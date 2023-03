U suradnji s MiViDiMo održana korizmena duhovna obnova za mlade Dubrovačke biskupije

DUBROVNIK – Korizmena duhovna obnova za mlade održana je u subotu 4. ožujka u župnim prostorima župe sv. Petra na Boninovu u Dubrovniku, a na njoj je sudjelovalo oko 100 mladih Dubrovačke biskupije. Duhovna obnova odvijala se pod geslom: “Tko dolazi k meni, neće ogladnjeti; tko vjeruje u mene, neće ožednjeti nikada” (Iv 6,35), a predvodili su je don Zvonimir Rezo, đakon župe sv. Ivana, apostola i evanđelista, u Mostaru i don Branimir Bevanda, povjerenik za mlade Mostarsko-duvanjske biskupije.

Duhovna obnova započela je nagovorom u kojem je đakon Rezo mladima govorio nešto više o postu i molitvi. Na samom početku se osvrnuo na to kako je post jedna praksa koja lagano klizi u zaborav, dok je molitva nešto što je stalno prisutno iako ni ona sama nije bez problema i poteškoća.

Ključ dobre molitve je u komunikaciji jer odnos bilo koje vrste počiva na dobroj komunikaciji, kazao je. Od malih nogu se uči da je molitva razgovor s Bogom, s Bogom koji želi odnos, odnosno komunikaciju. Predvoditelj obnove Rezo je zatim postavio mladima pitanja: Shvaćate li vi molitvu kao razgovor s Bogom ili kao neko nabrajanje? Zašto je moliti teško? Razmišljajući o odgovorima kazao je da im ona može izgledati teška upravo zbog toga što je nabrajati teško, ponavljajuće je, isto i dosadno. Lako je moliti za pomoć, tada svi molimo, ali kada treba priznati da smo grešni, tada se stvari uzimaju zdravo za gotovo, primijetio je. „Dakle, problem je što je teško ostati sam s Bogom. Bojimo se toga. Ali ne bojimo se Boga. Bojimo se samih sebe. Bojimo se priznati pred nama samim tko smo zapravo“, nastavio je đakon Rezo.

Isusove riječi: „Kad molite, ne blebećite kao pogani. Misle da će s mnoštva riječi biti uslišani“ (Mt 6,7), predvoditelj duhovne obnove povezao je sa svakodnevnim molitvama, kada se čak i ne razmišlja o onome što se izgovara i što se moli. Kao drugu važnu stvar đakon je naglasio šutnju jer i šutnja može biti molitva. Čak ni u šutnji niste potpuno sami, istaknuo je, jer je Bog uvijek prisutan. Kao najsavršeniji oblik molitve naveo je svetu misu.

Govoreći o postu mostarski đakon je naglasio da kršćanin posti jer želi pokazati da postoji nešto važnije od hrane, želi pokazati svome tijelu da ono nije gospodar čovjeka. Post nije izgladnjivanje, kazao je. „Postiš, stalno razmišljaš o hrani i misliš da je sav smisao posta u patnji. Ali nije smisao samo da ti patiš. Post je jako stara praksa, kojom se želi reći svome tijelu: ‘Miruj! Ne vladaj sa mnom!’“, naglasio je đakon Rezo.

Isus je to vrlo jasno rekao, nastavio je te citirao riječi: „Ne onečišćuje čovjeka ono što ulazi u njega, nego ono što iz njega izlazi. Jer iz srca čovječjega izlaze zle namisli, bludništva, krađe, ubojstva, preljubi, lakomstva, opakosti, prijevare, razuzdanost, zlo oko, psovka, uznositost, bezumlje. Sva ta zla iznutra izlaze i onečišćuju čovjeka.“ (Mt 7,18-23). Dakle, nije problem u hrani kao takvoj, pojasnio je. Hrana je gorivo tijela. A tijelo ne smije vladati čovjekom. Dakle, post je bitan radi vladanja tijelom, poručio je mladima predvoditelj obnove naglašavajući kako je to duhovna stvarnost posta. „Na taj se način mi povezujemo s Bogom! Ne može nas izgladnjivanje povezivati s Bogom,“ ustvrdio je.

Đakon Rezo je na kraju potaknuo mlade na post, njih koji su u naponu snaga, da se ne boje posta i da se usude postiti, da odluče da baš idući petak postiti o kruhu i vodi i ne boje se te odluke. „Jer kao što reče jedan svetac: molitva i post su kao dva vesla u čamcu. Ne može se veslati samo s jednim veslom – tada se samo krećemo ukrug. Vjera, djela, post i molitva“, zaključio je don Zvonimir.

Nakon nagovora uslijedila je Misa i klanjanje koje je predvodio don Branimir Bevanda, a animirao je zbor ViDeMus.

Mladima Dubrovačke biskupije uz predvoditelje duhovne obnove đakona don Zvonimira i povjerenika don Branimira pridružili su se i mladi iz Mostara iz pokreta MiViDiMo. MiViDiMO (mladi vjere, djela i molitve) okuplja katoličku mladež Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije. Za cilj ima kroz djela i molitvu ojačati vjeru mladih. Ovaj pokret organizira razne događaje u svojoj biskupiji, od poučnih tribina, molitvenih programa, humanitarnih akcija sve do sportskih i umjetničkih aktivnosti.

Na završetku duhovne obnove povjerenik don Branimir zahvalio je na gostoprimstvu i izrazio želju za budućim suradnjama i susretima. Povjerenik za mlade Dubrovačke biskupije don Ivo Markić je zahvalio svima na dolasku i sudjelovanju, a na poseban način mladima iz Mostara koji su u Dubrovnik stigli u ranim jutarnjim satima pa su iskoristili priliku obići dubrovačke znamenitosti i koji su svojim talentima, dobrom voljom i žarom uljepšali ovu korizmenu obnovu.

Korizmenu duhovnu obnovu za mlade organiziralo je Vijeća za mlade Dubrovačke biskupije.