Hrvatsko nacionalno hodočašće u Rim: Papa Lav XIV. pozdravio hodočasnike, a misu na Trgu svetoga Petra predvodio predsjednik HBK nadbiskup Dražen Kutleša

Svečano misno slavlje na Trgu svetoga Petra u Vatikanu okupilo je u utorak, 7. listopada, tisuće hrvatskih hodočasnika iz domovine i inozemstva u sklopu Hrvatskoga nacionalnog hodočašća u Rim. Uoči mise hodočasnike je pozdravio papa Lav XIV., a euharistijsko slavlje predvodio je predsjednik Hrvatske biskupske konferencije i zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša.

Na Trgu svetoga Petra u Vatikanu u utorak poslijepodne održano je središnje misno slavlje Hrvatskoga nacionalnog hodočašća u Rim, kojem su nazočile tisuće vjernika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine te hrvatskih zajednica iz cijeloga svijeta.

Pola sata prije početka mise, u 17:30 hrvatske hodočasnike osobno je pozdravio papa Lav XIV., izrazivši zahvalnost na njihovoj vjernosti Crkvi i Petrovim nasljednicima.

„Vaša brojna i molitvena prisutnost znak je žive vjere vašega naroda, koji je kroz stoljeća ostao čvrst u zajedništvu s Crkvom i vjeran Nasljedniku apostola Petra“, poručio je Papa. Zahvalio je hrvatskim vjernicima na ustrajnosti u vjeri te posebno ohrabrio one koji žive izvan domovine.

„Gdje god bili, ostanite vezani uz svoje kršćanske korijene i svjedočite da ste narod koji ljubi Krista i njegovu Crkvu. Takav život, usklađen s evanđeljem, snažnije govori od mnogih riječi“, rekao je Sveti Otac.

Papa je potaknuo hrvatske obitelji da vjeru prenose novim naraštajima, istaknuvši da „vjera raste i jača kada se dijeli“, te pozvao hodočasnike da i dalje budu „kvasac mira, dobra i nade u svijetu ranjenom nasiljem i ratovima“. Na kraju je udijelio Apostolski blagoslov te hrvatski narod povjerio zaštiti Blažene Djevice Marije, Najvjernije odvjetnice Hrvatske.

Uslijedilo je misno slavlje koje je predvodio nadbiskup Dražen Kutleša, predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, uz koncelebraciju hrvatskih biskupa. U homiliji je nadbiskup istaknuo da se ovo nacionalno hodočašće održava u godini obilježavanja 1100. obljetnice utemeljenja Hrvatskoga kraljevstva i Splitskih crkvenih sabora, događaja koji su oblikovali crkvenu i nacionalnu povijest hrvatskoga naroda.

Središnja tema homilije bila je trostruka poruka vjernosti – vjernost Kristu, Petrovoj Stolici i Mariji – koju je nadbiskup Kutleša opisao kao trajni duhovni program hrvatskoga naroda.

„Ako Krist ostane u središtu našega naroda, tada Hrvatska neće biti samo zemlja slavne prošlosti, nego i svijetle budućnosti“, poručio je nadbiskup, naglasivši da vjernost Kristu podrazumijeva osobnu i društvenu odgovornost za svjedočenje evanđelja.

Govoreći o vjernosti Petrovoj Stolici, nadbiskup je podsjetio na povijesnu povezanost Hrvata s Rimom, od kneza Branimira i kralja Tomislava do blaženoga kardinala Alojzija Stepinca. „Stepinac je suvremeni mučenik vjernosti, a njegovo mučeništvo pečat hrvatske odanosti Petrovoj Stolici“, istaknuo je.

U trećem dijelu homilije nadbiskup se osvrnuo na vjernost Blaženoj Djevici Mariji, „Majci hrvatskoga naroda i Kraljici Hrvata“, koja je, kako je rekao, trajna suputnica hrvatskoga naroda kroz povijest.

„Ovdje se, nad grobom sv. Petra, uzdiže naše svečano obećanje da ćemo ostati dostojni imena otaca naših – vjerni Kristu, čuvajući zajedništvo s Apostolskom Stolicom i odanost našoj nebeskoj Majci“, zaključio je nadbiskup Kutleša.

Svečano slavlje završilo je zajedničkom molitvom i blagoslovom za hrvatski narod. Hrvatski su hodočasnici, u duhu jubileja i zahvalnosti, potvrdili vjernost Kristu, Crkvi i nasljedniku sv. Petra.