Preminuo dr. don Stanko Lasić

U Svećeničkom domu u Dubrovniku u 81. godini života i 55. godini svećeništva, 6. ožujka 2022., preminuo je dr. don Stanko Lasić. Bio je umirovljeni svećenik Dubrovačke biskupije i 30-godišnji župnik katedralne župe u Dubrovniku gdje je obavljao mnoge dužnosti. Don Stanko je rođen u Jarama kod Širokog Brijega 1942. godine. Pučku školu pohađao je u rodnom mjestu, gimnaziju na Širokom Brijegu do 1957., a potom u Dubrovačkom sjemeništu do 1961. godine. Teologiju je studirao u Zadru i Splitu, a za svećenika je zaređen 9. lipnja 1967. u Splitu. Prvu službu započeo je u kolovozu 1968. u Dubrovniku, kao bilježnik u Biskupskom ordinarijatu i biskupov tajnik. Kroz to vrijeme brinuo se i za župu Osojnik. U ožujku 1971. postao je župnik u Smokvici i na toj službi proveo je gotovo dvadeset godina. Jedno vrijeme upravljao je i župom Čara. Uz pastoralni rad u župama Smokvica i Čara studirao je moralnu teologiju na Papinskoj akademiji Alfonsiana u Rimu gdje je 1984. doktorirao. Na Korčuli je ostao do listopada 1990., a u studenom 1990. imenovan je katedralnim župnikom. Uz službu na župi bio je i asistent na katedri moralne teologije u Splitskoj teologiji, te predavač na teološkim institutima u Splitu, Mostaru i Dubrovniku. Od 2014. godine uz katedralnu župu upravljao je i župom sv. Andrije na Pilama. Bio je kanonik Stolnog kaptola od njegova obnavljanja 2016. godine, a generalnim vikarom Dubrovačke biskupije imenovan je u veljači 2017. Zlatni jubilej svećenstva proslavio je u Dubrovniku i u rodnim Jarama 2017. godine. Posljednje godine svoga života proveo je u Svećeničkom domu u Dubrovniku.