Mi smo na korizmenom putu. A korizma je posebno vrijeme. Ona je milosno vrijeme. Već smo nekoliko puta otpjevali da je ovo vrijeme milosti, da je ovo vrijeme spasa. I Ti i ova Crkva započeli ste ovo korizmeno vrijeme u vjeri da je ovo vrijeme milosti, da je ovo vrijeme spasa. Želimo vas pratiti na ovome putovanju. Ne samo ovu biskupiju, nego cijelu Crkvu u Bosni i Hercegovini. Ovo je vrijeme kada želimo dionicu puta korizmenoga proći zajedno, zajedno s vama, draga braćo i sestre, ovdje u Bosni i Hercegovini, s Crkvom i narodom osjetiti bilo vaše vjere, osjetiti i mogućnost da možemo nešto dati, darovati i da budemo dionici zajedničkoga puta. Put solidarnosti je put u kojem svatko dobiva ono što drugi ima i ono što drugi ima ostaje i njegov dio, ali ga proširuje i na druge. Tako želimo i mi zajedno s vama putovati, učiti, rasti.

Korizma je, dobro znamo, vrijeme čišćenja, vrijeme liječenja, vrijeme u kojem Bog želi izliječiti naše rane. To nam je već dao na početku korizme prorok Joel kad kaže de je ovo je vrijeme u kojem treba otvoriti svoju nutrinu, svoje srce da Bog može zaviriti i da Bog može liječiti“, rekao je biskup Radoš ističući da Bog liječi svaku bolest pa i onu koju ne može nitko drugi izliječiti, a to je bolest srca.

Draga braćo i sestre, ovdje u Bosni i Hercegovini, upravo to mi osjećamo da vi imate u snazi vaše vjere i zato smo došli ovdje da nam na svoj način budete taj Božji putokaz… ‘Ukrasti’ srce je znak pripadnosti, potpunoga dara. Isus iz Nazareta dao sebe oplijeniti, dao je da mu ‘ukrademo’ život kako bi On ‘ukrao’ nama srce sa svojom žrtvom na križu. On je onaj koji spaja i jednu i drugu gredu križa. Iz njegovog boka teče taj život. Želi ukrasti nas jer nam je već prije darovao sebe, darovao nam je svoje srce. Draga braćo i sestre, pozvani smo da i mi jedni drugima ‘krademo’ srce sa sviješću, da drugi ima granice svoje intime, integriteta, ali ljubav koja neće oštetiti nego koja će obogatiti. Danas započinjemo Tjedan solidarnosti s Crkvom i ljudima u Bosni i Hercegovini. Danas želimo sebi to posvijestiti da nam Gospodin nudi lijek dobrote – činiti dobra djela kako bi nas ozdravio i kako bi mogli ozdravljeni na Vazmu slaviti Onoga koji je naš lijek i Onoga koji je liječnik naše duše. Želimo se napiti na tom izvoru jer On je jedini izvor dobrote i milosrđa. I želimo da taj izvor proteče dalje da možemo i mi, dajući, darivajući, ozdraviti od sebe i potpuno pripadati Bogu“, kazao je biskup Radoš u prigodnoj propovijedi.

Zazive u Molitvi vjernika čitali su: djelatnik Caritasa BiH Miroslav Valenta, djelatnica Hrvatskog Caritasa Marina Garić, djelatnici Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije s. Monia Ljubić i Josip Dugandžić, djelatnici Caritasa iz Mostara Ana Pavlović i Viktor Zubac te djelatnice Caritasa Banjolučke biskupije Slavica Jukić i Josipa Lukenda.

Na kraju Misnog slavlja župnik Marko Vidović zahvalio je biskupu Majiću što je najprije pohodio župu Prijedoru i obećao odanost. Uputio je riječi zahvala biskupima koji su izabrali Prijedor za središnje Misno slavlje u okviru Tjedna solidarnosti i svim sudionicima i onima koji su realizirali izravan prijenos te svima uputio pozdrav iz Prijedora.

Riječi zahvale svima uputio je i biskup Majić prije završnog misnog blagoslova te svima, a posebno karitativnim djelatnicima poželio da se ne umore u činjenju dobra, jer je dobro činiti dobro.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA