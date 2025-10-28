Duhovna obnova u HKZ Nagoldu, Freudenstadtu i Calwu

Duhovna obnova u Nagoldu održana je od 24. do 26. listopada 2025., a predvodio ju je fra Stjepan Brčina. Njegova propovijed i vodstvo su sigurno pomogli vjernicima da se još više približe Bogu i žive svoju vjeru s većom strašću i posvećenošću. Njegove riječi su potaknule vjernike da dublje razmisle o svojoj vjeri i odnosu s Bogom. Njegov naglasak na važnosti sakramenata, ispovijedi i redovite molitve podsjetio je vjernike na temelje njihove katoličke vjere. Za mlade je posebno bila važna njegova poruka o radosti u vjeri i bliskosti s Bogom. Njegove riječi će sigurno odjeknuti u srcima mladih i potaknuti ih na dublji duhovni život.

Fra Željko Baković je kao voditelj Zajednica pokazao veliku posvećenost i ljubav prema vjernicima. Njegova služba ispovijedanja nekoliko sati i dana bila je prilika za mnoge da se pomire s Bogom i prime sakrament ispovijedi. Hvala mu za njegov trud i posvećenost u pripremi vjernika za dostojno primanje pričesti. Ta tri dana su bila vrijeme intenzivnog duhovnog rasta i obnove, zahvaljujući maloj Zajednici velikoga srca koja je bila centar duhovnoga života u ovom dijelu Njemačke. Njihova posvećenost i ljubav prema Bogu i bližnjima su bile inspiracija za sve prisutne.

Hvala svim članovima Zajednica za trud, entuzijazam i gostoprimstvo. Neka vaš primjer potakne druge na sličan put duhovnog rasta i služenja. Zbor mladih iz Nagolda, Freudenstadta i Calwa je svojim angažmanom i ljepotom glazbe uzveličao duhovnu obnovu i misna slavlja. Njihova pjesma je bila izraz ljubavi i vjere, i sigurno je dirnula srca svih prisutnih. Hvala našim dragim prijateljima iz Gagennaua, zboru “Snagom ljubavi tvoje” za njihov doprinos i zajedništvo. Neka Bog blagoslovi sve članove zbora koji su sudjelovali i sve one koji su radili na tome da ovo duhovno slavlje bude uspješno. Svojim prelijepim pjevanjem crkveni zborovi uzveličali su misna slavlja i zapalili mnoga srca, koja su gorjela od ljubavi, ljubavi za živim Bogom, jer naš Bog je živ!

Organizacija ovakvoga velikoga duhovnoga događaja ne bi bila moguća bez naših volontera, ljudi velikoga srca koji su mnogo toga učinili da bi svaki pojedinac koji je došao, osjetio ljubav i radost. Volontiranje uključuje puno odricanja, napora i umora.

Izvor: Crkva na kamenu