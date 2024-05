Misa za 10.000 mladih vrhunac Susreta hrvatske katoličke mladeži u Gospiću

Svečana misa koja je u subotu, 4. svibnja, okupila u Gospiću više od 10.000 mladih na stadionu Balinovac bila je vrhunac 12. susreta hrvatske katoličke mladeži. Predvodio ju je splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić, pročitana je i poruka Svetoga Oca te na samom kraju objavljeno ime tko će biti domaćin idućeg SHKM-a.

Nakon velike i duge procesije ulicama grada, koji je za ovu priliku imao vrlo ograničen promet, kao uvod u misu mladi su na stadionu Balinovac imali priliku za sakrament pomirenja – što su im omogućili nebrojeni svećenici prispjeli u Gospić za ovu priliku – a molila se i Gospina krunica.

Misu je suslavila većina hrvatskih nadbiskupa i biskupa predvođena predsjednikom Hrvatske biskupske konferencije zagrebačkim nadbiskupom Draženom Kutlešom, a na početku je apostolski nuncij u Republici Hrvatskoj nadbiskup Giorgio Lingua pročitao pozdrav mladima koji im je uputio papa Franjo.

Izrazivši radost jer s njima može biti duhovno prisutan, Sveti Otac u poruci se osvrnuo na geslo 12. SHKM-a, istaknuvši:

„Ovogodišnja predložena tema koja vam je dana na razmatranje ‘Raduj se za svoje mladosti’ (Prop 11, 9), ujedno je i poziv da se vrijeme mladosti doživljava kao Božji dar, iskazujući zanos i darežljivost koji su vlastiti mladenačkoj dobi. Dragi prijatelji, samo hodajući s Isusom može se steći radost, ona istinska radost! Ne bojte se povjeriti Njemu, jer je On ‘zaglavni kamen’ na kojemu je moguće čvrsto utemeljiti zdanje vlastitog bića.”

Posebnost ovog događaja bila je i da je u procesiji nošen kip Gospe Krasnarske, zaštitnice Gospićko-senjske biskupije, a predvoditelj slavlja splitsko-makarski nadbiskup Zdenko Križić je među biskupskim insignijama imao i štap krbavskih biskupa. Propovijedao je predsjednik Odbora HBK-a za mlade šibenski biskup Tomislav Rogić, a u uvodu mise mlade goste iz svih krajeva Crkve u Hrvata pozdravio je dijecezanski upravitelj Gospićko-senjske biskupije mons. Richard Pavlić koji im je rekao:

“Ovaj veliki događaj organizirala je jedna mala ali vrlo vrijedna ekipa koja je – unatoč lošim vremenskim prognozama – izmolila lijepo vrijeme” te su dobili veliki pljesak od svih prisutnih, a podsjetio je također da je predvoditelj mise mons. Križić prije godinu i pol dana, tada još kao njihov mjesni biskup, osnovao Organizacijski odbor 12. SHKM-a i predložio geslo, teme kateheza i sastavio molitvu za uspjeh i blagoslov susreta.

Uvodeći u misno slavlje nadbiskup Zdenko Križić je, pak, rekao da Isus “ne želi da njegov učenik bude osoba koja će samo druge tješiti, drugima izražavati sućut, nego drugima donositi radost koja proizlazi iz Radosne vijesti Evanđelja”.

“Isusova želja nije da budemo radosni s vremena na vrijeme, nego da njegova radost bude u nama kao trajno stanje. On nam jamči da nam njegovu radost nitko i ništa neće moći uzeti. Radost ima svoj izvor u vjeri u Isusa koji je obećao da nas neće nikada napustiti jer je s nama u sve dane do svršetka svijeta”, poručio je splitsko-makarski nadbiskup, a biskup Rogić mladima u propovijedi da su tri “molitvena raspoloženja naše duše pred Bogom”.

To su kako je rekao: „Hvala’ – ‘Oprosti’ i ‘Pomozi’. Radost zahvaljivanja, poniznost kajanja i potreba pomoći Božje. Najprije ‘hvala’! Kad najprije zahvališ za primljena dobra onda i potrebe izgledaju manje, pa možda i sami grijesi za koje treba moliti oproštenje, rekao je te obraćajući se velikome broj mladih naglasio: „Hvala Ti, Bože, za ovu okupljenu mladost! Hvala Ti, za upućenu riječ, za ovaj susret, za ovo zajedništvo, za ovu ‘nadu’ i za ovu ‘radost’.”

Rekao im je da su sve njihove mladenačke želje podvrgnute sudu prolaznosti, kazavši: „Sjeti se prolaznosti i sjeti se tko je iznad svega toga – Bog jedini!”

„Sve stavi pred njega da jasnije vidiš što će doista usrećiti tvoje srce, dane tvoje mladosti ispuniti pravim životom i radošću”, rekao im je također te pojasnio da – oslanjajući se na misli sv. Augustina – danas ima toliko ponuda: i laskanja i zastrašivanja, pa stoga u svemu tome „moramo usvojiti jednu važnu lekciju koja se zove: To mi ne treba!”

Šibenski biskup im je u nastavku i osvijestio: „Isuse, zoveš nas da ostanemo u tvojoj ljubavi, kao što je Otac ljubio tebe: dopustio je da trpiš – tražio da ispuniš Njegovu volju i Ti si prigrlio križ, podnio muku i pobijedio. Otac te uskrisio, zauvijek učinio našim bratom, suputnikom i spasiteljem.”

Zapitavši se nadalje ‘kako ćemo ostati u tvojoj ljubavi’ ponudio im je odgovor: „Tvoja je zapovijed da ljubimo Boga svim svojim bićem i životom, a bližnjega svoga kao sebe samoga. Tvoje zlatno pravilo kaže: da činimo drugima samo ono što bismo voljeli da drugi čine nama.”

Rekao je i da „naša radost može biti potpuna samo ako smo tvoji, ako smo s Tobom, ako si nam na prvom mjestu, ako si nam jedini Bog”, kao i da po svojim zapovijedima „daješ nam snage da se odupremo napasti, lažnim ponudama, ovisnostima svake vrste: droge, pornografije, kocke, nasilja, bilo kojeg zlostavljanja.”

Uz to, pozvao je mlade da budu spremni doći pred Gospodina, pred Uskrsloga i ponizno moliti oproštenje, ali i da ga mole kako bi čvršće stajali u Božjoj blizini te da „odbacimo ono što nas od tebe udaljuje, umanjuje tvoju milost, naklonost i prisutnost u našem životu.”

Propovijed je biskup Tomislav Rogić zaključio riječima Pape sa Svjetskog susreta mladih u Lisabonu kada im je rekao: „Ustanite!”. Trgnimo se oda sna, izađimo iz ravnodušnosti, otvorimo rešetke zatvora u koji smo se ponekad zatvarali, da svaki od nas uzmogne otkriti svoj poziv u Crkvi i svijetu i postati hodočasnik nade i mirotvorac!

„Budite Kristovi sijači vedrine, nade i radosti”, završio je predsjednik Odbora HBK-a za mlade.

Na misi su zajednički pjevali Zbor mladih Gospićko-senjske biskupije i Zbor mladih Varaždinske biskupije, a važno je istaknuti da je prognoza vremena čitav dan bila na strani mladih i tijekom jutarnjega programa u župama, pretprograma u središtu Gospića te za vrijeme mise.

Na samom kraju objavljeno je tko će biti domaćin 13. susreta hrvatske katoličke mladeži. To su grad Požega i Požeška biskupija i oni su od mladih iz Gospićko-senjske biskupije – predvođeni imenovanim požeškim biskupom Ivom Martinovićem i povjerenikom za pastoral mladih vlč. Marijanom Pavelićem – preuzeli križ Susreta hrvatske katoličke mladeži koji već godinama na takav način prelazi iz generacije u generaciju, iz biskupije u biskupiju.

Prije mise u gradu je na Korzu bila prilika mladima za bolje upoznati karizmu, poslanje i rad velikog broja muških i ženskih redovničkih zajednica, a nakon mise na gradskome Trgu Stjepana Radića sve je nastavljeno u slavljeničkom tonu uz pjesmu i molitvu članova molitvene zajednice Božja pobjeda.