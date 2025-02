Hrvatski hodočasnici ponovno u Svetoj Zemlji

Skupina od 260 hodočasnika iz Hrvatske, BiH i iseljeništva započela je u utorak, 25. veljače 2025. godine zahvalno hodočašće sa zavjetom za hrvatski narod povodom dovršetka izgradnje i blagoslova Kapelice hrvatskih mučenika i blaženika na Pastirskim poljanama koji će biti u subotu, 1. ožujka.

Hrvati su ovim hodočašćem jedan od prvih naroda koji se u većem broju odazvao pozivu latinskog jeruzalemskog patrijarha kardinala Pierbattista Pizzaballe da se hodočasnici vrate u Svetu zemlju, 15 mjeseci nakon izbijanja sukoba u Gazi. Nastavak hodočašća znači novi život za kršćane u Svetoj zemlji koji žive od turističkih dolazaka i hodočasnika jer je sukob ostavio egzistencijalne i gospodarske posljedice. Osim toga, u godini Jubileja, sveta mjesta – Jeruzalem, Nazaret i Betlehem – su i oprosna mjesta.

Upravo u Nazaretu, u jednoj od najvećih bazilika na Bliskom Istoku, Hrvati su započeli svoje sedmodnevno hodočašće misom u Bazilici Navještenja BDM. Predvodio ju je splitsko-makarski nadbiskup u miru Marin Barišić. Hodočasnike je podsjetio kako se nalaze na temeljima Radosne vijesti povijesti spasenja.

“Bog, neizmjerna ljubav milosrdna, nalazi način kako doći do čovjeka, odbjegloga, i ne samo doći, nego kako ga prihvatiti cjelovito u svojoj ljubavi. Otajstvo je to utjelovljene Riječi Božje. Događaj toliko velik i značajan da je najvažnija vijest svaki dan, nema veće od ove”, kazao je nadbiskup u miru Barišić i napomenuo kako se nekoć početak godine računao od Navještenja, te nastavio: “Majka Marija, koja prima Riječ, daje joj sebe, svoje tijelo, svoju krv. I mi dajemo svoju volju, slobodu, razum i sposobnosti da Gospodin može preko nas biti prisutan u vremenu i prostoru.”

Propovijedao je voditelj hodočašća fra Tomislav Glavnik. Nadovezao se na evanđelje o dolasku anđela Gabrijela Mariji i ukazao na snagu Marijine volje, trenutak koji isijava iz otajstva Navještenja i ukazuje na živi dijalog Boga s Marijom.

„Iako je Bog puno puta pokušavao dijalogizirati s narodom preko proroka, kroz cijelu povijest spasenja, odlučio je s Marijom ispuniti što je nekoć obećao – da će poslati Mesiju. I to se dogodilo baš na ovome mjestu, u Marijinoj kući”, kazao je fra Tomislav naglasivši kako Bog želi potaknuti čovjekovu volju, pa je tako bilo i s Marijom, da ono što je slušala pretoči u stvarnost, u prihvaćanje vidljivo u dinamici Marijinog razgovora s anđelom. Potrebno je da ta dinamika ima odraz i u našoj vjerničkoj svakodnevici.

„U nama se isto lomi – prihvatiti Riječ koju Bog poručuje ili činiti po svome. A Bog uvijek šalje znakove, nukajući nas i usmjeravajući prema onomu što je za nas dobro.”

Fra Tomislav je ukazao i na oprosni trenutak Jubilejske godine koju gradimo na Božjem milosrđu i njegovom oprosnom momentu.

“Nas u dijalogu s Bogom uvijek smeta grijeh, nek’se grijeh stavi po strani jer zbog tog grijeha i Sin Božji dolazi na zemlju da bi ljudski rod pomirio s Nebom.”

Hodočasnicima, ali i svima koji će jednom doći na ovo mjesto fra Tomislav je poručio kako je ovdje najvažniji susret s Božjom Riječju.

“U svakome od nas treba se začeti Isus Krist, živa Riječ Božja koja će rasti, a mi sami uz tu riječ postati blagoslov drugima koje ćemo na životnom putu susretati. I to znači krenuti na hodočašće, ali sada prema nebeskom Jeruzalemu gdje nam je Bog pripravio stan.”

Skupina od 260 hodočasnika u Setu zemlju stigla je u suradnji s agencijom G-tour iz Međugorja i Udrugom Sveta zemlja. Uz 23 svećenika, s hodočasnicima je splitsko-makarski nadbiskup u miru mons. Marin Barišić, a u petak će im se pridružiti i vrhbosanski nadbiskup mons. Tomo Vukšić.