Priopćenje sa 66. zasjedanja Sabora HBK

ZAGREB – Redovno 66. plenarno zasjedanje Sabora Hrvatske biskupske konferencije održano je od 18. do 20. travnja 2023. pod predsjedanjem predsjednika HBK zagrebačkog nadbiskupa Dražena Kutleše u sjedištu HBK u Zagrebu. Na početku zasjedanja sudjelovao je i sve nazočne pozdravio apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua. Kao gosti na zasjedanju sudjelovali su izaslanici drugih biskupskih konferencija: predsjednik Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine vrhbosanski nadbiskup i apostolski upravitelj Vojnog ordinarijata u BiH Tomo Vukšić, predsjednik Slovenske biskupske konferencije biskup Novog Mesta Andrej Saje, izaslanik Talijanske biskupske konferencije biskup Udina Andrea Bruno Mazzocato, izaslanik Poljske biskupske konferencije biskup Sandomierza Krzysztof Nitkiewicz te izaslanik Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda srijemski biskup koadjutor Fabijan Svalina.

Pozdravljajući nazočne, nadbiskup Kutleša čestitao je novom porečkom i pulskom biskupu Ivanu Štironji, a posebno je pozdravio i nadbiskupa Želimira Puljića koji je nedavno imenovan apostolskim upraviteljem Splitsko-makarske nadbiskupije. Predsjednik HBK-a podsjetio je na Kontinentalnu sinodsku skupštinu koja je u veljači održana u Pragu. Obavijestio je biskupe da je iz Biskupske sinode u Rimu došao poticaj da se u svim biskupskim konferencijama održi dan molitve za uspjeh Sinodske skupštine koja će na jesen biti održana u Rimu. Za dan molitve u svim biskupskim konferencijama predložen je spomendan Pohoda Blažene Djevice Marije 31. svibnja. U Hrvatskoj će upravo tih dana boraviti generalni tajnik Sinode kardinal Mario Grech. Nadbiskup Kutleša osvrnuo se i na 30. obljetnicu osnivanja Hrvatske biskupske konferencije, koju je utemeljila Sveta Stolica dekretom od 15. svibnja 1993., istaknuvši da je to prigoda za zahvalu svim biskupima koji su djelovali i djeluju u različitim tijelima HBK, kao i njihovim suradnicima. Spomenuo se i 25. obljetnice Hrvatskoga katoličkog radija, te 30. obljetnice Informativne katoličke agencije, dvaju medija koje su biskupi ustanovili da budu glas Crkve, glas istine i Evanđelja u ovome svijetu i vremenu. Na kraju je zahvalio kardinalu Josipu Bozaniću za sudjelovanje u radu Konferencije u kojoj je obnašao odgovorne službe kao njezin predsjednik i dugogodišnji član Stalnog vijeća te što je svojim radom doprinosio boljem ustroju biskupske konferencije. U ime svih članova HBK darovao mu je srebrni pektoral.

Potom su gosti uime biskupskih konferencija iz kojih dolaze izvijestili o stanju Katoličke Crkve u svojim zemljama kao i o društvenim okolnostima u kojima ona djeluje.

U radnom dijelu zasjedanja biskupima je predstavljen dokument Dikasterija za laike, obitelj i život „Katekumenatski itinerarij za bračni život. Pastoralne smjernice za partikularne Crkve“ kojega je hrvatski prijevod objavljen neposredno prije zasjedanja. Radi se o smjernicama za unaprjeđenje programa priprave za brak kao i praćenje bračnih parova u prvim godinama zajedničkog života te praćenje parova u krizi.

Jedna od glavnih tema bile su nove Smjernice HBK za zaštitu maloljetnika i ranjivih odraslih osoba. Nacrt Smjernica je usklađen s izmijenjenim i dopunjenim Apostolskim pismom pape Franje „Vos estis lux mundi“. Utvrđeno je da će biti potrebno revidirati postojeće strukture ustanovljene Smjernicama za osnivanje metropolijskih ureda i biskupijskih povjerenika, te je usvojen prijedlog je da se poradi na novom ustroju u smislu uspostave jedinstvenog ureda za zaštitu maloljetnika za cijelu Hrvatsku biskupsku konferenciju. Uz to, biskupi su upoznati s novim Apostolskim pismom pape Franje „Vos estis lux mundi“ i novom verzijom dokumenta Vademecum Dikasterija za nauk vjere, koji su u međuvremenu prevedeni na hrvatski jezik te će uskoro biti objavljeni na mrežnim stranicama HBK gdje se već nalaze brojni dokumenti koji se odnose na zaštitu maloljetnika i ranjivih osoba. U međuvremenu su priređeni i hrvatski prijevodi dvaju priručnika Talijanske biskupske konferencije za učitelje, odgojitelje i pastoralne radnike „Rane zlostavljanja“ i „Primjeri dobre prakse za prevenciju i zaštitu maloljetnika u župi“ koji će također putem mrežnih stranica HBK biti dostupni javnosti. Dani su i poticaji da biskupije u suradnji s Centrom za promicanje dobrobiti ranjivih osoba pri Hrvatskom katoličkom sveučilištu organiziraju edukaciju za svećenike, djelatnike u biskupijama, vjeroučitelje i sve one koji su na bilo koji način uključeni u poslanje Crkve.

Biskupi su upoznati s djelovanjem Centra za promicanje socijalnog nauka Crkve koji ove godine obilježava 25. obljetnicu djelovanja. Tim povodom biskupi su podržali da se proslava srebrnog jubileja Centra upriliči 23. i 24. studenoga ove godine prigodnim dvodnevnim simpozijem i svečanom akademijom. Da bi socijalni nauk Crkve bio prisutniji u pastoralnim aktivnostima mjesnih Crkava, prihvaćen je prijedlog da se u biskupijama imenuju biskupijski povjerenici za promicanje socijalnog nauka Crkve.

Nakon što su predstavljeni programi za katolički vjeronauk u posebnim uvjetima, a po završetku javnoga savjetovanja koje je trajalo posljednjih mjesec dana, biskupi su dali suglasnost da se navedeni kurikuli upute u daljnju proceduru. Glede kurikula Katoličkog vjeronauka za srednje strukovne škole, biskupi očekuju da će nakon njihove odluke o prihvaćanju navedenog programa Ministarstvo znanosti i obrazovanja prihvatiti program kao važeći od sljedeće školske godine.

Na zasjedanju je bilo govora i o pomoći potrebitim hrvatskim katoličkim zajednicama izvan Hrvatske. Sukladno mogućnostima, izići će se ususret onima koji su u potrebi i na taj način pokazati solidarnost i povezanost s tim zajednicama.

Na zasjedanju je biskupima predstavljen prijedlog pastorala branitelja, članova njihovih obitelji i stradalnika Domovinskog rata. Biskupi su prepoznali aktualne napore mnogih svećenika, redovnika i laika koji se angažiraju u pastoralnim aktivnostima za hrvatske branitelje, te su promišljali o mogućnostima boljeg ustroja i koordinacije pastoralne brige za njih.

Na Svjetskom susretu mladih, koji će od 1. do 6. kolovoza 2023. biti održan u Lisabonu, glavnom gradu Portugala, s mladima iz Hrvatske sudjelovat će predsjednik Odbora za mlade HBK šibenski biskup Tomislav Rogić te dubrovački biskup Roko Glasnović.

Biskupi su prihvatili produljenje mandata članovima Biskupske komisije za liturgiju: biskupima Zdenku Križiću, koji je ujedno predsjednik Komisije, Ivanu Šašku i Tomislavu Rogiću, a biskup Ivan Ćurić imenovan je novim članom Komisije. Ekonomu HBK don Šimunu Šindiji obnovljen je mandat.

Predsjednici pojedinih Komisija, Vijeća i Odbora HBK podnijeli su izvješća o radu od proteklog zasjedanja.

Na kraju prvog dana zasjedanja, u utorak 18. travnja, članovi HBK nazočili su svečanoj akademiji koja je o 25. obljetnici Hrvatskoga katoličkog radija i 30. obljetnici IKA-e, dviju sastavnica Hrvatske katoličke mreže, održana u dvorani Vijenac na Kaptolu.

Tajništvo HBK

Izvor: Crkva na kamenu/IKA