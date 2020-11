Preminuo prof. dr. msgr. Ante Brajko

Svećenik Mostarsko-duvanjske biskupije prof. dr. msgr. Ante Brajko preminuo je 6. studenoga u Mostaru. Iako je bio u mirovini živio je u katedralnoj župnoj kući te je bio od velike pomoći katedralnom osoblju u slavljenju svete Mise, ispovijedanju i moljenju krunice s vjernicima.

Ispraćaj pokojnika iz mrtvačnice Bijeli Brijeg u Mostaru bit će u subotu 7. studenoga u 11 sati, a sprovodna sveta Misa slavit će se toga dana u 14 sati u Kolakovu groblju u Šuici kod Duvna.

Mons. Ante Brajko rođen je u Šuici 1936. od roditelja Ivana i Anđe r. Ivković. Osnovnu školu pohađao je u Šuici, a gimnaziju u sjemeništu u Zagrebu na Šalati, gdje je maturirao 1959. godine.

Pohađao je filozofsko-teološki studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Zagrebu od 1959. do 1965. godine. Za svećenika ga je 1964. u Grabovici zaredio biskup Petar Čule. Mladu Misu slavio je u Šuici 12. srpnja 1964.

Pohađao je postdiplomski studij crkvenoga prava u Rimu na Papinskom sveučilištu Gregorijani. Magistrirao je 1966. godine te doktorirao iz kanonskoga prava također na Gregorijani, 1969. godine.

Imenovan je profesorom na Teologiji u Splitu 1969., a od 1974. bio je profesor na Teologiji u Sarajevu sve do 2009. Predavao je više predmeta: etiku, pedagogiju, ontologiju, kanonsko pravo, opći uvod u Sveto pismo, latinski crkveni jezik, sociologiju, metodologiju… Od 1974. do 1981. obnašao je službu tajnika na Vrhbosanskoj visokoj teološkoj školi. Od 1974. do 1980. obavljao je dužnost vicerektora u Bogosloviji. Od 1994. do 2015. predavao je i na Teološkom institutu u Mostaru.

Obavljao je službu vicerektora u Bogosloviji u Sarajevu od 1973. do 1980. i službu generalnoga vikara u Mostaru od 1981. do 1993. godine.

Sveta Stolica imenovala ga je počasnim prelatom Njegove Svetosti 1981. godine.

Bio je predsjednikom Ženidbenoga crkvenoga suda na Ordinarijatu u Mostaru od 1981. do 1995. i predsjednik Međubiskupijskoga suda Vrhbosanske metropolije drugoga stupnja od 2007. godine.

Počivao u miru Božjem!

