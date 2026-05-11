Papa Lav XIV. primio u osobnu audijenciju biskupa Petra Palića

Tiskovni ured Svete Stolice objavio je u ponedjeljak 11. svibnja 2026. da je papa Lav XIV. u osobnu audijenciju primio mostarsko-duvanjskog biskupa i apostolskog upravitelja trebinjsko-mrkanskog te potpredsjednika Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine mons. Petra Palića.

Na susretu je bilo riječi o pastoralnoj situaciji u Mostarsko-duvanjskoj i Trebinjsko-mrkanskoj biskupiji kao i o aktualnim društveno-političkim izazovima u Bosni i Hercegovini.

Prije susreta s papom Lavom XIV. biskup Palić se susreo i s državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom.

Izvor: Crkva na kamenu/KTA