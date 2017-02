Proslava sv. Vlaha u Dubrovniku

DUBROVNIK – Mons. dr. Egidije Ivan Živković na svetkovinu sv. Vlaha, zaštitnika Dubrovnika i Dubrovačke biskupije, 3. veljače predvodio je središnje svečano misno slavlje ispred dubrovačke katedrale na kojem se okupio veliki broj vjernika.

Propovjednik je u homiliji usporedio Dubrovnik s brodom, a sv. Vlaha s njegovim kapetanom te, kao gradišćanski Hrvat i biskup u hrvatskoj dijaspori, istaknuo više značajnih poruka Dubrovčanima, Crkvi i društvu u Hrvatskoj.

“Sv. Vlaho je kao kapetan broda, kroz povijest stvarao osjećaj slobode, štitio je grad od različitih ratova i zala, vodeći brod kroza sve bure i nevere. Njegova mučenička glava, odrubljena od krvnika, dolazi brodom u Dubrovnik. Vidite! Mučenici ostaju u sjećanjima ljudi, a mučitelji nestaju u svojoj truleži grijeha”, kazao je biskup Živković i nastavio: “Ja vas molim kao vjerni Hrvat iz Gradišća, iz dijaspore stare 500 godina, čuvajte slobodu. Svi vi koji imate moć upravljanja ovim brodom, dajte vesla u ruke našim obiteljima, mladima i djeci. Ne ugrožavajte slobodu misli i spriječite podjele. Uključite se u promicanje solidarnosti prema onima koji žele u ovoj lijepoj zemlji živjeti, školovati se i raditi. Ne uskratite nijednom putniku pravo na dostojan život. Svoje povijesne vrijednosti pokažite svijetu i s njima trajno plovite u Europu, jer i veliki mogu puno naučiti od vas, od nas malih”.

Rekao je također da su Hrvati bili pognute glave i uvijek se sklanjali od svake nevere, davno bi nestali. Te posvjedočio da su oni u Gradišću unatoč svim vjetrovima opstali, a nisu ni pred kim puzili: “Poniziti se hoćemo pred svakim a puziti nećemo pred nikim. Cijeni tuđe a ne daj svoje. Ako ste slobodu branili u domovinskome ratu, znajte to sačuvati i u domovinskome miru. Ne budite izdajice svoje slobode!”

Usporedivši sv. Vlaha s kapetanom broda mons. Živković je istaknuo kako kapetan svoj život daje za svoj brod i putnike i u svakoj nevolji zadnji napušta brod. I sv. Vlaho je bio poznati liječnik-biskup koji je život svoj dao i za Boga i za čovjeka. “Plovio je ovim svijetom kao ponosni kapetan. Kad su mučitelji od njega tražili da se odrekne Boga, on je to odbio rekavši: ‘Ne bojim se muka, ja sam Kristov’. Neću izdati svoj brod i svoj narod. Bar je vama u Hrvatskoj jasno: Navik on živi ki zgine pošteno”.

Biskup Živković upozorio je i na odlazak mladih iz Hrvatske, rekavši: “Osjećam u nedostatku nekontrolirane navigacije neki vrše progon vaših mladi ljudi sustavnim seljenjem iz Hrvatske”, te na izumiranje uz činjenicu da je lani umrlo 40.000 ljudi u Hrvatskoj, što je grad veličine Dubrovnik.

Rekavši kako je prošle godine iselilo preko 100.000 mladih Hrvata koji tako napuštaju hrvatsku plovidbu, obratio se hrvatskim političarima i pastirima: “Političari i pastiri! Ugledajte se u kapetana Vlaha. Uhvatite se kormila i navigacije. Vi ste čuvari i kapetani Hrvatske, koja se kao stari brod usidrila kraj obala lijepoga Jadrana. Uludo narod vesla ako kapetan spava na kormilu. Probudite se, ode brod u krivo. Slomit će se, nasukat će se i potopit će se. Kapetane Vlaho, molim te, preuzmi ti kormilo i čuvaj ovaj brod od potopa, a putnike od bure i nevere!”

Propovjednik je podsjetio i na geslo sv. Benedikta, zaštitnika Europe, “Moli i radi” te dodao: “Narode moj ljubljeni, bez molitve i rada, nema nigdje na svijetu budućnosti i sigurne plovidbe. Zato: moli i radi, a čim manje kradi!”

Biskup je zahvalio svim praktičnim vjernicima koji svjedoče svoju vjeru u današnjem svijetu. Da bi sretno putovali na životnom putu propovjednik je preporučio tri ‘rute’: ozbiljno živjeti svoj vjernički život u svojoj sredini, graditi zajedništvo i biti solidarni.

“U ovim teškim trenutcima svjetskih nevolja, vi kao narod morate veslati zajedno. Kada se veslač umori morate biti solidarna zamjena da brod ne bi stao i potopio se. Kanite se nezdravih podjela. Svi smo mi putnici istoga broda – i lijevi i desni. Bog želi spasiti svakoga putnika na našem brodu. Shvatimo konačno, samo je u slozi, moć!”, poručio je željezanski biskup.

Osvrnuo se i na važnost slobode te istaknuo: “Imate slobodu tijela ali još uvijek nemate slobodu duha. Zarobljeni ste radnom nedjeljom upravo od naših Europski mešetara, zarobljeni ste silnim kreditima svjetskih mafijaša, zarobljeni ste prevarama nepoštenih poslodavaca, robovi ste nezdravi politika i prljavih podjela. Posljedica ovoga modernoga ropstva su kolone razočaranih ljudi koji su teška srca, sa uplakanim očima morali ostaviti svoju staru Domovinu u potrazi za slobodom i sigurnim životom. Ne dajte se porobiti, nikome i nikada!”

O potrebi solidarnosti je kazao: “Moramo biti solidarni prema tisućama nezaposlenih, gladnih, kreditima zaduženih, koji su izgubili ili polomili svoja vesla. Moramo ih spasiti. Ne smijemo ih baciti u more. Tim ljudima se mora otvoriti i Crkva i država. Nemojte se zatvarati u zidove svoga grada i srca. Otvorite se Bogu. Otvorite se čovjeku. Dajte veslati svakom čovjeku i pomozite mu da se osjeti korisnim, sigurnim i sretnim”.

Preporučio je okupljenim vjernicima da se na putovima vjere i slobode drže svoga staroga broda, Crkve, koja uz bure i nevere, uz sve rupe i pukotine, uz sve ljudske slabosti ipak drži svoj pravac i plovi sigurnim putevima za dobro čovjeka.

Istaknuo je i snagu zaštitnika sv. Vlaha koji je kroz povijest branio Dubrovnik riječima: „Dok su nas Mlečani ratnim brodovima htjeli porobiti, sa našega broda sv. Vlaho samo im je mah’o. Kad su Turci nadirali da nas stave pod svoje carstvo, kapetan Vlaho, samo im je mah’o. Kad su komunisti ugnjetavali u Dubrovniku sve ono što je hrvatsko i katoličko: čak i njima, kapetan Vlaho samo im je mah’o. Kad su u Domovinskom ratu sa Srđa pucali agresorski topovi i tada kapetan Vlaho samo im je mah’o…”

Poručio je Dubrovčanima da čuvaju svoju slobodu i vjeru: “Vi i vaši praoci, prošli ste poput vašega Parca sva mučenja kao sv. Vlaho ali se nikada niste odrekli Boga i slobode. To je pravi ‘libertas’ koji se samo sa sklopljenim rukama i krvavim koljenima može izmoliti a nigdje kupiti, dok se olako može prodati za Judine škude. Čuvajte vaš dragocjeni Libertas!” Potaknuo ih je da se uzdaju u svoja prirodna bogatstva koja imaju i da ne idu u daleki svijet. Upozorio je ikako nitko „nema pravo svojatati ovaj narod kao sredstvo za postizanje osobnih interesa”.

Propovijed je zaključio riječima: “Slavite vašu prošlost, ljubomorno čuvajte vašu sadašnjost ali ponosno plovite u budućnost smiraja. U toj mirnoj plovidbi želimo s vama ploviti i mi, vaši Gradišćanski Hrvati. Neka vam sv. Vlaho kao kapetan bude kompas u životu i snaga u veslanju.”

Uz kruh i vino, u prinosu darova na oltar su donesene slike novih hrvatskih blaženika fra Serafina Glasnovića Kodića i don Antuna Muzića, te knjiga nedavno preminulog velikog zagovornika hrvatske pronatalitetne politike don Ante Bakovića. Knjigu je donijela trudnica koja već ima troje djece. S obzirom da je ova godina u Dubrovačkoj biskupiji posvećene starijim i nemoćnim osobama u procesiji je bio i stogodišnjak Stijepo Ban koji je u pratnji ravnateljica Doma “Domus Christi” prinio darove korisnika doma. Vjernici laici čitali su misna čitanja i molitvu vjernika u kojoj su se posebno pomolili upravo za starije.

Biskup domaćin mons. Mate Uzinić na kraju je zahvalio Bogu i sv. Vlahu, te svima koji su došli na festu i učinili je još svečanijom.

Prije Mise generalni vikar Dubrovačke biskupije mons. dr. Petar Palić pozdravio je sve nazočne goste na Misi, među kojima su bili i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, predsjednik Hrvatskog sabora Božo Petrov, izaslanika predsjednika Vlade RH Branko Bačić, ministri u vladi, zastupnici u Europskom parlamentu, župan Nikola Dobroslavić, povjerenica Vlade za grad Dubrovnik Neda Medović i drugi. Među vjernicima bili su i predstavnici drugih vjerskih zajednica u Dubrovniku: pravoslavni episkop Grigorije Durić sa svećenicima Srpske Pravoslavne Crkve, Salkan ef. Herić, dubrovački imam, Sabrina Horović, predsjednica Židovske općine u Dubrovniku i drugi.

S biskupom Živkovićem koncelebriralo je sedam biskupa, šezdesetak svećenika, a veliki broj redovnica, domaćih vjernika i hodočasnika iz drugih krajeva sudjelovao je na slavlju. Uz biskupa domaćina te predsjednika Hrvatske biskupske konferencije zadarskog nadbiskupa mons. Želimira Puljića na dubrovačko slavlje stigli su mons. Marin Barišić, splitsko-makarski nadbiskup i metropolita, mons. Tomislav Rogić, šibenski biskup, mons. Ante Ivas, šibenski biskup u miru, mons. Zdenko Križić i biskup gospićko-senjski, mons. Jure Bogdan, vojni ordinarij. Na slavlju su koncelebrirali i mons. Miroslav Vidović, generalni vikar Splitsko-makarske nadbiskupije, mons. Željko Majić, generalni vikar Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije, mons. Juraj Batelja, postulator kauze za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca, fra Andrija Bilokapić, provincijal Provincije sv. Jeronima. Od redovničkih poglavarica na misi su bile: s. Mariangela Galić, provincijalka Službenica milosrđa, s. Radoslava Kevo, provincijalka sestara milosrdnica, s. Emila Barbarić, provincijalka Kćeri milosrđa iz Blata, Kaja Ljubas, provincijalka Marijinih sestara, s. Ružica Barić, vrhovna poglavarica sestara franjevki s Danača, fra Matija Dragičević, ispred Hercegovačke franjevačke provincije te rektor HKS dr. don Željko Tanjić.

Na kraju Mise katedralni zborovi koji su animirali cijelu liturgiju otpjevali su Himnu sv. Vlahu, a procesija se uputila ulicama Grada.

Izvor: Crkva na kamenu/IKA