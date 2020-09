Novi subotički biskup mons. Slavko Večerin

Sveti Otac prihvatio je odreknuće od pastoralnog vodstva Subotičke biskupije, koje je zbog navršene kanonske dobi podnio preuzvišeni mons. dr. Janoš Penzeš, te je subotičkim biskupom imenovao mons. Slavka Večerina, svećenika Subotičke biskupije i dosadašnjega generalnog vikara, priopćio je na blagdan Rođenja Blažene Djevice Marije, u utorak 8. rujna, u 12 sati Tiskovni ured Svete Stolice.

Mons. Slavko Večerin rođen je 6. lipnja 1957. godine u Subotici. Nakon osnovne škole završio je Gimnaziju u Subotici, te je kao bogoslov Subotičke biskupije od 1976. do 1983. boravio na odgoju u Nadbiskupijskom bogoslovnom sjemeništu u Zagrebu, te je ondje na Katoličkom bogoslovnom fakultetu pohađao filozofsko-teološki studij.

Za svećenika Subotičke biskupije zaređen je 14. kolovoza 1983. Prve dvije godine svećeničke službe djelovao je kao župni vikar u Župi Presvetog Trojstva u Somboru, pa je u ljeto 1985. imenovan upraviteljem Župe sv. Pavla u Baču. Potom je 1991. premješten u Suboticu, gdje je obnašao službu duhovnika u Malom sjemeništu „Paulinum“ i arhivara Biskupskog ordinarijata.

Od 1994. do 2006. vršio je službu tajnika Subotičke biskupije. Župničku službu vršio je u Župi sv. Petra i Pavla u Bajmoku u periodu od 1998. do 2008., a potom od 2011. do 2016. u Župi Marije Majke Crkve u Subotici, te je istodobno bio i rektor marijanskog svetišta Bunarića. Od 2016. godine župnik je Župe Uzvišenja Svetoga Križa u Somboru.

Službu generalnog vikara Subotičke biskupije obnaša od 2005., a u dva mandata je bio član Zbora savjetnika. Članom Liturgijskog vijeća Biskupske konferencije SR Jugoslavije, a potom i Međunarodne biskupske konferencije sv. Ćirila i Metoda bio je od 1999. do 2009.

Titulom naslovnog opata akošmonoštorske opatije Blažene Djevice Marije imenovan je 15. veljače 2004., a prelatom Njegove Svetosti 16. siječnja 2006. godine.

