Proslava 50 godina Hrvatske katoličke zajednice Balingen–Ebingen

BALINGEN – Jubilarna 50. obljetnica postojanja Hrvatske katoličke zajednice Balingen-Ebingen proslavljena je u subotu 3. veljače kulturno-glazbenim programom u Balingenu te svečanom misom koju je u nedjelju 4. veljače u Ebingenu predvodio umirovljeni vrhbosanski pomoćni biskup Pero Sudar, izvijestila je Živa zajednica.

Pod geslom „50 godina vjerni Bogu i hrvatskome rodu“ u subotu u Stadthalle Balingen, svečanim kulturno-glazbenim programom, započela je dvodnevna proslava zlatnog jubileja 50 godina postojanja Hrvatske katoličke zajednice Balingen-Ebingen.

Vjerni Bogu i hrvatskome rodu

Proslava je započela intoniranjem himni Republike Hrvatske i Njemačke, nakon čega je gotovo šesto uzvanika zajedno molilo molitvu Ispovijest vjere Hrvata katolika. Večer je vodio Marijan Šegović koji se na početku obratio okupljenima podsjećajući „da smo kao zajednica kroz ove godine, ne samo sačuvali identitet hrvatskog čovjeka, katolika, nego, štoviše, vršili smo volju Božju na ovim prostorima, ljubeći Boga i bližnjega.“

Uslijedili su pozdravni govori. Gradonačelnik Balingena Dirk Abel rekao je kako je lijepo što su hrvatskih katolici kroz svoju misiju u Balingenu pronašli svoju duhovnu domovinu gdje i dalje čuvaju svoju tradiciju i kulturu, čestitavši svima uime grada Balingena 50 godina Hrvatske katoličke zajednice Balingen-Ebingen.

Uime Crkve u Hrvata, pozdravni govor uputio je umirovljeni vrhbosanski pomoćni biskup Pero Sudar,. „Ne bih htio kvariti vašu radost, ali moram reći, neka me mala tuga u prikrajku srca uhvatila, jer se pitam može li se slaviti vaših 50 godina izbivanja i odlaska iz Domovine Hrvatske i Bosne i Hercegovine? Ipak se mogu s vama radovati da ste ovdje našli jednu drugu domovinu i tu se ukorijenili, ali i da ste, iznad svega zahvaljujući Katoličkoj Crkvi i njezinim svećenicima ovdje sačuvali svoj vjerski i hrvatski identitet“, rekao je mons. Sudar, zahvalivši posebno svećenicima i pastoralnim djelatnicima na njihovom angažmanu, a vjernike je potaknuo da unatoč daljini, ne zaborave svoju Domovinu, dom i korijene.

Nacionalni ravnatelj Dušobrižništva za Hrvate u inozemstvu vlč. dr. Tomislav Markić u govoru je podsjetio da u svijetu postoji 186 hrvatskih katoličkih misija i zajednica koje su „hrvatske i katoličke te kao takve djeluju na dva područja, a to je očuvanje katoličke vjere i hrvatskog identiteta“, podsjetivši da neke hrvatske katoličke zajednice u Americi djeluju već više od 120 godina, tako da je „pred vama još dug put nakon ovih 50 godina.“

Uime njemačke katoličke župe, nazočnima se obratio dekan dekanata Balingena otac Augsty Kollamkunnel. „Hrvatska katolička zajednica Balingen-Ebingen nije samo mjesto vjere, nego i živo središte zajedništva, to je izuzetno živa zajednica. Osobito je zadovoljstvo vidjeti kako se djeca, mladi i odrasli s entuzijazmom okupljaju u našoj crkvi. Ta različitost životne dobi pokazuje da je poruka vjere relevantna i privlačna svim generacijama, da nije staromodna već je i danas važna“, poručio je dekan.

Generalni konzul Republike Hrvatske u Stuttgartu Ivan Sablić pozdravio je okupljene uime Vlade Republike Hrvatske naglasivši pritom važnu ulogu hrvatskih katoličkih misija i zajednica za Hrvate u iseljeništvu. „Hrvatske katoličke misije su bila mjesta u kojima su Hrvati nalazili ne samo duhovnu pomoć, nego i jedan mali kutak Domovine. One danas nemaju ništa manju funkciju. Osim što su mjesta gdje njeguju svoju vjeru, njeguju i svoju tradiciju, kulturu i običaje. I Generalni konzulat nastoji na najbolji mogući način doprinijeti da se naša kultura, tradicija i običaji očuvaju“, poručio je konzul Sablić.

Delegat Dušobrižništva za Hrvate u Njemačkoj vlč. Ivica Komadina, čestitavši jubilej, prisjetio se svih svećenika koji su djelovali u Hrvatskoj katoličkoj zajednici Balingen-Ebingen. Oni su vlč. Vinko Radić, vlč. Josip Beljan, vlč. Božo Polić, trenutni voditelj vlč. Senko Antunović i također vlč. Ivica Komadina koji je jedanaest godina vodio zajednice u Balingenu i Ebingenu.

Na kraju je i domaćin proslave, sadašnji voditelj vlč. Senko Antunović uputio nekoliko prigodnih riječi. „Ono što smo stavili kao naše geslo proslave Vjerni Bogu i hrvatskome rodu sadržava osobito na ovim prostorima gdje živimo, vjernost Katoličkoj Crkvi. Mi kao Hrvatska katolička zajednica Balingen-Ebingen uronjeni smo u ovu Crkvu ovdje gdje živimo. I vrlo je važno da pokazujemo svoj katolički identitet. Smisao postojanja naše zajednice je da svi zajedno više upoznajemo i živimo s Bogom. Došli smo s različitih strana Hrvatske te Bosne i Hercegovine, noseći svoju tradiciju i sve smo to uklopili u naše zajedništvo ovdje u Hrvatskoj katoličkoj zajednici Balingen-Ebingen. Smisao nas kao hrvatske katoličke zajednice je ostati vjeran Bogu, Katoličkoj Crkvi i svome hrvatskome narodu“, rekao je u obraćanju vlč. Antunović.

Nakon pozdravnih govora, folklorna skupina zajednice Balingen-Ebingen održala je prigodni program, otplesavši Bunjevačko kolo, dok je u glazbenom dijelu večeri publiku zabavljala klapa Intrade i Juke Box Band iz Karlsruhea.

Mi smo baštinici kršćanske kulture

Središnji događaj proslave bila je svečana misa u nedjelju 4. veljače u crkvi Heilig Kreuz u Ebingenu koju je predvodio biskup Sudar u koncelebraciji vlč. Senka Antunovića, vlč. dr. Tomislava Markića, vlč. Ivice Komadine i vlč. Josipa Jelića. Na početku misnoga slavlja, biskup je blagoslovio novi kip prvog hrvatskog kanoniziranog sveca Nikole Tavelića. Kip je izrađen od drveta, a rad je akademskog kipara Vene Jerkovića.

U propovijedi biskup Sudar je, oslanjajući se na biblijska nedjeljna čitanja, govorio o Jobu i misteriju patnje. „Bog pripušta čovjeka da prođe kroz kušnju patnje jer kroz to se oslobađa u nama ono duhovno, ono važno. U svakoj patnji, ako ju prikažemo Bogu, oslobađa se u nama ono duhovno, postajemo jači, postajemo bliži Bogu, Bogu koji je, liječeći sve, ozdravljao sve. Isus prihvaća na sebe tešku kušnju, smrt, da bi nas oslobodio konačne smrti“, protumačio je.

Mons. Sudar je istaknuo da je „lijepo vjerovati Bogu koji je osjetljiv na moje teškoće. Kako je lijepo i ohrabrujuće vjerovati Bogu koji je spreman postati jedan od nas, koji je spreman prihvatiti najteži usud, a to je smrt.“

Osvrnuo se i na apostola Pavla koji je rekao kako je smisao njegovoga života naviještati evanđelje te uz apostolski lik vezao dva velikana Katoličke Crkve u Hrvata, svetog Nikolu Tavelića i blaženog Alojzija Stepinca, naslovnike zajednice u Ebingenu i Balingenu. „Poput Pavla i sveti Nikola Tavelić, čiji kip danas krasi ovu crkvu, je bio zahvaćen tim žarom – naviještati evanđelje. Na sličan način je i blaženi Alojzije Stepinac bio spreman svjedočiti vjernost Isusu Kristu i tim svjedočanstvom je nas predstavio kao narod vjere, koji se ne odriče svoje vjere i svojih uvjerenja. Civilizacija nas je svrstala među one koji s ponosom govore: Mi smo kršćani katolici, mi smo baštinici kršćanske kulture. Možda bismo baš danas, kada slavimo jubilej 50 godina ove zajednice, i mi mogli ponijeti taj ponos“, rekao je mons. Pero Sudar, zaključivši propovijed pozivom da se svi osjete ljubljenom Božjom djecom te da budu zahvalni, a Bog će sve ostalo okrenuti na dobro.

Na kraju mise voditelj Hrvatske katoličke zajednice Balingen-Ebingen vlč. Senko Antunović zahvalio je svima koji su svojim trudom i zalaganjem doprinijeli realizaciji proslave jubileja, posebno Jurici Županu i Marijanu Šegoviću, članovima misijskih vijeća iz Balingena i Ebingena, sakristanima, sponzorima, ministrantima i zboru koji je animirao misu. Zahvalio je biskupu Sudaru, župniku njemačke župe vlč. Uwe Stieru i svećenicima koji su uzveličali proslavu jubileja svojim sudjelovanjem.