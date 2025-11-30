Prijenos relikvija bl. Alojzija Stepinca u Krašić

KRAŠIĆ – Relikvije blaženoga Alojzija Stepinca prenesene su 29. studenoga iz Bogoslužnog prostora bl. Alojzija Stepinca na zagrebačkom Kaptolu u Blaženikovu rodnu župu Presvetoga Trojstva u Krašiću. Svečano misno slavlje u župnoj crkvi u Krašiću predvodio je zagrebački nadbiskup mons. Dražen Kutleša.

Koncelebrirali su varaždinski biskup u miru mons. Josip Mrzljak, vojni ordinarij u miru mons. Juraj Jezerinac, vladika križevački u miru mons. Nikola Kekić, imenovani pomoćni biskupi zagrebački mons. Marko Kovač i mons. Vlado Razum, generalni postulator za kauze beatifikacije i kanonizacije Zagrebačke nadbiskupije mons. Juraj Batelja, dekan Jastrebarskog dekanata i župnik župe Presvetoga Trojstva u Krašiću preč. Ivan Vučak te ostali okupljeni svećenici.

Na početku misnoga slavlja sve prisutne pozdravio je preč. Ivan Vučak kazavši: “Nakon šezdeset i pet godina on je ovdje ponovno s nama u našoj župnoj crkvi Presvetoga Trojstva. On je ovdje s nama kako bi s nama molio i prikazivao Gospodinu molitve za nas. Nalazimo se u Svetoj jubilarnoj godini 2025., godini nade, i želimo poput bl. Alojzija Stepinca biti hodočasnici nade.”

Preč. Vučak pozdravio je nadbiskupa Kutlešu te mu zahvalio na odluci da Blaženikove relikvije budu prenesene u njegovu rodnu župu, među ljude koji se još uvijek sjećaju njegova boravka i sužanjstva u Krašiću te je pozvao sve okupljene da mole za proglašenje bl. Alojzija svetim kao i za vlastiti rast u svetosti.

Nadbiskup Kutleša na početku je homilije poručio: “U ovome svetom i svečanom trenutku dočeka relikvija blaženoga kardinala Alojzija Stepinca sabrali smo se u duhu zahvalnosti i poštovanja. Upravo ovdje, u njegovu rodnome kraju, blaženi je kardinal Stepinac prije šezdeset i pet godina predao svoju dušu Gospodinu. Ovaj je događaj poseban dar Providnosti i odgovor na vaše žarke želje i molitve da se tijelo blaženoga Stepinca na neki način vrati u Krašić. Njegove su relikvije bile izložene u bogoslužnome prostoru na Kaptolu tijekom cijele ove jubilejske godine, a njezin će završetak dočekati ovdje, u mjestu koje čuva poseban spomen na našega Blaženika. Prisjećajući se večeras lika i djela blaženoga Alojzija, uzdignimo svoje misli i molitve k Bogu koji ga je proslavio i dao nam ga za uzor vjere i postojanosti. Njegov životni put, od rodne krašićke doline do zagrebačke prvostolnice i natrag, u ovo skromno mjesto njegova progonstva i smrti, ispisan je rukopisom jake vjere, nepokolebljive savjesti i goruće ljubavi. Okupili smo se da Bogu zahvalimo na tome neprocjenjivom daru, na pastiru koji je u najmračnijim vremenima nosio svjetlo nade i jedinstva za naš narod.”

Mons. Kutleša u homiliji je izdvojio tri glavne poruke koje su pratile život i djelovanje bl. Alojzija Stepinca – vjeru, savjest i ljubav.

“Blaženome Alojziju vjera je bila temelj čitavoga njegova života. Još kao mladi svećenik, a zatim i kao najmlađi biskup na svijetu, shvatio je da bez žive vjere nema ni pravoga ploda služenja. Često je pozivao vjernike da svoj pogled usmjere prema nebu i da budu odvažni u ispovijedanju vjere. Nije dopuštao da ga pokolebaju ni bure ni oluje teških vremena. Poput apostola Petra hodao je po nemirnim vodama povijesti pogleda uprtog u Isusa”, kazao je mons. Kutleša te dodao da je “blaženi Alojzije duboko proživljavao ratne strahote i posljedice ideologija XX. stoljeća po čovjekovu dušu. Ipak je ostao nepokolebljiv jer je duboko vjerovao u Božju providnost. Znao je da se ljudske vlasti izmjenjuju, kraljevstva se uzdižu i padaju, ali Krist ostaje Kralj vjekova.”

Nadbiskup je istaknuo da se Blaženikova vjera nije ugasila niti u godinama zarobljeništva, već se pročistila i rasplamsala.

“Ta je vjera potrebna i nama danas. Živimo u svijetu punu nesigurnosti, nemira i podjela. Mnogi se pitaju ima li smisla ustrajati u dobroti. Blaženi Alojzije poručuje da se čvrsto držimo Krista, sidra našega spasenja. U svijetu koji nastoji relativizirati snagu kršćanske vjere i oduzeti joj životnu važnost njegova je poruka izrazito aktualna jer samo je vjera pobjeda koja pobjeđuje svijet (usp. 1Iv 5,4).”

“Vjerom blaženoga Alojzija hranila se nada našega naroda. (…) Danas, kad blaženoga Alojzija častimo u Krašiću, na istome mjestu njegova sužanjstva, i mi osjećamo tu istu nadu. Neka se u nama učvrsti vjera da Krist Kralj vjekova vodi povijest i da nijedna žrtva za dobro i za vjeru nije uzaludna. Zahvalimo Gospodinu na baštini žive vjere koju nam je ostavio blaženi Alojzije. Molimo ga da i mi, na toj vjeri utemeljeni, možemo paliti svjetla nade svuda oko sebe”, rekao je mons. Kutleša.

Druga poruka koju je spomenuo nadbiskup Kutleša jest čista savjest.

“Njegova savjest, prosvijetljena vjerom, bila je istinski glas Božji u njegovu srcu kojem je ostao vjeran unatoč golemim pritiscima dvaju totalitarizama, nacizma i komunizma. Nije želio izdati ni prešutjeti taj glas, bez obzira na posljedice. Kao zagrebački nadbiskup, blaženi je kardinal Alojzije neumorno propovijedao da Crkva ne poznaje rase i nacije kad je u pitanju čovjekovo dostojanstvo i pravo na život. Suprotstavljao se nepravdama i progonima bez obzira na strane s kojih su dolazili. Nije savijao koljena pred zlom, ma u kojem ruhu se predstavljalo, nego je uspravno stajao pred Gospodinom Istine.”

Mons. Kutleša istaknuo je da primjer Blaženikove savjesti u današnje vrijeme “govori da i mi moramo njegovati osjetljivost za istinu i dobro, čak i kada je to protivno duhu vremena. Danas se možda ne suočavamo s tamnicama i progonima kao on, ali suočavamo se s ravnodušnošću, sebičnošću i manipulacijama. Okružuje nas zaglušujuća buka informacija i dezinformacija i sve je teže razlučiti istinu. Potrebni su nam ljudi savjesti, ljudi koji čuju Božji glas u svojoj nutrini i slijede ga. Blaženi Alojzije pokazuje nam da mirna i čista savjest vrijedi više od bilo kakva društvenoga odobravanja i trenutačne koristi. Učimo od blaženoga Alojzija kako savjest čuvati jasnom. Čak i kad su valovi prijetili potopom, svjetionik njegove savjesti postojano je pokazivao put. On i nas danas poziva da se ne bojimo svjedočiti istinu i ostati vjerni svojim kršćanskim načelima. Ako budemo tako činili, sačuvat ćemo slobodu djece Božje i izgrađivati društvo na zdravim temeljima.”

“Molimo Gospodina da po zagovoru blaženoga Alojzija i nama podari hrabrost djelovati po savjesti, slijediti Božji glas u srcu, braniti istinu i pravdu s ljubavlju, baš kako je i on činio”, pozvao je okupljene nadbiskup Kutleša.

Kao treću i posljednju poruku Blaženikova života Nadbiskup je istaknuo ljubav, osobito onu prema svome narodu.

“Kardinal Stepinac bio je pastir koji je duboko ljubio povjereno mu stado, svoj hrvatski narod, ali i svakoga čovjeka u nevolji. Njegova ljubav prema hrvatskome narodu nije bila zatvorena ni isključiva jer je rasla iz srca Evanđelja koje obuhvaća svakoga čovjeka; iz ljubavi prema svome narodu širio je ljubav prema svima. (…) Kad su došla ratna stradanja, otvorio je srce i nadbiskupijske ustanove za progonjene i izbjegle. Kada su poslije rata nastupila desetljeća tame, trpio je zajedno sa svojim narodom dijeleći sudbinu zatvorenih i prognanih. Bio je dobri pastir koji daje život za svoje ovce, a ne najamnik koji bježi pred opasnostima. Ta je njegova ljubav bila ukorijenjena u ljubavi prema Kristu i praštanjem je doticala i Alojzijeve žestoke protivnike i neprijatelje”, rekao je nadbiskup Kutleša dodavši da kroz poruku ljubavi bl. Alojzije Stepinac danas poručuje da se valja vratiti onome što je važno: “Bogu i bratu čovjeku i da u vremenu podjela izgrađujemo duhovno jedinstvo i zajedništvo u dobru i istini.”

“On koji je iskusio nepravde i mržnju, uči nas da se zlo pobjeđuje samo vjernošću evanđeoskoj zapovijedi ljubavi. Uči nas da voljeti vlastiti narod ne znači mrziti druge, nego graditi mostove iz ukorijenjenosti u vlastiti identitet. Upravo zato ove relikvije u Krašiću postaju kvasac jedinstva. One nas pozivaju da u Kristu nalazimo snagu za praštanje, služenje i zajedništvo.”

Obraćajući se okupljenima nadbiskup Kutleša poručio je: “Večeras, dok stojimo pred lijesom s relikvijama Blaženika, molimo Gospodina da u nama umnoži ljubav koju je usadio u srce blaženog Alojzija kako bi po njegovu primjeru i zagovoru rasli u zajedništvu, ljubavi i praštanju. Ove relikvije podsjećaju nas na istinu da smo samo u Kristu svi pobjednici. U Kristu je naša nada, po Kristu postižemo jedinstvo, Kristu želimo ostati vjerni do kraja. Iz ovoga malog Krašića večeras se uzdiže velika poruka nade za čitav hrvatski narod. To je nada da nijedna sadašnja nevolja nema zadnju riječ, da Bog vodi povijest i da konačna pobjeda pripada ljubavi. To je poruka jedinstva koje se gradi oko onoga što je neprolazno: oko vjere naših otaca i moralnih vrednota koje nas spajaju. I napokon, to je poruka vjernosti Kristu, poziv da poput blaženoga Alojzija ostanemo vjerni Gospodinu bez obzira na cijenu, uvjereni da je On put, istina i život”, rekao je mons. Kutleša te zaključio: “Blaženi Alojzije, isprosi nam od Boga milost da uvijek budemo jedno srce i jedna duša, vjerni Kristu, našoj nadi te da praštajući jedni drugima gradimo bolju i svjetliju budućnost.”

Pred kraj euharistijskog slavlja preč. Vučak još jednom je zahvalio nadbiskupu Kutleši na odluci o premještanju relikvija u Krašić; braći svećenicima, đakonima, bogoslovima i sjemeništarcima na sudjelovanju u slavlju; svima odgovornima za organizaciju prijenosa relikvija, a posebno policiji, vatrogascima i pogrebnim službenicima; zborovima, kulturno-umjetničkim društvima, župljanima i svim ljudima dobre volje koji su na bilo koji način doprinijeli organizaciji slavlja. Preč. Vučak najavio je početak izrade projektne dokumentacije za izgradnju hodočasničkog centra u Krašiću.

Na kraju misnoga slavlja nadbiskup Kutleša predvodio je molitvu za proglašenje svetim bl. Alojzija Stepinca.

Euharistijsko slavlje glazbeno su animirali zbor bogoslova Zagrebačke nadbiskupije, župni zbor “Josip Vraneković” iz Krašića i Brass kvintet studenata Muzičke akademije, a sve pod vodstvom vlč. Ivana Bingule.

Na misnom slavlju prisustvovali su uime predsjednika Vlade Republike Hrvatske ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman, zastupnica u Hrvatskom saboru Marijana Petir, načelnica Općine Krašić Maja Štajcer, predsjednica Općinskog vijeća Općine Krašić Helena Beketić, gradonačelnik Jastrebarskog Zvonimir Novosel, članovi KUD-a “Josip Torbar” iz Krašića i članovi Kuburaške udruge “Okić”.

Nakon misnoga slavlja okupljeni su se uputili do Blaženikova kipa na otvorenome gdje je imenovani pomoćni biskup zagrebački mons. Marko Kovač blagoslovio adventski vijenac te je, ususret prvoj nedjelji došašća, upaljena prva svijeća na vijencu, a upalio ju je Viktor Švalj, sedmo dijete obitelji Švalj.

Prijenos relikvija počeo je ispraćajem iz Bogoslužnog prostora i prigodnom molitvom koju je predvodio pomoćni biskup zagrebački mons. Mijo Gorski. Relikvije su potom u pratnji policije i počasne postrojbe Vatrogasne zajednice Grada Zagreba krenule za Krašić. Na putu u Krašić relikvije su bile izložene na štovanje u dvije župe koje je Blaženik osnovao – u Župi bl. Ivana Merza u zagrebačkoj četvrti Špansko te u Župi Uzvišenja Svetoga Križa u Kerestincu.

Relikvije bl. Alojzija Stepinca u Krašiću će biti izložene na štovanje do zatvaranja Jubilejske godine u Zagrebačkoj nadbiskupiji 28. prosinca kada će biti vraćene u Zagrebačku katedralu.

Izvor: Crkva na kamenu/https://www.zg-nadbiskupija.hr/