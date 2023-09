Preminuo umirovljeni hvarski biskup Slobodan Štambuk

Umirovljeni hvarski biskup Slobodan Štambuk preminuo je okrjepljen sakramentima u srijedu 27. rujna 2023. u Svećeničkom domu u Splitu, u 83. godini života, 58. godini svećeništva i 35. godini biskupstva, izvijestila je Hvarska biskupija.

Slobodan Štambuk rođen je 1. ožujka 1941. u Selcima na otoku Braču, od oca Josipa i majke Nedjeljke-Perice rođene Jakšić. Gimnaziju i studij teologije završio je u Zadru.

Za svećenika Hvarske biskupije zaređen je 3. srpnja 1966. u Selcima na otoku Braču.

Župničku službu obnašao je: od 1966. do 1968. u Pražnicima i Gornjem Humcu na otoku Braču; od 1968. do 1971. u Vrisniku i Pitvama na otoku Hvaru; od 1971. do 1978. u Vrbanju i Svirčima na otoku Hvaru; od 1978. do 1981. u Nerežišćima na otoku Braču; od 1981. do 1989. u Supetru i Škripu na otoku Braču.

Od 1979. do 1989. bio je urednik lista Bračka Crkva.

Sveti otac Ivan Pavao II. imenovao ga je hvarskim biskupom 30. ožujka 1989. Za biskupa je zaređen 30. travnja iste godine u Hvaru.

Papa Franjo prihvatio je njegovo odreknuće od službe 9. ožujka 2018. godine.