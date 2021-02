Proslavljen sv. Tripun, zaštitnik Kotorske biskupije

KOTOR – Svečanosti svetoga Tripuna mučenika, zaštitnika grada Kotora i Kotorske biskupije, svečano su proslavljene od 27. siječnja do 3. veljače 2021. liturgijskim slavljima i tradicionalnim obredima.

Po starom običaju, početak svečanosti bio je 27. siječnja na Lode, kada je mali admiral Bokeljske mornarice na lođi katedrale izgovorio Lode (pohvale u čast svecu) te je podignut svečev barjak. Bliža proslava za blagdan bila je trodnevnica u katedrali, a na blagdan Svijećnice uoči same svetkovine održana je svečana pjevana večernja sa službom čitanja tijekom koje su, po obredu karakterističnom za kotorsku Crkvu, kađene svete relikvije. Kadili su ih vjernici katoličke i pravoslavne vjeroispovijesti, te na vidljiv način posvjedočili zajedničko štovanje mučenika Tripuna. Zbog epidemiološke situacije, ove godine se neće održati vanjska proslava koja inače pada na prvu nedjelju nakon liturgijskog dana slavlja, 3. veljače.

Na sam dan svetkovine u katedrali su slavljene tri Mise: prijepodnevne su predvodili fra Filip Karadža, župnik i upravitelj svetišta sv. Ivana Krstitelja u Podmilačju te don Robert Tonsati, kancelar biskupije u zajedništvu s kotorskim upraviteljem župe don Antom Dragobratovićem.

Središnje večernje misno slavlje predvodio je mons. Petar Palić, mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanjski i hvarski, a koncelebrirali su apostolski nuncij za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu nadbiskup Luigi Pezzuto, apostolski upravitelj Kotorske biskupije mons. Rrok Gjonlleshaj, umirovljeni kotorski biskup Ilija Janjić, imenovani kotorski biskup mons. Ivan Štironja te brojni svećenici.

Prigodni pozdrav svim okupljenima na početku misnog slavlja uputio je mons. Gjonlleshaj, iskazavši srdačnu dobrodošlicu novoimenovanom biskupu Štironji, te čestitavši svetkovinu svim okupljenim vjernicima i hodočasnicima.

Biskup Palić prenio je pozdrave pastira iz Splitske metropolije, a svoju homiliju započeo je prošnjom svecu zaštitniku grada i biskupije: „Zagovor sv. Tripuna molimo za ovaj grad i biskupiju, ovu zemlju i njezine stanovnike, a među njima posebno vjernike, kršćane katolike, Hrvate i druge, koji stoljećima svojim marom i životom oplemenjuju ovu zemlju u kojoj žive. Molim danas zagovor sv. Tripuna za mir i blagostanje ovdje i u cijelom svijetu. Prisjećajući se mučeništva sv. Tripuna, biskup Palić posebno se osvrnuo na suvremene progone kršćana te je naglasio kako je prema aktualnim statistikama od 1. listopada 2019. do 30. rujna 2020. u svijetu zbog vjere ubijen 4761 kršćanin, što bi značilo da je u prosjeku 13 Kristovih vjernika za njega dalo život svakoga dana u tom razdoblju. „To su, draga braćo i sestre, Tripuni današnjice, koji svakoga dana prolijevaju svoju krv, koja postaje sjeme novih kršćana“, rekao je. Božja Riječ, kako je pojasnio biskup Palić, pomaže shvatiti usud ljudi koji svoje živote polažu za vjeru, jer za čovjeka ispunjena vjerom, mučeništvo i smrt, pa makar proživljeni u svojevrsnom strahu i drhtavom hodu, ali ipak prihvaćeni čudesnom unutarnjom snagom, jesu trenuci nadilaženja samoga sebe i pobjede nad sobom. Govoreći o dinamici rasta Kraljevstva nebeskog koja se očituje u slici pšeničnog zrna, biskup Palić potaknuo je vjernike da nasljeduju primjer Kristove žrtve na križu, kako bi i sami svojim životom mogli donijeti mnogo ploda, te postati sijačima sjemena evanđeoskih riječi.

Na kraju Mise okupljenima se obratio i apostolski nuncij mons. Pezzuto koji je u kratkom nagovoru rastumačio svjedočansku narav kršćanskoga mučeništva. Čestitajući blagdan, zaželio je svima da budu nasljedovatelji svetog Tripuna.

Mons. Ivan Štironja, u svom je obraćanju zahvalio na pozivu za sudjelovanje u slavlju sv. Tripuna uputivši čestitku: „Radostan sam što u ovoj prigodi s ovoga mjesta mogu poslati pozdrave i čestitke svim žiteljima Kotora i Kotorske biskupije, onima koji slave sv. Tripuna danas, kao i našim susjedima, pravoslavcima koji će svetkovinu obilježiti za desetak dana. Posebno čestitam imendan onima koji nose ime sv. Tripuna i slave ga kao svoga zaštitnika. Ujedno čestitam i onima koji slave sv. Vlaha – Blaža, kojega posebno časte naši susjedi u Dubrovačkoj biskupiji, s kojom dijelimo metropolijsko zajedništvo.

Sv. Tripun je svetac kojega slavi istok i zapad, katolička i pravoslavna Crkva te nas tako povezuje i poziva na zajedništvo koje je bilo divno vidjeti i sinoć na Večernjoj dok se kadilo, u katedrali oko oltara, s jedne strane katolici, s druge pravoslavci.

Dragi prijatelji! Bog nas je stavio na zajednički put, jedne uz druge, te želi da poput Crkve iz apostolskih vremena, jednoga srca i duše, nastavimo, vjerno i odano nasljedovati Krista Gospodina gradeći ljubav na temeljima vjere u jednoga Boga i Gospodina Isusa Krista. Kako bi bilo lijepo kada bismo se natjecali u tom evanđeoskom zajedništvu i ljubavi.

Uzdižimo jednoglasno svoje molitve, bez obzira na kalendar, jer nije važan dan slavlja nego je važno srce, posebno ono Božje srce koje krvari zbog razdora i nesuglasica nas njegove djece. Isus nas je pozvao: Tražite i naći ćete; kucajte i otvorit će vam se. Bog će zasigurno odgovoriti na naše vapaje i žarke molitve; otvorit će svoje srce i uslišiti nas kad vidi da smo mi otvorili svoja srca jedne prema drugima, kad vidi da nam je stalo do zajedništva“.

Ovom prilikom mons. Štironja objavio je i datum svoga biskupskog ređenja koje će biti 7. travnja 2021. godine u kotorskoj katedrali te je pozvao na molitvu za sve oboljele od koronavirusa, liječničko osoblje i što skoriji prestanak pandemije.

Liturgijsko pjevanje predvodio je župni zbor kotorske katedrale pod ravnanjem s. Dragice Kuštre, a predstavnici Bokeljske mornarice držali su počasnu stražu pred relikvijama sveca koje Kotor štuje od 9. stoljeća. Zbog epidemioloških uvjeta, izostalo je uobičajeno iskazivanje počasti relikvijama koje su bile izložene pred glavnim oltarom, ali su vjernici imali priliku pred njima zadržati se u molitvi.

