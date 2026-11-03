ĐAKOVO – U snazi kršćanske vjere, tješeći se nadom uskrsnuća, javljamo da je u ponedjeljak, 2. studenoga 2026., u 90. godini života, 67. godini svećeništva i 37. godini biskupske službe, preminuo mons. Marin Srakić, đakovačko-osječki nadbiskup metropolit emeritus, izvijestila je Đakovačko-osječka nadbiskupija.

Sveta misa zadušnica za preminuloga nadbiskupa Marina bit će slavljena u četvrtak, 5. studenoga 2026., u 14 sati u katedrali sv. Petra, apostola u Đakovu. Euharistijsko slavlje predvodit će mons. Dražen Kutleša, zagrebački nadbiskup metropolit, dok će homiliju izreći mons. Đuro Hranić, đakovačko-osječki nadbiskup metropolit, koji će predvoditi i obred ukopa u katedralnoj kripti.

Pokojnoga nadbiskupa Marina preporučujemo u molitve svih vjernika, duboko zahvalni za dar njegova života, svećeničkog i biskupskog poziva te dugogodišnjeg predanoga pastirskog služenja u zajednici Crkve.

Mons. Marin Srakić rođen je 6. srpnja 1937. u Ivanovcima (župa Harkanovci, kod Valpova) u obrtničkoj obitelji oca Marka i majke Kate rođene Orešković. Nakon pučke škole pohađao je nadbiskupsku klasičnu gimnaziju u Zagrebu (na Šalati), a ispit zrelosti položio je na liceju Visoke bogoslovne škole u Đakovu. Teologiju je studirao na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu, na kojem je i diplomirao. Za svećenika je zaređen 6. ožujka 1960. Nakon postdiplomskog studija položio je licencijat na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu. Drugi licencijat, iz moralne teologije, postigao je na Papinskom lateranskom sveučilištu u Rimu, gdje je i doktorirao iz moralne teologije.

Od 1960. do 1961. obnašao je službu duhovnog pomoćnika u Slavonskom Brodu. Od 1961. do 1965. upravljao je župom u Podravskim Podgajcima. Od 1965. do 1967. bio je odgojitelj u Bogoslovnom sjemeništu. Istu službu, vrativši se sa studija u Rimu, obavljao je i od 1970. do 1973. Rektorom Bogoslovnog sjemeništa u Đakovu imenovan je 1977. i u toj je službi ostao do 1989. Bio je profesor moralne teologije na Visokoj bogoslovnoj školi u Đakovu od 1970. sve do svojeg umirovljenja.

Kao profesor predavao je i prije odlaska u Rim, od 1966. do 1967. Pomoćnim biskupom Đakovačke i Srijemske biskupije imenovan je 2. veljače 1990., a zaređen je za biskupa 24. ožujka 1990. u Đakovu. Obavljao je službu generalnog vikara i velikog prepošta Stolnoga kaptola đakovačkog i srijemskog. Imenovan je biskupom koadjutorom Đakovačke i Srijemske biskupije 10. veljače 1996. Službu dijecezanskog biskupa preuzeo je 6. veljače 1997. godine.

U Hrvatskoj biskupskoj konferenciji (HBK) vršio je službu predsjednika Vijeća za katehizaciju, Pravne komisije HBK i Vijeća za sjemeništa i duhovna zvanja. Na zasjedanju u Gospiću 18. listopada 2007. izabran je za predsjednika HBK. Papa Benedikt XVI. imenovao ga je 18. lipnja 2008. prvim nadbiskupom Đakovačko-osječke nadbiskupije te prvim metropolitom Đakovačko-osječke crkvene pokrajine u čijem su sastavu: Đakovačko-osječka nadbiskupija, Požeška biskupija i Srijemska biskupija. Po odluci pape Franje, službu nadbiskupa i metropolita mons. Srakić obavljao je do 5. srpnja 2013., kada je umirovljen.

Izvor: Crkva na kamenu/https://djos.hr/