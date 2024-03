Godišnja skupština Nacionalnoga vijeća PMD BiH

MOSTAR – Godišnja skupština Nacionalnog vijeća Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine održana je od 10. do 12. ožujka u Mostaru. Na skupštini su sudjelovali nacionalni ravnatelj Papinskih misijskih djela BiH mons. Luka Tunjić, nacionalna ravnateljica Papinska misijska djela u Republici Hrvatskoj s. Ivana Margarin, dijecezanski ravnatelj PMD-a Banjolučke biskupije mons. Vlado Lukenda, dijecezanski ravnatelj PMD-a Vrhbosanske nadbiskupije fra Stipan Radić, dijecezanski ravnatelj PMD-a Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije don Pero Miličević, dijecezanski ravnatelj PMD-a Vojnog ordinarijata u BiH vlč. Josip Tadić i djelatnica Nacionalne uprave PMD-a BiH s. Davorka Šarić.

Susret je započeo večernjom svetom Misom u župi Sv. Marka i Sv. Luke Cim i Ilići u Mostaru 10. ožujka koju je predvodio mjesni biskup mons. Petar Palić. Župnik don Pero Miličević pozdravio je biskupa Petra, sve ravnatelje i vjerni puk te pozvao na molitvu za misionare Crkve u Hrvata.

U homiliji je biskup Petar povezao misna čitanja i misijsko poslanje Crkve te citirao papu Franju da su misije način života te kako se ne smije zaboraviti braću i sestre u Kristu u misijskim zemljama.

Na kraju sv. Mise mons. Tunjić progovorio je o evangelizaciji kao o prvoj zadaći Crkve, da misionarima treba pomagati molitvom i dobrim djelima, ali da se to ne shvaća kao obvezu nego privilegij. Zahvalio je biskupu Petru na predvođenju sv. mise i naglasio kako je njegova prisutnost znak potpore misijskom djelovanju u BiH.

Radni dio godišnje skupštine održavao se u duhovno-obrazovnom centru Emaus u Potocima kod Mostara.

Tako je jutarnju sv. Misu 11. ožujka u kapeli Centra predvodio vlč. Tadić. Na početku je pozvao na molitvu za sve koji su vezani za misije te da skupština bude u bratskom razumijevanju i osluškivanju Duha Božjega.

Molitvom i pozdravima domaćina don Pere, koji je predstavio prijepodnevni i popodnevni dnevni red, započeo je radni dio. S. Ivana je pozdravila nazočne članove, istaknula dobru suradnju između dvije nacionalne uprave te ustvrdila kako je to misijsko djelovanje u skladu sa sinodalnim putem Crkve pogotovo u dijelu odgovornosti svakog člana ovih dvaju nacionalnih vijeća. Ravnatelj Luka najprije je opisao geostrateške i političke promjene koje se događaju, zatim iznio nekoliko statističkih podataka o iseljenju iz BiH, napuštanju Crkve u zapadnim zemljama i da u nekim zemljama već ima više onih koji se ne izjašnjavaju kao vjernici. Naglasio je kako bi Crkva trebala osposobljavati svoje članove za širenje Radosne vijesti u ovom digitalnom svijetu, služeći se suvremenim pomagalima. Pastoralno izlaganje predstavio je prema proslavama i obilježavanjima pojedinih misijskih dana u godini. Također, predstavio je i sve misijske akcije i animacijsku djelatnost tijekom godine. Posebno je izdvojio tiskanje knjige o Bl. Paulini Jaricot, utemeljiteljici Djela za širenje vjere i Žive krunice. Riječ je naime o kratkom životopisu Bl. Pauline, njezinu djelovanju i bogatoj duhovnoj baštini. Istaknuo je uz to i pokretanje Instagram naloga PMD-a BiH, uz već postojeću mrežnu i Facebook stranicu. Dodao je kako su izrađene i misijske kase koje će biti postavljene u trgovine i druge uslužne djelatnosti. Glede financijskog dijela ustvrdio je kako je 2023. bila uspješnija u svim akcijama i prikupljanjima od 2022., usprkos poteškoćama s kojima se pojedine biskupije susreću i skromnom materijalnom stanju vjernika. Zatim su po istom principu uslijedila godišnja izviješća dijecezanskih ravnatelja te su pastoralna i financijska izviješća za 2023. jednoglasno usvojena. U dijelu kada se govorilo o prijedlozima, planovima i perspektivama rada u tekućoj godini, svi su se složili kako treba nastaviti s kvalitetom postojećih projekata i misijskih akcija, ali kako je potrebno povećati ponudu suvenira i misijskih predmeta za darove darovateljima misija te osmisliti promotivni materijal za akciju pomoći školovanja siromašne djece.

Nakon radnog dijela, članovi Nacionalnog vijeća PMD-a BiH posjetili su crkvu Sv. Petra i Pavla u Mostaru i knjižnicu pri franjevačkom samostanu kroz koje ih je proveo fra Ante Marić.

Župnik katedralne župe don Josip Galić i voditelj katedralnog zbora i župni vikar don Dragan Filipović pokazali su im i progovorili o mostarskoj katedrali Marije Majke Crkve koja ima svoju mučeničku povijest kao i narod ovoga kraja. Pogledali su i bogatu zbirku umjetnina u Galeriji Biskupijskoga centra u Mostaru te izložbu akademskog slikara Šime Perića koja je trenutno izložena.

U utorak, 12. ožujka jutarnju svetu Misu predvodio je mons. Tunjić. On je tom prigodom zahvalio svima i pozvao na dodatnu ljubav prema misijskom djelovanju Crkve u duhu utemeljitelja četiriju Papinska misijska djela. Time je završena godišnja skupština Nacionalnog vijeća PMD BiH.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.facebook.com/missioBiH