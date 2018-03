Središnje euharistijsko slavlje Tjedna solidarnosti

JAJCE – U novoizgrađenoj samostanskoj i župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u kraljevskom gradu Jajcu u Središnjoj Bosni u Banjolučkoj biskupiji, koju je mržnja razorila, a ljubav ponovno izgradila, na Treću nedjelju korizme, 4. ožujka 2018., slavljeno je središnje euharistijsko slavlje korizmene akcije Hrvatskoga Caritasa “Tjedan solidarnosti i zajedništva s Crkvom i ljudima u BiH”. Činjenica je da je ovo euharistijsko slavlje vrhunac Tjedna solidarnosti koju Crkva u Republici Hrvatskoj, kroz akciju koju je povjerila Hrvatskom Caritasu, već 12. godinu zaredom organizira i provodi u suradnji s Caritasom Bosne i Hercegovine. Cilj ove akcije je duhovno povezivanje Hrvata te pomoći najpotrebnijima i najugroženijima kroz projekte svih Caritasa u Bosni i Hercegovini: Caritas BiH, Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije, Caritasa Mostarsko-duvanjske i Trebinjsko-mrkanske biskupije i Banjolučke biskupije. Tijekom ove akcije, od 26 veljače do 4. ožujka, u svima župnim zajednicama diljem Republike Hrvatske, pod ovogodišnjim geslom “Da ne ohladi ljubav mnogih” (Mt 24,12), zajedno se molilo i na razne načine darivalo i prikupljalo milodare za pomoć najpotrebnijima u Bosni i Hercegovini.

Euharistijsko slavlje predvodio je banjolučki biskup i predsjednik Caritasa banjolučke biskupije mons. Franjo Komarica, a prigodnu propovijed imao je biskup varaždinski i predsjednik Hrvatskoga Caritasa mons. Josip Mrzljak. U koncelebraciji su bili: mons. Tomo Knežević, ravnatelj Caritasa Bosne i Hercegovine; mons. Fabijan Svalina, ravnatelj Hrvatskoga Caritasa, mons. Miljenko Aničić, ravnatelj Caritasa biskupije Banja Luka; vlč. Mirko Šimić, ravnatelj Caritasa Vrhbosanske nadbiskupije; fra Anto Šimunović, gvardijan franjevačkoga samostana i župnik u Jajcu; fra Ilija Alandžak, župnik župe sv. Ante u Beogradu kao i drugi pristigli svećenici. U asistenciji su bili bogoslovi Franjevačke bogoslovije iz Sarajeva.

Misno slavlje u Jajcu okupilo je i djelatnike svih Caritasa u Bosni i Hercegovini, a u ime izočnog ravnatelja Caritasa hercegovačkih biskupija sudjelovali su suradnici predvođeni s. Krunoslavom Adžamić SMI. Lijepi broj vjernika župe Jajce ispunio je novoizgrađenu crkvu u Jajcu. Svoj doprinos kao i u svim dosadašnjim akcijama dala Hrvatska televizija svojim izravnim prijenosom euharistijskog slavlja iz kraljevskog grada Jajce.

Na početku euharistijskoga slavlja riječi pozdrava i dobrodošlice uputio je jajački župnik fra Anto Šimunović izrazivši zadovoljstvo zbog ovog zajedništva Crkve u Hrvata iz dviju domovina Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Istaknuo je kako “ovo misno slavlje koje je središte Tjedna solidarnosti Crkve u Hrvatskoj s Crkvom i ljudima u BiH smješteno je u prostor koji odražava pravu sliku naše domovine Bosne i Hercegovine i njezinih ljudi, a to je slavna i teška prošlost, turbulentna sadašnjost ali u vjeri i nadi sigurna budućnost. Uz vjeru u Boga i zagovor naših nebeskih zaštitnika, najveće jamstvo sigurne budućnosti su prijateljstvo i solidarnost drugih ljudi. Zato uz konkretnu pomoć koju će od ove akcije solidarnosti osjetiti najpotrebitiji, još više nas veseli blizina i zajedništvo cijele crkve u hrvatskom narodu…”.

Predsjednik Hrvatskoga Caritasa varaždinski biskup mons. Josip Mrzljak u propovjedi istaknuo je značaj Božje Riječi čija pravila čovjek treba slijediti i u njima naći sve potrebno za život s Bogom i ljudima. “Dvanaesti je Tjedan solidarnosti. Nismo posustali, a nadam se da nećemo u organizaciji ovoga tjedna zajedništva, molitve jednih za druge, a po mogućnosti i materijalnog darivanja i pomaganja. Na to nas potiče živa Božja riječ koju posebno slušamo svake nedjelje i promišljamo kako ju ostvariti u našem svakdanjem životu. Korizma je pak posebno vrijeme koje nas poziva na odricanje i dobra djela. U korizmenom vremenu posebno osluškujemo Božju riječ koja je uvijek živa. Ona je stara, ali je uvijek nova. Vrijedi za svakoga čovjeka i za sva vremena. Vrijedi i za ovo naše 21. stoljeće koje je u mnogočemu napredovalo. No, pitamo se uvijek: ‘Je li napredovalo u dobroti, ljubavi, poštenju, istini i istinoljubivosti ili možda živi u jednom strahu potpunoga uništenja?’ Zato s posebnom pozornošću slušamo riječ Božju u korizmenom vremenu”, kazao je biskup Mrzljak. Osobito se osvrnuo na poruke čitanja ove korizmene nedjelje: “Danas smo čuli prvo čitanje iz Knjige Izlaska kako Bog vodi izraelski narod iz egipatskog ropstva u slobodu. A u slobodi treba znati živjeti. Zato Bog daje svoju riječ čovjeku, daje mu savjete kako treba živjeti. Te riječi nazivaju se i zapovijedi”. Pri tom je progovorio o svakoj od deset Božjih zapovjedi, te istaknuo značaj čovjekova odnosa prema Bogu, važnost obiteljskog zajedništva u Crkvi i društvu i nužnost traganja za istinom.

Na kraju euharistijskog slavlja prigodnu riječ uputio je i biskup Komarica. Nakon euharistije u crkvi u kripti crkve pripremljen je objed za pristigle goste, a biskupu mons. Mrzljaku i ravnatelju Hrvatskog Caritasa mons. Svalini uz prigodne riječi zahvale cijeloj Crkvi u Republici Hrvatskoj, posebno Hrvatskom Caritasu, predani su darovi pojedinih Caritasa u BiH kao vidljivi znakovi zahvale.

Prikupljena milostinja i drugi pristigli darovi tijekom Treće korizmene nedjelje u svim župnim zajednicama u Republici Hrvatskoj namijenjena kao potpora projektima Caritasa u BiH kao socijalna i karitativna pomoć pojedincima i ustanovama, poticanju aktivnosti socijalnog poduzetništva, stipendijama i edukacijskim programima.

I nad/biskupi Biskupske konferencije BiH, na svome 65. redovitom zasjedanju u Sarajevu od 4. do 5. studenog 2015. odlučili su da ova Nedjelja solidarnosti i za Bosnu i Hercegovinu bude nedjelja prikupljanja kolekte solidarnosti. I na ovaj način se pokazuje i ostvaruje konkretno karitativno zajedništvo Crkve u Hrvata kako u tuzemstvu kao i u inozemstvu.

Izvor: Crkva na kamenu/http://www.caritas.ba