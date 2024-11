Pastirsko pismo biskupa HBK i BK BiH: Na kršćanskim temeljima, u zajedništvu Crkve, hodočasnici nade

Pastirsko pismo biskupa Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije Bosne i Hercegovine u prigodi Jubilejske godine 2025., 1100. obljetnice Splitskih crkvenih sabora i početaka hrvatskoga kraljevstva predstavljeno je danas u Zagrebu.

„Ovo vam Pastirsko pismo upućujemo da bismo vas potaknuli na vjerničko življenje vremena pred nama u 2025. godini, koju iščekujemo kao milosno vrijeme nekoliko važnih jubilejskih slavlja, izvorišta za obnovljenje životne snage, misleći pritom poglavito na proslavu redovitoga Jubileja, Svete godine 2025., i na spomen znamenitih Splitskih crkvenih sabora održanih od 925. do 928. godine, za vladavine Tomislava, ‘kralja Hrvata’, kako ga je u svome pismu 925. godine oslovio papa Ivan X. (914.-928.)“, stoji na početku pastirskog pisama.

Biskupi su istaknuli da se još od prvoga Jubileja, kojega je 1300. godine proglasio papa Bonifacije VIII., svake pedesete, odnosno (od 1450. godine) svake dvadeset pete godine, slave redoviti Jubileji, Svete godine. U posebnim pak trenutcima proglašavaju se i izvanredni Jubileji, kakav je bio Jubilej milosrđa (2015.-2016.).

Podsjetimo, papa Franjo, bulom proglašenja Jubileja Spes non confundit (Nada ne razočarava), pozvao je cijelu Crkvu na slavlje Jubilejske godine koja će u Rimu započeti 24. prosinca 2024. otvaranjem svetih vrata na Bazilici sv. Petra i trajat će do 6. siječnja 2026. zatvaranjem Svetih vrata. U partikularnim Crkvama Jubilejska će godina biti otvorena na blagdan Svete Obitelji Isusa, Marije i Josipa, u nedjelju 29. prosinca 2024. i završiti na isti blagdan iduće godine, 28. prosinca 2025.

„Slavlje jubileja potrebno nam je da bismo ponovo probudili zapretani žar Božje milosti koji nas potiče da se okrenemo budućnosti i zauzmemo za izgradnju svijeta u novosti evanđelja te konačno ostvarenje kraljevstva Božjega za koje svednevice molimo u molitvi Gospodnjoj: ‘Dođi Kraljevstvo tvoje.’“, istaknuli su biskupi HBK i BK BiH.

„Svetu godinu koja je pred nama živjet ćemo pod sloganom ‘Hodočasnici nade’, pri čemu je vrijedno uočiti da mi vjernici putujemo iz nade u nadu; da mi nosimo darovanu nadu, kao poveznicu između vjere i ljubavi“, kažu biskupi u svom pastirskom pismu.

Podsjećaju vjernike da su, osim Svete godine i 1100. obljetnice splitskih crkvenih sabora, povod ovomu Pismu još neke važne obljetnice: spomen na 1700 godina od Prvoga sveopćeg, ekumenskog koncila u Niceji 325. godine, važnoga za ispovijedanje prave vjere i za slavljenje središnjega otajstva naše vjere, Kristova vazma; 60. obljetnica završetka Drugoga vatikanskog koncila (1965.) sa svim što je nosilo i nosi obnovu Crkve; pedeseta obljetnica od Pastirskoga pisma biskupā kojim su 1975. (također Svete godine) pozvali na proslavu i obnovu koja je pod naslovom „Trinaest stoljeća kršćanstva u Hrvata“ tijekom devet godina ostvarivana brojnim slavljima, poukama, susretima i drugim događanjima do 1984. i Nacionalnoga euharistijskog kongresa u Mariji Bistrici te stota obljetnica od ustanovljenja svetkovine Isusa Krista Kralja svega svijeta. Biskupi naglašavaju da je iz tih obljetnica razvidno da se one ne zaustavljaju na prošlome, nego iz svake od njih progovara novost i obnova.

„U tome je pristupu i razlog zbog kojega se u ovome Pismu već spominje i pogled prema 2033. godini, Svetoj godini Otkupljenja i prema 2041., što će biti 1400. obljetnica kršćanstva u Hrvata“, poručuju biskupi u svom pastirskom pismu.

Dodaju da je prošlost baština koja poučava i ohrabruje te pozivaju vjernike na nasljedovanje svjedoka vjere, osobito iz hrvatskog naroda.

U pastirskom se pismu biskupi osvrću na bogatu povijest kršćanstva u hrvatskom narodu o čemu svjedoče pisani tragovi iz sedmog stoljeća. Također biskupi ističu potrebu da svi vjernici, klerici i laici, neprestano rade na osobnome obraćenju.

Biskupi pozivaju, između ostaloga, na poštivanje neotuđivoga ljudskog dostojanstva, promicanje obiteljskih vrjednote i neprihvatljivost rodne ideologije te na novi evangelizacijski zamah. Za budućnost kažu da je ljepota koja privlači i oduševljava.

U kršćanskoj odgovornosti za društvo pozivaju sve članove Crkve da se javno založe za dostojanstvo ljudske osobe i za potvrdu vrijednosti ljudskoga života od začeća do prirodne smrti; zauzimati se za naravni i za sakramentalni brak i muškarca i žene, u skladu s tim, za obitelj; promicati ispravan odgoj; podupirati nastojanja koja štite prava djeteta da ima roditelje i prava roditelja na odgajanje svoje djece; zastupati ljudska prava bez ugrožavanja vjerskih uvjerenja i slobode očitovanja vlastita uvjerenja i kulturalnoga, nacionalnoga i vjerničkoga identiteta; promicati kršćansku duhovnost i kulturu te poticati odgovore Božjemu pozivu u duhovna zvanja u Crkvi.

„Odlučili smo Presvetomu Srcu Isusovu posvetiti sve nas i našu domovinu. Pozivamo, dakle, sav Božji narod i njegove pastire, sve prezbitere i đakone, redovnike i redovnice, sve Bogu posvećene osobe, svakoga vjernika i vjernicu da na svetkovinu Presvetoga Srca Isusova, 27. lipnja Jubilejske 2025. godine, budemo dionici posvete našega naroda i domovine Presvetomu Srcu Krista Gospodina“, ističe se u pastirskom pismu.

U hodu Jubilejskom godinom, kao hodočasnici nade, biskupi pozivaju vjernike na hrvatsko nacionalno hodočašće u Rim koje će se održati od 5. do 12. listopada 2025. te da uz posjet svetim mjestima „još jedanput obnovimo vjernost Katoličkoj crkvi, Kristovu namjesniku i Petrovu nasljedniku.“

Na kraju pastirskog pisma biskupi HBK i BK BiH navode: „S pouzdanjem u Božju dobrotu i milosrđe, kao i u zagovor Blažene Djevice Marije i svih svetaca i blaženika hrvatskoga naroda, nadamo se da ćemo godinu sveopćega jubileja, skupa sa spomenom nacionalnoga jubileja, dostojno proslaviti svečanim skupom s obnovom krsnih zavjeta i obećanja koja smo kao narod toliko puta u povijesti potvrdili, a koja i danas očitujemo dragim nam ispovjednim izrijekom:

‘Čvrsto vjerujem u Boga Oca i Sina i Duha Svetoga! Životom želim potvrditi svoj krsni savez s Bogom i tako obnoviti sveti i pradjedovski zavjet vjere u Isusa Krista i vjernosti Katoličkoj Crkvi. Svoju odluku polažem u bezgrešno srce presvete Bogorodice Marije! Najvjernija odvjetnice, na braniku stoj, čuvaj našu svetu vjeru i hrvatski dom!’”

