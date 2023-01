63. teološko-pastoralni tjedan u Zagrebu

Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu od 24. do 26. siječnja 2023. u Nadbiskupijskom pastoralnom institutu (dvorana Vijenac) u Zagrebu (Kaptol 29 A) organizira 63. teološko-pastoralni tjedan s temom Crkva u službi otpornosti pojedinaca i zajednica: prilike, vizije, otpori. „U svemu pritisnuti, ali ne pritiješnjeni; dvoumeći, ali ne zdvajajući (2 Kor 4, 8).“

PROGRAM

Prvi dan: Utorak 24. siječnja 2023.

9 sati Otvaranje Tjedna

Dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Josip Šimunović

Moderatorica: doc. dr. sc. Iva Mršić Felbar

9.45 Prof. dr. sc. Piotr Janas – Building resilience in the Church: organisational and personal perspectives (Izgradnja otpornosti u Crkvi: organizacijska i osobna perspektiva)

Rasprava

Moderator: doc. dr. sc. Ivan Dodlek

15 sati Izv. prof. dr. sc. Daniel Miščin – Egzistencijalna ontologija krize kao prilike

Rasprava

15.45 Izv. prof. dr. sc. Božidar Mrakovčić – doc. dr. sc. Angelo Maly – Biblijska otpornost „u krizi“

Rasprava

16.35 Odmor

17 sati Prof. dr. sc. Ivan Bodrožić – Vjera koja stavlja u krizu i krize kao prilike produbljenja vjere nekada i danas

Rasprava

Drugi dan: Srijeda 25. siječnja 2023.

Moderator: doc. dr. sc. Tomislav Kovač

9 sati Dr. sc. Jakov Žižić – Političko djelovanje kršćana u suvremenoj demokraciji: izazovi i perspektive

Rasprava

9.45 o. Stanko Perica – Ana Marčinko – Migranti među nama: refleks otpora i refleksija prilike

Rasprava

10.35 Odmor

11 sati Prof. dr. sc. Mladen Parlov – Duhovnost u krizi ili duhovnost za krizne situacije

Rasprava

Moderatorica: doc. dr. sc. Sanda Smoljo

15 sati Prof. dr. sc. Ružica Razum – Utjecaj krize odraslih na otpornost pojedinca i zajednice

Rasprava

15.45 s. Dubravka Medak, dipl. psihologinja – Stres i otpornost na stres

Rasprava

16.30 Odmor

17 sati Doc. dr. sc. Josip Bošnjaković – Djelovanje svećenika u vremenima krize

Rasprava

Treći dan: Četvrtak 26. siječnja 2023.

Moderator: dr. sc. Jakov Rađa

9 sati Dr. sc. Ante Bekavac – Unutarcrkveni otpori u vremenima krize. Moralno-etički aspekt

Rasprava

9.45 Izv. prof. dr. sc. Nikola Vranješ – Kriza kao prilika za preobrazbu Crkve. Novi pastoralni pristupi u službi otpornosti pojedinaca i zajednica

Rasprava

10.30 Odmor

11 sati Don Tomislav Ćubelić – Muke po župnoj katehezi

Rasprava

Moderatori: doc. dr. sc. Stipo Kljajić – izv. prof. dr. sc. Andrea Filić

12 sati Plenarna rasprava

13 sati Zatvaranje Tjedna

Dekan KBF-a Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Josip Šimunović

Knjižica TPT-a s programom i razgovorima s predavačima može se preuzeti na poveznici TPT 2023. Programska knjižica.

Ulazna kotizacija iznosi 20 € po osobi, 10 € za umirovljenike (uplaćuje se na licu mjesta i uključuje tiskanu knjižicu s programom i razgovorima s ovogodišnjim predavačima TPT-a). Za studente je ulaz besplatan.