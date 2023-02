Biskup Palić na proslavi Stepinčeva u Mississaugi

MISSISSAUGA – U nedjelju, 12. veljače 2023., u hrvatskoj katoličkoj župi Hrvatskih mučenika u Mississaugi (Kanada) svečano euharistijsko slavlje u povodu blagdana bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika župe Hrvatskih mučenika slavio je mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić. Na Misi su uza župnika vlč. Božidara Tenšeka sudjelovali i svećenici susjednih hrvatskih župa: don Ilija Petković, župnik župe Presvetog Trojstva u Oakvilleu, dr. Mladen Horvat, župnik župe Kraljice Hrvata u Torontu, vlč. Marko Štefanec, župnik župe sv. Križa u Hamiltonu, vlč. Ante Market, hrvatski svećenik biskupije Peterbourgh, vlč. Mario Migles, župnik župe Svih svetih u Sesvetama i don Vinko Nenadić, župni vikar u župi Presvetog Trojstva Trojstva u Oakvilleu.

Na Misi su bile nazočne i sestre redovnice koje djeluju u župi u Oakvilleu.

Na početku Mise Biskupa i sve nazočne pozdravio je i zaželio dobrodošlicu župnik Tenšek, naglasivši kako se ta župna zajednica pripravljala za blagdan bl. Alojzija Stepinca, kako bi kao vjernici proživjeli i doživjeli Stepinčev zagovor i primjer. Blaženik je svojim životom upućivao na Isusa Krista i svima svjedočio Isusa Krista.

Zahvalivši na pozdravima, biskup Palić je pozdravio sve nazočne svećenike i vjernike, generalnog konzula Republike Hrvatske u Mississaugi Antu Jovića i izrazio svoju radost što ovo slavlje može slaviti u zajedništvu vjere s hrvatskim vjernicima.

U svojoj homiliji biskup Palić naglasio je kako „blaženi Alojzije Stepinac zauzima posebno mjesto među svecima i blaženicima hrvatskoga naroda. On je prvi koji je pribrojen mnoštvu svetih i blaženih iz vremena komunističkog sustava u našoj Domovini Hrvatskoj, koji je uz fašizam i nacizam ostavio mnoge pustoši za sobom.“

Tumačeći na temelju biblijskih čitanja poruku života bl. Alojzija Stepinca danas katolicima i Hrvatima, biskup Palić je naglasio da nam bl. Alojzije svojim životom svjedoči logiku Evanđelja i Isusovih riječi o pšeničnom zrnu: potrebno je darovati sebe, svoje snage, sposobnosti, cijeli svoj životu u služenju Bogu i bližnjima, jer je to najispravniji i najsigurniji put prema vječnom životu i jedina sigurnost da će nas nebeski Otac počastiti, darujući nam mjesto u nebeskoj slavi.

„Život biskupa i mučenika Alojzija Stepinca bio je primjer svjedočanstva čovjeka kršćanina, biskupa ojačanog Duhom Svetim. Rođen u katoličkoj obitelji, ljubav prema Bogu i prema bližnjemu upijao je majčinim mlijekom. Tako je u njemu rođena i rasla i pobožnost prema Blaženoj Djevici Mariji, koju je njegova majka Barbara na osobiti način štovala. Na krštenju je mali dječak dobio, mimo običaja, dva imena: Alojzije Viktor. Ime je zapravo označilo što će taj dječak biti kasnije u životu: „u ćudoređu neporočan kao sv. Alojzije Gonzaga, neslomljiv borac za vjeru kao mučenik sv. Viktor, rimski mučenik i vojnik“ (Benigar, Stepinac, 23), naglasio je biskup Palić.

Bog je poticajima svoga Duha, kojemu je Alojzije Viktor bio otvoren, kroz djetinjstvo i mladenaštvo vodio Alojzija prema velikim i odgovornim zadaćama, koje će on hrabro i ustrajno vršiti.

Oči sviju bile su uperene u mladoga nadbiskupa koadjutora, koji će na stolici zagrebačkih nadbiskupa naslijediti nadbiskupa Bauera. Za svoje biskupsko geslo uzeo je riječi psalma: „In te, Domine, speravi!“ U tebe se, Gospodine, uzdam!

„S dubokim pouzdanjem u Gospodina prihvatio je biskupsko imenovanje. S dubokim pouzdanjem u Gospodina hrabro je vodio nadbiskupiju u teško vrijeme rata i poraća. S tim istim pouzdanjem u Gospodina, sjeo je na optuženičku klupu, nepravedno optužen i osuđen. U tom pouzdanju u Boga, jedinog pravog Suca, umro je 10. veljače 1960. izgovarajući riječi: Budi volja tvoja!“, kazao je u svojoj homiliji biskup Palić.

Podsjetivši na poziv pape Franje kako su kršćani danas pozvani živjeti svoju svetost u svakidašnjici, biskup je naglasio da nam život bl. Alojzija svjedoči kako je moguće da vjernost u malom urodi herojskim žrtvovanjem sebe u prihvaćanju mučeništva.

„Blaženi Alojzije Stepinac je bio svjestan da postoje neprijatelji Crkve. Ali je, također, bio svjestan da vjernici, čija je vjera slaba i mlaka sami snose odgovornost. I zato je neumorno pozivao i poticao na promicanje vjere u Hrvatskom narodu“, rekao je biskup Palić.

Danas je u društvu, ali nažalost sve više i u Crkvi i u našim župnim zajednicama i u našim srcima prisutan osobni i zajednički egoizam, naša kratkovidnost, naša želja za moći, naša mržnja koja nas uvlači u zamku iz koje se ne možemo osloboditi svojim snagama. Možda je veći problem u duhovnoj dimenziji ljudske osobe, kojom sve češće gospodari obeshrabrenost, očaj, beznađe, depresija, osjećaj pomanjkanja novih usmjerenja ili čak gorčina i mržnja. Od svega nas ovoga može osloboditi milosrdna Božja ljubav. Izvrsni primjeri ove ljubavi su upravo ljudi, koji su spremni žrtvovati svoj život iz ljubavi prema Bogu, s nadom u vječni život. Stoga je vjernost mučenika bl. Alojzija Stepinca izvor nade za sve nas. Upravo, kako je sv. Pavao u drugom čitanju pisao Korinćanima: „I tako je stamena nada naša o vama jer znamo: kao što se zajedničari patnja tako ste i utjehe.“ (2 Kor 1,7). Takvim je duhovnim uzdignućem bl. Alojzije Stepinac mogao promatrati i ratna zbivanja; s takvom je mudrošću mogao promatrati neodoljivi pritisak na vjernike i Crkvu dolaskom komunističke diktature. U čvrstoći nade mogao je smireno podnijeti i vlastito suđenje i prihvatiti osudu, uvjeren da će mu povijest, kad-tad, dati pravo, naglasio je biskup Palić.

Na euharistijskom slavlju su sudjelovali i djeca i mladi u narodnim nošnjama, kao i tamburaški orkestar koji je sa župnim zborom animirao liturgijsko pjevanje.

Na sam blagdan bl. Alojzija Stepinca u petak, 10. veljače 2023., biskup Palić je na poziv dr. Mladena Horvata, župnika župe Kraljice Hrvata u Torontu, slavio euharistijsko slavlje s tom zajednicom vjernika.

Istoga dana biskup Palić je posjetio generalni konzulat Republike Hrvatske u Mississaugi i susreo se generalnim konzulom Antom Jovićem.

Izvor: Crkva na kamenu/https://biskupija-mostar.ba/