Priopćenje Apostolske nuncijature o imenovanju zagrebačkih pomoćnih biskupa

Papa Lav XIV. imenovao je pomoćnim biskupima Zagrebačke nadbiskupije prečasnog Marka Kovača, biskupskog vikara i kancelara Nadbiskupskog duhovnog stola, i prečasnog Vladu Razuma, rektora Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, priopćila je u ponedjeljak 17. studenoga u podne Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj.

Preč. Marko Kovač rođen je 10. siječnja 1981. u Zagrebu. Kršten je 15. ožujka 1981. u župnoj crkvi sv. Josipa na zagrebačkoj Trešnjevci, gdje je 7. listopada 1995. primio i sakrament svete potvrde.

Odrastao je na Trešnjevci, pohađao je osnovnu školu od 1987. do 1995. godine, a potom nastavio školovanje u Nadbiskupskoj klasičnoj gimnaziji u Zagrebu kao vanjski učenik (1995.–1999.), gdje je 1999. položio maturu. Iste godine stupio je u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište te započeo studij filozofije i teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Nakon dvije godine studija, 2001. poslan je u Rim, gdje je nastavio formaciju na Papinskom sveučilištu Gregoriana, boraveći u kolegiju Germanicum et Hungaricum. Dana 24. lipnja 2004. stekao je bakalaureat te se potom vratio u Hrvatsku. Za đakona je zaređen 18. lipnja 2005., a za svećenika 17. lipnja 2006. godine.

Preč. Kovač je od 2005. do 2006. bio đakon u Župi sv. Nikole Tavelića u Zagrebu – Kustošija te suradnik u Tajništvu za pripremu Sinode Zagrebačke nadbiskupije. Službu župnog vikara obnašao je od 2006. do 2010. u Župi Blažene Djevice Marije Žalosne, Zagreb – Špansko; od 2010. do 2011. u Župi Uzašašća Gospodnjega, Zagreb – Sloboština te od 2011. do 2012. u Župi sv. Petra u Zagrebu. Na postdiplomskom studiju kanonskog prava na Fakultetu sv. Pija X. u Veneciji boravio je od 2012. do 2015. godine. Moderator Nadbiskupskog duhovnog stola bio je od 2015. do 2017., a od 2015. do 2022. djelovao je kao pastoralni suradnik u Župi sv. Jeronima u Zagrebu. Biskupski vikar za pastoral je od 2017. Godine 2020. bio je na službi privremenog upravitelja Župe sv. Barbare u Zagrebu. Kancelar Nadbiskupskog duhovnog stola je od 2021. godine. Od 2022. do 2023. bio je privremeni upravitelj Župe Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Zagrebu – Malešnica-Oranice; a od 2023. je pastoralni suradnik u Župi Sv. Obitelji u Zagrebu.

Prečasni Vlado Razum rođen je 19. studenoga 1960. u Župi Svetog Martina pod Okićem u Zagrebačkoj nadbiskupiji.

Nakon završene osnovne škole, preč. Razum je pohađao srednju školu u Novom Zagrebu, a potom i Geodetski fakultet, na kojem je diplomirao 1985. godine. Tijekom tog razdoblja sazrela je njegova odluka da krene svećeničkim putem te se upisuje u Nadbiskupsko bogoslovno sjemenište u Zagrebu i započinje studij filozofije i teologije na Katoličkom bogoslovnom fakultetu, na kojem je diplomirao 1992. godine. Za đakona je zaređen 11. listopada 1992., a za svećenika 27. lipnja 1993.

Preč. Razum je đakonsku službu obavljao od 1992. do 1993. u Župi sv. Petra u Zagrebu. Župni vikar u toj župi bio je od 1993. do1997. Upravitelj nove Župe sv. Nikole biskupa u Stenjevcu bio je od 1997. do 1998. Vicerektor i odgojitelj u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu bio je od 1998. do 2007., a kao odgovoran za pastoral duhovnih zvanja i ravnatelj Papinskih misijskih djela za Zagrebačku nadbiskupiju djelovao je od 1998. do 2002. godine. Od 2007. do 2013. bio je župnik u Župi Navještenja Blažene Djevice Marije u Velikoj Gorici. Službu duhovnika u Nadbiskupskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu obnašao je od 2013. do 2021. Rektor kapele Corpus Domini u Zagrebu i vanjski duhovnik spomenutog Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa bio je od 2021. do 2024. Od 2024. je rektor Nadbiskupskog bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu, navodi se u službenim životopisima upućenima iz Apostolske nuncijature.