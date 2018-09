Dan hrvatskih mučenika na Udbini

UDBINA – Dan hrvatskih mučenika proslavljen je u subotu 8. rujna u Crkvi hrvatskih mučenika na Udbini svečanom Misom koju je predvodio dubrovački biskup Mate Uzinić. Koncelebrirali su riječki nadbiskup i metropolit Ivan Devčić, predsjednik HBK zadarski nadbiskup Želimir Puljić, porečki i pulski biskup Dražen Kutleša, zagrebački pomoćni biskup Mijo Gorski, umirovljeni porečki i pulski biskup Ivan Milovan, umirovljeni gospićko-senjski biskup Mile Bogović, domaćin gospićko-senjski biskup Zdenko Križić, generalni vikar Varaždinske biskupije mons. Antun Perčić, tajnik Apostolske nuncijature mons. Janusz Stanislaw Blachowiak, upravitelj svetišta Josip Šimatović i brojni svećenici.

Pozdravljajući sudionike slavlja biskup Križić istaknuo je da je naš narod kroz tešku povijest iskusio Marijinu pomoć i zato joj se s puno pouzdanja obraća te rekao da Mariji izručuju sve mučenike naše povijesti, sigurni da njihove žrtve nisu bile uzaludne.

Prisjećajući se onih koji su na tome mjestu stradali prije 525 godina, 9. rujna 1493. u Krbavskoj bitki, onih koji su svoje živote izgubili kao žrtve totalitarnih sustava dvadesetog stoljeća te žrtava i mučenika našega vremena, onih koji su svoje živote položili za našu slobodu i kojima je pridodao i brojne civilne žrtve, biskup Uzinić u propovijedi je pojasnio da je Spomen hrvatskih mučenika zapravo spomen na izbrisana imena i živote, izbrisane generacije i prekinuta rodoslovlja s kojima su izbrisani i oni koji su trebali biti rođeni, a nisu, s kojima je Bog imao svoj plan u svom velikom povijesnom planu spasenja, a nisu ga dobili priliku ostvariti.

“Koliko god je ovaj Spomen hrvatskih mučenika usmjeren prema prošlosti, ne bi nas smio ostaviti u prošlosti. Zato bismo ovom promišljanju o izbrisanim imenima i prekinutom rodoslovlju trebali dodati razmišljanje o sebi i svojoj generaciji u kojoj se, nažalost, događa novo brisanje generacija i imena”, rekao je biskup, potkrjepljujući to katastrofalnim demografskim podacima. Naveo je da je prošle godine u Hrvatskoj rođeno 1151 dijete manje nego pretprošle, da je ove godine u prvi razred upisano više od 500 djece manje nego prošle godine, da u 117 škola ove godine nije upisano niti jedno dijete, da se ove godine zatvorilo osam škola. Upozorio je da se istovremeno s manjim brojem rođenih i većim brojem umrlih, iz godine u godinu povećava iseljenički val, primijetivši da više ne odlaze samo pojedinci nego cijele obitelji. “Negdje sam pročitao da Irska bilježi porast broja hrvatskih građana od čak 431%, a donekle sam se u to i sam mogao uvjeriti sudjelujući na Svjetskom susretu obitelji u Dublinu. Pročitao sam i da u Njemačkoj već živi više Hrvata nego li u Bosni i Hercegovini, koja je jedna od domovina hrvatskog naroda. Ono što dodatno zabrinjava su statistički podaci iseljenih Hrvata u Njemačkoj iz jednog nedavnog istraživanja prema kojemu ih samo 15% razmišlja o povratku, a čak ih 80% kaže da su im odlaskom iz domovine ispunjena sva njihova očekivanja. Premda ih 65% kao motiv za iseljavanje navodi ekonomske razloge, zabrinjava da ih je čak 27% otišlo zbog političkih razloga”, naveo je neke od podataka biskup Uzinić.

“Nisam političar, a ni analitičar, pa ću sebi dopustiti navođenje jednog političara koje razumijevam kao svojevrsnu samokritiku, koji je ne tako davno rekao da je našem društvu ‘najveći problem klijentelizam, klijentelistički, odnosno ortački kapitalizam, mali krug ljudi koji si namješta poslove na račun domovine i slobode’. Bilo bi dobro da se svi nad tim zamislimo, a osobito oni koji participiraju u zakonodavnoj, sudskoj i izvršnoj vlasti jer, bojim se, ni jedna od njih nije imuna na tu kritiku. A odgovorni su da tako ne bude i dužni stvoriti sustav u kojemu se to neće moći događati”, rekao je biskup. “Vjerujem da u ovoj nesređenoj situaciji našeg društva koja truje ne samo naše odnose, nego i našu volju za životom u Hrvatskoj, kao demotivirajuće mogu pridodati i naše unutarnje svađe i prepucavanje oko istih onih ideologija koje su svojevremeno izbrisale cijele generacije. Sve ovo za posljedicu ima ponovno brisanje imena i generacija, a s imenima i generacijama i cijeloga našeg hrvatskog naroda, koji ovako ne može imati budućnosti, jer jedni napuštaju Hrvatsku, a drugi su, premda ostaju u Hrvatskoj, demotivirani da se u njoj otvore životu”, upozorio je mons. Uzinić, poručivši da su nam potrebni pravedni ljudi na svim razinama i u svim društvenom strukturama pa i crkvenim jer će se jedino tako moći ići naprijed. “Budimo ljudi pravedni, kako ne bismo zbog svoje nepravednosti postali uzrok izbrisanim generacijama, a s izbrisanim generacijama i izbrisanom narodu, nego bi se i po nama nastavio ostvarivati Božji plan, a njegov plan nikad nije smrt nego je uvijek život”, potaknuo je dubrovački biskup.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA