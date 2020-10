Požar u Hrvatskom nacionalnom svetištu Majke Božje Bistričke

Noćas oko 3 sata izbio je veliki požar u dvorištu Hrvatskoga nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke u Mariji Bistrici te su prema prvim informacijama izgorjele gospodarske zgrade koje su imale vrlo važne funkcije u radu Svetišta. U požaru u potpunosti je izgorjela župna dvorana za mlade i za kateheze. Požar je zahvatio i prostoriju za župni Caritas koja nije u potpunosti izgorjela te novu prostoriju tzv. pjevaonu, koja je namijenjena za probe župnoga zbora i zbora mladih. Njezinu su unutrašnjost vatrogasci uspjeli spasiti, no krovište joj je u većoj mjeri izgorjelo. Stradala je i kompletna tehnika koja služi za prijenos Misa na otvorenom, objavljeno je na stranici zagorje.com.

Načelnik Marije Bistrice Josip Milički rekao je da se požar dogodio, “hvala dragom Bogu u ovom gospodarskom dijelu, ali bez obzira na to, sve je to dio Bolleove arhitekture našega Svetišta. Sretni da nam je javna vatrogasna postrojba tu u Mariji Bistrici i da su u roku od nekoliko minuta pristigli na požarište i lokalizirali ga. Bez obzira što je šteta velika, nije zahvatilo cijelo Svetište. Vjerujem da ćemo to svi zajedno sanirati i da će izgledati još bolje nego što je izgledalo sada.”

U požaru nitko nije stradao, a sakralni objekti nisu oštećeni. Uzrok požara još nije poznat.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA