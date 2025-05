Teologijada 2025. okupila studente teologije iz Hrvatske i BiH

ZAGREB – Više od 90 studenata teologije iz Zagreba, Splita, Đakova, Zadra, Sarajeva i Mostara okupilo se u Zagrebu od 23. do 25. svibnja na trećoj Teologijadi, trodnevnom susretu posvećenom temi nade i Božje prisutnosti u suvremenom svijetu.

Na ovogodišnjoj Teologijadi sudjelovalo je dvoje studenata s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu, petero iz Đakova te desetoro iz Splita, s Teološko-katehetskog instituta Sveučilišta u Mostaru sudjelovalo je sedam studenata, iz Teološko-katehetskog odjela Sveučilišta u Zadru osam studenata, dok je šezdesetak studenata sudjelovalo s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu. U skladu s vremenom u kojem se nalazimo, godina nade, tema na koju su studenti imali svoja izlaganja, bila je ,,Ispunjeni nadom; spoznavanje Božje prisutnosti u svijetu.” Kao geslo događaja, bio je upotrijebljen citat iz Poslanice Rimljanima:„ U nadi budite radosni, u nevolji strpljivi, u molitvi postojani.“ (Rim 12,12).

Domaćin susreta bio je Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, gdje je 2019. godine i pokrenuta ta inicijativa. Prvoga dana studenti su se okupljali na fakultetu, gdje su ih dočekali predstavnici Studentskog zbora i dekana, a uslijedila je misa u bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca, zaštitnika Teologijade.

Drugog dana u prostoru Hercegovačke franjevačke provincije održana su studentska predavanja. Svaki je student s pojedinog fakulteta održao predavanje, a zajednička im je bila tema nade. Studentica Ema Martinić progovorila je o buli pape Franje „Spes non confundit“, studentica Lucija Ćorić o snazi Božjih obećanja i nadi koja traje iz biblijske perspektive, a studentica Ana Vrdoljak o teološkoj kreposti nade, putu prema Božjoj providnosti. Nakon pauze, u drugom dijelu predavanja student Lovro Zenko govorio je o nadi kao temelju duhovne i psihološke snage. Grupa studenata, koju su činili Dominik Volarić, Tina Vučemilo, Ana Roso i Manuela Kadi, predstavila je brak kao put nade i izgradnje zajedničke budućnosti. Zadnje predavanje održao je student Aleksandar Krnješin na temu „Jedno tijelo u Kristu; nada kao most između hodočasnika i proslavljene Crkve.“ Nakon predavanja, organizirana je rasprava na kojoj su ostali studenti mogli postaviti pitanja predavačima na temelju njihovih izlaganja.

Nakon izlaganja, urednici časopisa Spectrum, Petra Palijan, Tomislav Vuković i Josip Lulić, predstavili su novi broj. Prikazali su teme koje čitatelji mogu pročitati te pozvali kolege i studente na daljnju suradnju pri pripremi novoga broja za jesen. Time je završio intelektualni dio programa, a studenti su se uputili u vrt samostana, gdje ih je čekao ručak i druženje. U popodnevnom rasporedu bila je predstava Dramske družine Prosopon, „Večernja škola filozofije“. Predstava je na živopisan način prikazala različite slojeve društva u vrijeme Kraljevine Jugoslavije te razloge za njihovo istraživanje filozofije. Nakon predstave, studenti su se družili uz glazbu i razne sportove, poput nogometa i odbojke.

Trećega dana, u nedjelju, studenti su krenuli u obilazak grada Zagreba u vodstvu domaćih studenata. Vidjeli su zagrebačku katedralu, franjevačku crkvu sv. Franje te zastali na Kamenitim vratima i zapjevali Majci Božjoj od Kamenitih vrata. Prošetali su Gornjim gradom te se spustili do Zrinjevca i Trga Josipa bana Jelačića.

Zatim su se uputili prema hercegovačkom samostanu u Dubravi, gdje je uslijedila misa koju je predvodio fra Stipo Kljajić. U svojoj je homiliji istaknuo kako Bog dolazi svakom čovjeku i nastanjuje se u njemu. Na kraju mise, dekan je izrazio riječi zahvale, a ponajviše svakoj osobi koja se „usudila“ prijaviti na Teologijadu. Također, pozvao je da i studenti svakog dana budu nečije svjetlo.

Organizaciju događaja vodio je Studentski zbor KBF-a u Zagrebu uz podršku Povjerenstva za pastoral studenata te profesora i svećenika. Zahvalnost je upućena i velikom kancelaru zagrebačkom nadbiskupu Draženu Kutleši te brojnim župama i samostanima koji su osigurali smještaj i podršku studentima.

Teologijada 2025. ostavila je snažan dojam na sudionike, koji su osim novih znanja i iskustava, ponijeli i nova prijateljstva te poticaj za dublje življenje vjere i zajedništva.