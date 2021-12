Don Roko Glasnović novi dubrovački biskup

Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj objavila je na blagdan sv. Andrije, u utorak 30. studenoga, u podne da je papa Franjo imenovao dubrovačkim biskupom don Roka Glasnovića, svećenika Šibenske biskupije.

Vijest o imenovanju objavljena je istodobno u Vatikanu i u Hrvatskoj.

Roko Glasnović rođen je 2. srpnja 1978. godine u Šibeniku, od oca Nikole i majke Marije rođene Palić. Osnovnu školu pohađao je u Janjevu od 1985. do 1990. i u Šibeniku od 1990. do 1993. Srednju Tehničku školu pohađao je u Šibeniku od 1993. do 1997. godine. Služio je vojni rok 1997./1998. Jednu godinu (1998.) studirao je na Pravnom fakultetu u Splitu. Od 1999. do 2005. bio je u Bogoslovnom sjemeništu i studirao na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Za đakona je zaređen 5. prosinca 2004., a za svećenika 2. srpnja 2005. u Šibeniku.

Pastoralnu teologiju studirao je na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu od 2005. do 2008. Nakon studija, 2008. godine imenovan je župnikom Župe Pohođenja Blažene Djevice Marije u Njivicama gdje je ostao godinu dana. Iste godine imenovan je povjerenikom za pastoral braka i obitelji Šibenske biskupije. Od tada je obnašao i službu ceremonijara Šibenske biskupije. Osobnim tajnikom šibenskoga biskupa imenovan je 2009. godine. Iste godine postao je i član svećeničkog vijeća Šibenske biskupije. Članom Povjerenstva za Katolički školski centar (KŠC) i za Katoličku osnovnu školu (KOŠ) imenovan je 2011. Član je Vijeća Hrvatske biskupske konferencije za život i obitelj od 2012. godine.

Upraviteljem Župe sv. Margarite u Jadrtovcu imenovan je 2014. godine. Iste godine postao je i član Ekonomskog vijeća, a 2017. imenovan je ekonomom Šibenske biskupije, ravnateljem KŠC-a te predstojnikom Biskupijskog ureda za škole. Upravitelj župa sv. Petra na Kapriju i Uznesenja Blažene Djevice Marije na Žirju bio je od 2017. do 2019. godine, kada je postao član zbora savjetnika Šibenske biskupije.

Osim hrvatskog jezika, govori talijanski i engleski.