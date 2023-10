Hrvatski Caritas i Caritas BiH sklopili sporazum o suradnji

ZAGREB – Sporazum o suradnji između Hrvatskog Caritasa i Caritasa Bosne i Hercegovine, kojim se otvara novo poglavlje dugoročne suradnje dvaju sestrinskih Caritasa, potpisan je u srijedu, 25. listopada 2023., u Zagrebu.

Cilj sporazuma je osnaženje obje ustanove uz zajedničko djelovanje na poljima od zajedničkog interesa.

Sporazumom je dogovorena i projektna suradnja oko podrške koju će Caritas Bosne i Hercegovine pružiti Hrvatskom Caritasu pri postizanju standarda upravljanja po normama Caritasa Internationalis (CIMS – Caritas Internationalis Management Standars).

Caritas Bosne i Hercegovine uspješno je okončao proces dostizanja standarda (CIMS) i samoprocjene (Self Assessement), a s obzirom na to da ima potrebno iskustvo za proces samoprocjene, Hrvatski Caritas je iskazao interes za međusobnu suradnju i ubrzanje procesa kako bi i Hrvatski Caritas dosegnuo zahtjeve, koje nužno mora dostići da bi ojačao svoje strukture i bio legitiman partner u budućim projektima na svjetskoj i europskoj razini glede humanitarnog i karitativnog djelovanja.

Suradnja obaju Caritasa i do sada je bila dobra i plodonosna na raznim programima i projektima, a ovim novim korakom suradnje dobiva na vrijednosti – istaknuli su potpisnici sporazuma, ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine mons. Tomo Knežević i ravnatelj Hrvatskog Caritasa fra Tomislav Glavnik.

Sporazum je potpisan na dan obilježavanja 545. obljetnice smrti Katarine Kosače Kotromanić, posljednje bosanske kraljice, koja se u hrvatskom narodu časti kao blaženica.