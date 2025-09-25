Susret duhovnih zvanja hrvatskog podrijetla iz Janjeva i Letnice

JANJEVO/LETNICA – U Janjevu i Letnici je u utorak 23. i srijedu 24. rujna održan susret duhovnih zvanja hrvatskog podrijetla s prostora Kosova pod geslom „Zov zavičaja – snaga poslanja!“.

Susret je okupio svećenike, redovnike i redovnice te bogoslove koji djeluju u različitim biskupijama i redovničkim zajednicama u Hrvatskoj i inozemstvu, ali su svojim korijenima povezani s ovim povijesno i duhovno bogatim krajevima. Predvodili su ih mostarsko-duvanjski biskup i apostolski upravitelj trebinjsko-mrkanski Petar Palić te dubrovački biskup Roko Glasnović.

Program susreta počeo je u utorak u Janjevu, rodnom mjestu brojnih duhovnih zvanja, koje je dočekao župnik don Matej Palić s vjernicima. Sudionici su se prisjetili svojih početaka, molitveno razmatrali o svom pozivu te se osvrnuli na izazove i radosti koje nose u službi Crkve.

Nakon predstavljanja, biskup Palić održao je predavanje „Nosimo blago u glinenim posudama“ (2 Kor 4,7). U obraćanju je istaknuo da je „snaga Božja u našoj ljudskoj slabosti i krhkosti.“

Polazeći od biblijske slike „blaga u glinenim posudama“, biskup Palić protumačio je kako pozvani nisu savršeni, nego oni koji se otvore Božjoj milosti. Kroz teološki, egzegetski i pastoralni pogled, objasnio je kako „Božje djelovanje ne ovisi o našoj snazi, već o Njegovoj vjernosti.“

U predavanju je istaknuo i važnost očuvanja identiteta i korijena te upozorio da vjera ponikla u obiteljima tih sredina predstavlja bogatu duhovnu baštinu. Pozvao je okupljene da ne zaborave tko su i odakle dolaze, jer taj identitet nosi snagu i poslanje.

Obitelj je nazvao „kolijevkom zvanja“ i istaknuo da su mnogi pozivi nikli upravo u jednostavnosti i vjeri obiteljskog života. Upozorio je i na krizu suvremene obitelji, koja izravno utječe na broj i snagu duhovnih zvanja.

Govoreći o zvanju, biskup je poručio da ono nije status ni diploma, već svakodnevno življenje Božjeg poziva. Zvanje nije posjedovanje, već neprestani put vjernosti, razlučivanja i služenja.

Na kraju, osvrnuo se na ustrajnost i vjernost kao ključne odlike duhovnog poziva, posebno u trenucima kušnje, nesigurnosti i patnje. Potičući okupljene da ne bježe od vlastite „glinenosti“, zaključio je: „Bog ne traži savršene, nego one koji se daju oblikovati. Krist je blago. Mi smo posude. Neka se Njegova snaga očituje kroz našu vjernost.“

Predavanje je završilo pozivom na zahvalnost, poniznost i hrabro nošenje Kristova svjetla u svakodnevici.

U župnoj crkvi sv. Nikole u Janjevu euharistijsko slavlje predvodio je biskup Glasnović.

Pozdravivši janjevačkog župnika don Mateja i sve vjernike koji žive u Janjevu, kao i one koji su došli za ovu prigodu kako bi podijeliti radost zajedništva s duhovnim zvanjima, biskup Glasnović je u homiliji govorio o evanđeoskom odlomku iz Lukina evanđelja u kojemu Isus sve poziva „da uđemo u novu obitelj u kojoj nas povezuje vjernost Bogu i njegovoj riječi.“ Nije dovoljno čuti Božju riječ već i vršiti kroz poslušnost Evanđelju, slušanje koje donosi plod i vršenjem Isusovih zapovijedi, protumačio je.

Govoreći o svetom ocu Piju iz Pietrelcine, čiji je spomendan bio toga dana, te o dimenziji njegove patnje, biskup je je sve pozvao na hrabrost i ustrajnost u životu, rekavši da onaj tko počinje voljeti mora biti spreman i patiti. „Neka Kristov križ i zagovor svetog padre Pija učini našu bol manje teškom i ljubav punijom”, zaključio je biskup Glasnović pozvavši sve na ustrajno i vjerno življenje Evanđelja.

U popodnevnim satima biskupi, svećenici, redovnici i redovnice obišli su i pomoli se na grobu blaženog mučenika fra Alojzija Palića i za pokoj duše fra Stjepana Gečevića. U prištinskoj konkatedrali sv. Majke Terezije susreli su se s prizrensko-prištinskim biskupom Dodom Gjergjijem koji ih je upoznao sa životom mjesne Crkve na Kosovu.

U srijedu je središnji događaj bio euharistijsko slavlje u Svetištu Majke Božje Letničke u Letnici koje je predvodio mons. Palić. U koncelebraciji su bili biskup Glasnović, brojni svećenici, među kojima i svećenici Prizrensko-prištinske biskupije.

U homiliji biskup Palić istaknuo je važnost duhovnog zajedništva, Kristovog poziva i autentičnog svjedočenja u današnjem svijetu. Okupljene je podsjetio da Letnica nije samo geografska točka, već sveto tlo natopljeno vjerom i molitvom naraštaja Hrvata koji su ondje stoljećima pronalazili utočište u zagrljaju Majke Božje.

Govoreći o evanđeoskom odlomku u kojem Isus šalje dvanaestoricu apostola, biskup je protumačio da je temelj svećeničkog i redovničkog poziva biti s Kristom. Tek iz tog zajedništva proizlazi autentično poslanje. „Krist nas ne šalje praznih ruku“, rekao je, „nego nas opunomoćuje svojom vlastitom moći i autoritetom.“

Biskup Palić podsjetio je da duhovno zvanje nije samo zadatak, već i dar koji dolazi s milošću da se to poslanje živi. Uputio je na važnost jednostavnosti kao evanđeoskog načina života, oslanjanja na Božju providnost, osobito u kontekstu života u manjinskim i nesigurnim uvjetima. Pozvao je okupljene da njihovo siromaštvo ne bude puko odricanje, nego apostolat, živi znak nade i slobode u Bogu.

Govoreći o dvostrukom poslanju koje Isus daje, propovijedati i liječiti, biskup je podsjetio da riječi i djela moraju ići zajedno. Evangelizacija nije samo propovijedanje, nego i blizina, sućut, ljubav, konkretna pomoć. „Naš navještaj mora biti utjelovljen u djelima milosrđa“, pojasnio je.

Biskup Palić se dotaknuo i izazova koji dolaze s poslanjem, pa i odbijanja. U takvim trenucima, rekao je, vjernost je važnija od uspjeha. „Naša je odgovornost biti vjerni, a rezultate prepuštamo Bogu“, dodao je.

U završnom dijelu homilije, biskup je istaknuo da je euharistija izvor i vrhunac duhovnog poslanja. U njoj nas Krist okuplja, hrani i šalje, baš kao što je to činio s apostolima. „Crkva živi od euharistije“, podsjetio je riječima svetog Ivana Pavla II.

Na kraju, pred likom Majke Božje Letničke, mons. Palić pozvao je okupljene da obnove svoju predanost poslanju: „Dopustimo da nas Krist najprije okupi oko sebe, da nas ispuni svojom moći i vlašću, a zatim pođimo naviještati njegovo Kraljevstvo i donositi njegovo ozdravljenje svijetu.“

Nakon euharistijskoga slavlja u Letnici, svi nazočni uputili su se prema Skoplju, gdje su se susreli sa skopskim biskupom Kirom Stojanovim i posjetili katedralu Srca Isusova i spomen-kuću sv. Majke Terezije.

Susret u Letnici i Janjevu bio je i snažan podsjetnik na živu prisutnost hrvatskog naroda i njegovih duhovnih plodova na Kosovu. U vremenu kad su mnogi odselili, a župe ostale malobrojne, ovakvi susreti pružaju nadu, jačaju identitet i potiču nova zvanja.

Biskupi Palić i Glasnović, okupljeni svećenici, redovnici i redovnice, zajedno s vjernicima, posvjedočili su da vjera i poslanje imaju snagu okupljati, nadahnjivati i donositi Kristovu ljubav svijetu i to upravo iz malenih i skromnih sredina poput Janjeva i Letnice.

Podrijetlom iz župe Janjevo u Hrvatskoj i svijetu trenutačno djeluju 2 biskupa, 38 svećenika (26 dijecezanskih i 12 redovničkih), 1 brat redovnik i 27 redovnica. U formaciji je 6 bogoslova i 1 sjemeništarac. Podrijetlom iz Letnice i Vranovokola u ovom trenutku djeluje u Hrvatskoj, BiH i diljem Europe 12 svećenika (9 dijecezanskih i 3 redovničkih), 40 redovnica i 1 svećenički kandidat. Sveukupno iz obje župe 121 duhovno zvanje.