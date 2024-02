RIM – Međunarodni skup za trajnu izobrazbu svećenika održava se od 6. do 10. veljače 2024. u Rimu pod geslom: „Raspiruj milosni dar Božji koji je u tebi“ (2 Tim 1,6) u organizaciji Dikasterija za kler, Dikasterija za Istočne Crkve i Dikasterija za novu evangelizaciju, u partnerstvu s katoličkom organizacijom „Aid to the Church in Need – ACN“ (Pomoć Crkvi u nevolji) i nadbiskupijom Seoul.

Na skupu sudjeluje oko 40 nadbiskupa i biskupa i oko 800 svećenika iz 60 zemalja. Namijenjen je odgovornim osobama za trajnu izobrazbu svećenika na biskupijskoj, regionalnoj i nacionalnoj razini, kao i stručnjacima i svim zainteresiranim osobama za ovo područje.

U ime Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine (BK BiH) na skupu sudjeluje predsjednik Vijeća za kler i sjemeništa BK BiH mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić te iz Hrvatske: svećenik Riječke nadbiskupije vlč. Mario Gerić, svećenik Šibenske biskupije don Krešimir Mateša i svećenik Đakovačko-osječke nadbiskupije vlč. Davor Senjan.

Skup su u utorak, 6. veljače otvorila trojica kardinala: prefekt Dikastarija za kler Lazarus You Heung-sik, proprefekt Sekcije za prvu evangelizaciju i nove partikularne Crkve Dikasterija za novu evangelizaciju Luis Antonio Gokim Tagle, i prefekt Dikasterija za Istočne Crkve Claudio Gugerotti.

U svojoj pozdravnoj riječi kardinal You Heung-sik se na početku prisjetio riječi jednoga biskupa na dan svoga imenovanja prefektom Dikasterija za kler: „Od danas si odgovoran da svi svećenici na svijetu budu sretni.“

„Danas u svijetu ima mnogo svećenika koji su velikodušni i vjerni pastiri, često i heroji, ali mnogi su svećenici umorni i obeshrabreni izazovima društva i teretom koji nose“, kazao je kardinal You Heung-sik. Pitanje je stoga: „Što možemo učiniti za njih?“ Otuda i važnost „pružanja potrebne potpore i pratnje“, kroz trajnu izobrazbu koju karakterizira „pažnja prema svakom svećeniku, polazeći od njegovih konkretnih potreba“.

S tim u vezi, kardinal You je citirao don Orestea Benzija: „Ne postoji nitko tako bogat da ne treba nešto primiti i ne postoji nitko tako siromašan da nema što dati“. „Dobra pratnja i dobra trajna izobrazba ne padaju s neba“, rekao je prefekt Dikasterija za kler i upozorio na „participativni i sinodalni stil“, koji će obilježiti konferenciju: „Ja sam poput djeteta koje treba puno brige i podrške u svom dugom rastu.“

„Formacija, odnosno izobrazba nije samo ono što dobivate na seminarima“, upozorio je kardinal Louis Antonio Gokim Tagle.

U svom pozdravu kardinal Tagle je ukazao na „tendenciju, koja nažalost i danas traje, da je izobrazba ono što se dobiva u sjemeništima, te da život nakon svećeničkog ređenja više ne znači studij, čitanje, molitvu, duhovno vodstvo, pokoru“. „Kao zaređenim službenicima potrebna nam je stalna promjena“, naglasio je kardinal Tagle, koji je upozorio na navodni „osjećaj nadmoći”, koji se posebno očituje u odnosu pojedinih svećenika prema biskupima i prema svećeničkom zajedništvu. „To je sablazan i krivo svjedočanstvo“, upozorio je kardinal Tagle i pozvao prisutne da paze na sebe i svoju vjeru: „To je stalna izobrazba, koja ne pripada sjemeništa nego samim svećenicima“. Prema riječima proprefekta, Louisa „potrebno je obraćenje da bismo postali vjerodostojni nositelji evangelizacije i zajedništva koji dolaze iz različitih kultura“. „Mnogi su svećenici bliski onima koji pate, žrtvama sukoba ili trgovine ljudima”, primijetio je kardinal Tagle: „Neki svećenici su i sami postali izbjeglice, žrtve diskriminacije i ratova ili ljudske brutalnosti: moramo se zapitati kako pomoći onima koji su ranjeni da budu nositelji pomirenja i mira“, zaključio je kardinal Tagle.

„Gotovo sve istočne Crkve nalaze se u tragičnom i dramatičnom ratu koji ne nudi nikakvu perspektivu, kao u drugim dijelovima svijeta“, rekao je na početku svoga pozdrava prefekt Dikasterija za istočne Crkve kardinal Claudio Gugerotti. „Mnogi svećenici već pakiraju kofere kako bi slijedili svoj narod koji iseljava jer više ne vidi nadu u vlastitoj zemlji“, posvjedočio je kardinal Claudio, pojašnjavajući da je „danas biti u manjini jako teško“. „Da bi se stvorila istinska trajna izobrazba, potrebno je ostaviti po strani analize i sheme i osjetiti iznimnu velikodušnost milosrdnog Boga, čija smo oruđa“, kazao je kardinal Gugerotti, ističući dimenziju „paradoksa“ koja konstitutivno pripada tipologiji molitve istočnih Crkava, u kojoj je „dramatičan opis ljudske bijede, ali ne zbog mazohističke želje da se neprestano svjedoči vlastita krhkost, nego da bude utroba Božje milosti koja obiluje tamo gdje je obilovao grijeh“. „Pjevati bijedu da bismo pjevali veličinu ‘paradoks’“ je molitve istočnih Crkava: Molitva je, kao i naš život, namjerno proturječje.“ „O Bogu malo znamo, malo možemo reći“, primijetio je kardinal. „Iznad svega možemo svjedočiti Božji stil, koji je stil dobrog Samarijanca, satkan od susreta i milosrđa. Ne obraćaju toliko riječi, koliko osjećaj paradoksa spasenja koji se može svjedočiti svaki dan, počevši od novoga Božjeg daha koji nas svaki dan čini živima“, naglasio je kardinal Gugerotti.

Nakon uvodnih riječi uslijedilo je euharistijsko slavlje u bazilici sv. Petra koje je predvodio državni tajnik Svete Stolice kardinal Pietro Parolin.

U homiliji je kardinal Parolin izrazio zahvalnost brojnim svećenicima koji „svakodnevno daju svoje živote, dajući se za Evanđelje, često u tišini poniznog i strpljivog sijača, a ponekad i u bolnoj samoći nerazumijevanja“.

Kardinal Parolin je primijetio da mnogi svećenici u nekim kontekstima doživljavaju „čak i ravnodušnost ili neprijateljstvo progona, ali uvijek noseći u svojim srcima zadivljenost vjere koja se, svaki dan, obnavlja na izvoru Kristove ljubavi da bi zatim potekla i širila se kao živa voda u vršenju dušobrižničke službe“.

Svećenik je, istaknuo je državni tajnik Parolin, „učenik koji je krenuo slijediti Gospodina“ i, nakon što radosno prihvati njegov poziv, „uranja u povijest Božjeg naroda kao zagovornik, prateći one koji su mu povjereni i postajući im živo Evanđelje, znak i oruđe milosrdne ljubavi Očeve“. Nije slučajno što dokument Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis u br. 61, „potvrđuje da je svećenik učenik na putu, a u isto vrijeme i misionar i svjedok Evanđelja“, podsjetio je kardinal Parolin.

U tom smislu, kardinal Parolin je istaknuo potrebu za svećenicima koji „na tragu Dobrog Pastira, u jedinstvu s biskupom i međusobno“ žive svoje postojanje „u služenju vjeri svoje braće i njihovom traganju“. Ujedinjeni s Kristom, dodao je, svećenici su „pozvani živjeti poput njega“, to jest „ne hvaliti se privilegijom poziva i primljene uloge, nego se spustiti u srce ranjenog, potlačenog i potrebitog čovječanstva“. Svećenici su pozvani „zagovarati kod Oca u ime naroda, s rukama podignutim prema nebu i istodobno sagnuti prema zemlji da operu noge svojoj braći, navješćujući im Riječ koja spašava, lomeći za njih kruh vječnog života, prateći ih i vodeći na njihovu putu“.

Zbog toga postoji potreba, rekao je državni tajnik Parolin, „s oduševljenjem obnoviti zalaganje za trajnu izobrazbu“, koja se prije svega temelji „na brizi za osobni odnos s Gospodinom i koja je uvijek hod u zajedništvu“. Tumačeći Markovo evanđelje u kojemu Isus „preporuča da se ide dalje od vanjske religioznosti, tako da postoji koherentna veza i intimna korespondencija između usana i srca, to jest, između kulta koji ispovijedamo i onoga što stvarno držimo u sebi“, kardinal Parolin pozvao je sve svećenike da nadvladaju „iskušenje religioznosti kojoj, iza odjeće i uloge koju igramo, nije stalo do autentičnog odnosa s Gospodinom i stvarnog prihvaćanja Evanđelja“.

Cijeli je skup, inače, podijeljen na nekoliko cjelina: „Jedinstvena izobrazba. Svećenici u promjeni epohe u sinodalnoj i misionarskoj Crkvi“; „Cjelovita izobrazba – ljudska, duhovna, intelektualna i pastoralna dimenzija. Ponovno krenuti od Izvora: Božji ljudi i ljudi Evanđelja. Pratiti: dimenzije i putevi cjelovite izobrazbe“; „Zajednička izobrazba: „Osjetiti se kod kuće“: život svećenika i svećeničko bratstvo“; „Misionarska izobrazba. Stavovi i umijeća koje treba slijediti u novim putevima pastorala“.

Sudionike Skupa će u četvrtak, 8. veljače, u posebnoj audijenciji primiti papa Franjo, a skup će završiti u subotu, 10. veljače, euharistijskim slavljem u bazilici sv. Petra koje će predvoditi prefekt Dikasterija za kler kardinal Lazarus You Heung-sik.

Program skupa i ostali materijali povezani s djelovanjem svećenika objavljeni su na novoj web-stranici Dikasterija za kler koja je predstavljena prvoga dana skupa www.clerus.va, izvijestila je Katolička tiskovna agencija.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA